US के विदेश मंत्री मार्को रुबियो की ग्लैमरस पत्नी जेनेट कौन हैं? जो भारत दौरे में बटोर रही सुर्खियां, कोलंबिया से है गहरा नाता

Who is Marco Rubio Wife Janet: अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो के भारत दौरे में उनकी ग्लैमरस पत्नी जेनेट रुबियो भी साथ आई हैं. उनकी खूबसूरती अब भारत में सुर्खियां बटोर रही हैं. जेनेट का कोलंबिया से भी गहरा नाता रहा है.
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Marco Rubio Wife Janet Profile: अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो इन दिनों भारत के 4 दिवसीय दौरे पर हैं. उनके साथ उनकी पत्नी जेनेट क्रिस्टीना डौसडेबेस रुबियो भी भारत आई हुई हैं. दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास के रूजवेल्ट हाउस में शनिवार को आयोजित ग्रैंड रिसेप्शन में दोनों की जोड़ी ने सबका ध्यान खींचा. जेनेट ने चमचमाते गोल्डन सीक्विन गाउन, खुले बालों और आकर्षक मुस्कान के साथ रेड कार्पेट पर वॉक किया, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं. जहां मार्को रुबियो ब्लैक टक्सीडो में डैशिंग लगे, वहीं जेनेट ग्लैमरस और एलिगेंट नजर आईं. इस कार्यक्रम में भारत की ओर से विदेश मंत्री एस. जयशंकर और विदेश सचिव विक्रम मिसरी शामिल हुए. कार्यक्रम का संचालन अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर कर रहे थे.
ग्लैमरस लुक वाली जेनेट मूल रूप से कोलंबियन निवासी हैं. उनका जन्म 1973 में मियामी, फ्लोरिडा में हुआ था. उनके माता-पिता कोलंबिया से अमेरिका आए प्रवासी थे. उनका परिवार रोमन कैथोलिक ईसाई हैं. जब जेनेट मात्र छह साल की थीं, तब उनके माता-पिता का तलाक हो गया. इसके बाद उनकी मां ने इंपोर्ट-एक्सपोर्ट का छोटा बिजनेस शुरू करके परिवार की जिम्मेदारी संभाली.
शादी से जेनेट बैंक टेलर के रूप में काम कर चुकी हैं. वर्ष 1997 में उन्होंने एक सीजन के लिए मियामी डॉल्फिंस (NFL टीम) की चीयरलीडर के रूप में भी काम किया, जो उनकी बड़ी उपलब्धि रही. बाद में उन्होंने फैशन डिजाइन की पढ़ाई भी की. शादी के बाद उन्होंने ब्रामन फैमिली 2011 चैरिटेबल फाउंडेशन के साथ काम किया. जहां उन्होंने इजरायल और जोखिम में पड़े बच्चों की मदद के लिए हाथ बढ़ाया.
जेनेट और मार्को की मुलाकात का किस्सा भी खासा दिलचस्प रहा. दोनों की पहली मीटिंग 1990 में एक पड़ोस की पार्टी में हुई थी. उस वक्त जेनेट 17 और मार्को 19 साल के थे. कुछ महीनों की डेटिंग के बाद दोनों ने 1998 में शादी कर ली. इसके बाद दंपति के चार बच्चे हुए, जिनके नाम अमांडा, डेनिएला, एंथनी और डोमिनिक हैं.
मार्को रुबियो जहां राजनीति में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं. वहीं जेनेट मुख्य रूप से परिवार को समर्पित रही हैं. वे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर परिवार, आस्था और ईश्वर के प्रति प्रतिबद्धता जताने वाली पोस्ट शेयर करती रहती हैं. पहली बार पति के साथ भारत दौरे पर आईं जेनेट ने अपनी ग्रेस और स्टाइल से शनिवार शाम को यादगार बना दिया.
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