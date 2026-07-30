/कौन हैं जगदीश आफले? जिन्हें बनाया गया राम मंदिर ट्रस्ट का नया सचिव, अमेरिका में कर चुके हैं काम

Who is Jagdish Aphale: अयोध्या के राम मंदिर की जिम्मेदारी अब महाराष्ट्र के पुणे के रहने वाले जगदीश आफले संभालेंगे. ट्रस्ट पर लगे दान चोरी के गंभीर आरोपों और जनता के गिरते विश्वास को बहाल करने के लिए ट्रस्ट ने यह बड़ा कदम उठाया है. आफले को नया सचिव नियुक्त किया गया है. इसके साथ ही, उन्हें वित्तीय लेन-देन के लिए संयुक्त हस्ताक्षरकर्ता की अहम जिम्मेदारी भी सौंपी गई है.
यह फैसला ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और कोषाध्यक्ष डॉ. अनिल मिश्रा के इस्तीफे के बाद लिया गया है. दोनों के हटने से बैंक खातों के संचालन और दस्तखत करने वाले (साइनिंग अथॉरिटी) को लेकर काम रुक गया था. करीब 1,000 कर्मचारियों की तनख्वाह और मंदिर निर्माण में लगी कंपनियों के भुगतान अटक गए थे.
अब नए प्रस्ताव के लागू होने से अब सैलरी और बाकी सभी तरह के पेंडिंग पेमेंट फिर से शुरू हो सकेंगे. ट्रस्ट के नए प्रस्ताव के बाद एसबीआई (SBI) ने खातों को फिर से चालू कर दिया है, जिससे ट्रस्ट का कामकाज दोबारा सामान्य हो गया है.
जगदीश आफले IIT बॉम्बे से पढ़े हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से जुड़े रहे हैं. जगदीश आफले पहले भी राम मंदिर निर्माण के प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में काम कर चुके हैं और उन्हें इसका काफी अनुभव है. बेदाग छवि रखने वाले जगदीश का नाम ऐसे समय में सामने आया है, जब मंदिर के दान और चढ़ावे में चोरी की खबरों से देशभर के श्रद्धालु दुखी हैं और इस पर राजनीति भी गरमाई हुई है.
6 जुलाई को हुई ट्रस्ट की बैठक में उनके नाम का प्रस्ताव रखा गया था. फिर 22 जुलाई को हुई बैठक में सचिव और प्रवक्ता का पद सृजित करने का फैसला किया गया था. ट्रस्ट के अंतरिम महासचिव कृष्ण मोहन ने पुष्टि की है कि न्यास के सचिव पद के लिए आफले का नाम प्रस्तावित किया गया है. उनकी नियुक्ति की औपचारिकता के लिए चयन प्रक्रिया जारी है.
मूल रूप से पुणे के पद्मावती इलाके के रहने वाले जगदीश आफले ने IIT बॉम्बे से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में BTech और MTech किया है. उनकी पत्नी माधुरी भी मंदिर वास्तुकला और मूर्तिकला की विशेषज्ञ हैं. दोनों फिलहाल राम मंदिर परिसर में ही रहते हैं.
आफले का राम मंदिर आंदोलन से जुड़ाव बेहद पुराना है. वे 1989 के रामशिला पूजन के समय खुद पवित्र ईंट लेकर अयोध्या पहुंचे थे और 1991-92 की ऐतिहासिक रथ यात्रा में भी सक्रिय रूप से शामिल रहे थे. वह पिछले लगभग चार वर्षों से राम मंदिर परिसर में प्रोजेक्ट इंजीनियर के रूप में निर्माण कार्य की देखरेख कर रहे थे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की सिफारिश के बाद वह ट्रस्ट से अवैतनिक प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पर जुड़े थे.
जगदीश आफले और उनकी पत्नी माधुरी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं. मंदिर वास्तुकला की विशेषज्ञ अपनी पत्नी के साथ आफले ने अमेरिका में भी लगभग तीन साल तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के लिए 'विस्तारक' (पूर्णकालिक स्वयंसेवक) के रूप में काम किया है.