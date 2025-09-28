जानिए कौन हैं जस्टिस अरुणा जगदीशन, एक्टर विजय की रैली में हुई भगदड़ की करेंगी जांच

Karur stampede: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने शनिवार को करूर में एक्टर विजय की रैली में हुई भगदड़ की जांच के लिए न्यायमूर्ति अरुणा जगदीशन (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया है. आइए जानते है कि जस्टिस अरुणा जगदीशन कौन हैं? जानकारी के अनुसार, मद्रास उच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त जस्टिस अरुणा जगदीशन ने तमिलनाडु में कई उच्चस्तरीय जांच आयोगों का नेतृत्व किया है. उन्होंने 2009 से 2015 में अपनी सेवानिवृत्ति तक मद्रास उच्च न्यायालय में अवर न्यायाधीश के रूप में कार्य किया.

कई जांचों का हिस्सा रह चुकी है जस्टिस अरुणा जगदीशन

जस्टिस अरुणा जगदीशन ने 2018 में तमिलनाडु के तूतीकोरिन में स्टरलाइट विरोधी प्रदर्शनों के बाद भड़की हिंसा की जांच की थी. स्टरलाइट कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों की भारी भीड़ पर पुलिस की गोलीबारी में 13 लोग मारे गए थे. उनके आयोग ने आईपीएस अधिकारियों सहित 17 पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की थी. वह फरवरी 2015 में वेलाचेरी में कथित फर्जी मुठभेड़ों के लिए चेन्नई पुलिस को क्लीन चिट देने वाली पीठ का भी हिस्सा थीं जिसमें बैंक डकैती के संदिग्ध पांच लोगों की मौत हो गई थी.

न्यायमूर्ति जगदीशन ने तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत जे जयललिता और उनके सहयोगियों की संपत्ति से संबंधित मामलों की भी जांच की थी. बता दें, करूर में विजय की तमिलगा वेट्री कड़गम (TVK) द्वारा आयोजित एक रैली में भगदड़ से 39 लोग मारे गए और लगभग 95 अन्य लोग घायल हो गए. तमिलनाडु के पुलिस महानिदेशक जी. वेंकटरमन ने कहा कि आयोजकों ने 10000 लोगों के आने की उम्मीद जताई थी लेकिन 27000 हजार लोग रैली में आ गए थे. देर रात प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि रैली के लिए 500 जवान तैनात किए गए थे. वेंकटरमन ने कहा कि टीवीके की पिछली रैलियों में भीड़ कम होती थी लेकिन इस बार अपेक्षा से कहीं अधिक भीड़ थी. इस बीच, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी करूर भगदड़ पर स्टालिन सरकार से भगदड़ पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है. जानकारी के अनुसार, गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यपाल आरएन रवि और मुख्यमंत्री स्टालिन से भी बात कर स्थिति की समीक्षा की और हर संभव सहायता का आश्वासन दिया.