देश को मिलने वाली है पहली महिला CJI: कानून मंत्री ने दी खुशखबरी, कौन संभालेगा न्यायपालिका की सबसे 'ऊंची कुर्सी'?

Who is First Female CJI BV Nagarathna: देश को जल्द ही इतिहास की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश (CJI) मिलने जा रही हैं. बुधवार को राज्यसभा में उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) संशोधन विधेयक, 2026 पर चर्चा के बाद केंद्रीय राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने यह जानकारी दी है. केंद्रीय कानून मंत्री की घोषणा के बाद जस्टिस बी.वी. नागरत्ना का नाम चर्चा में है, जो सितंबर 2027 में देश के सर्वोच्च न्यायिक पद की कमान संभालने वाली हैं.
भारतीय न्यायपालिका में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति वरिष्ठता (Seniority) के सिद्धांत के आधार पर होती है. इस क्रम के अनुसार, जस्टिस बी.वी. नागरत्ना सितंबर 2027 में भारत की 50वीं मुख्य न्यायाधीश (CJI) के रूप में शपथ लेंगी. 36 दिनों के ऐतिहासिक कार्यकाल के साथ वह न केवल न्यायपालिका में नया इतिहास रचेंगी, बल्कि अपने पिता के बाद CJI पद पर पहुंचने वाली पहली बेटी भी बनेंगी.
25 मई 2026 को जस्टिस अभय श्रीनिवास ओका के सेवानिवृत्त होने के बाद जस्टिस नागरत्ना सुप्रीम कोर्ट की 5वीं सबसे वरिष्ठ जज बनी थीं. अब वह 23 सितंबर 2027 को पदभार ग्रहण करेंगी और 29 अक्टूबर 2027 तक (लगभग 36 दिन) देश की पहली महिला CJI के रूप में काम करेंगी. आइए जस्टिस बी.वी. नागरत्ना के बारे में डिटेल में जान लेते हैं.
30 अक्टूबर 1962 को बेंगलुरु में जन्मी जस्टिस नागरत्ना के घर में बचपन से ही कानून और न्याय का माहौल था. उनके पिता जस्टिस ई.एस. वेंकटरमैया 1989 में भारत के 19वें मुख्य न्यायाधीश बने थे. यदि जस्टिस नागरत्ना 2027 में CJI बनती हैं, तो भारतीय न्यायपालिका में यह पहली बार होगा, जब पिता और पुत्री दोनों ने देश के सर्वोच्च न्यायिक पद को संभाला हो. वह सुप्रीम कोर्ट की प्रतिष्ठित पुस्तक 'कोर्ट्स ऑफ इंडिया' की कन्नड़ अनुवाद समिति की अध्यक्ष भी रहीं. जस्टिस बी.वी. नागरत्ना को उनके कानूनी ज्ञान, निष्पक्षता और बेबाक फैसलों के लिए जाना जाता है.
1984 में दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रतिष्ठित जीजस एंड मैरी कॉलेज से हिस्ट्री में BA (H) किया.
1987 में कैंपस लॉ सेंटर, DU से LLB की डिग्री ली और इसी साल KESVY & Co. में वकालत शुरू की.
1994 में इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस शुरू की और एडमिनिस्ट्रेटिव, कॉमर्शियल और फैमिली केस लड़े.
2008 में कर्नाटक हाई कोर्ट की एडिशनल जज बनीं. 2010 में इसी पद पर परमानेंट हो गईं.
इसी दौरान कर्नाटक ज्यूडिशियल एकेडमी और बेंगलुरु मेडिएशन सेंटर की प्रेसिडेंट भी बनीं.
21 अगस्त 2021 को सुप्रीम कोर्ट की जज के तौर पर नियुक्ति हुई.
1. नोटबंदी पर ऐतिहासिक असहमति (2023)
2016 की नोटबंदी को जब 5 जजों की संविधान पीठ के 4 जजों ने वैध ठहराया, तब जस्टिस नागरत्ना ने असहमति जताते हुए अपना अलग फैसला सुनाया था. उन्होंने कहा था कि इतना बड़ा फैसला संसद के माध्यम से होना चाहिए था, केवल कार्यकारी आदेश से नहीं.
जस्टिस नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच ने गुजरात सरकार द्वारा 11 दोषियों को दी गई समयपूर्व रिहाई को रद्द कर दिया था. बेंच ने कहा था कि सजा महाराष्ट्र की अदालत ने सुनाई थी, इसलिए रिहाई का अधिकार गुजरात को नहीं, बल्कि महाराष्ट्र सरकार को था.
संविधान पीठ का हिस्सा रहते हुए उन्होंने फैसला दिया था कि सरकार अपने मंत्रियों के व्यक्तिगत बयानों के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार नहीं है.
कर्नाटक हाई कोर्ट में जज रहते हुए उन्होंने फैसला सुनाया था कि अवैध विवाह से जन्म लेने वाले बच्चे भी अनुकंपा नियुक्ति के हकदार हैं. उन्होंने टिप्पणी की थी, "माता-पिता के संबंध अवैध हो सकते हैं, लेकिन कोई भी बच्चा अवैध नहीं होता."
5. कोरोना महामारी के दौरान उन्होंने कर्नाटक सरकार को स्कूली बच्चों के लिए मिड-डे मील और डिजिटल एजुकेशन को सुचारू रूप से जारी रखने का सख्त निर्देश दिया था.
संसद में पास हुए नए विधेयक के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या को 34 से बढ़ाकर 38 (1 CJI + 37 जज) कर दिया गया है. केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने स्पष्ट किया कि 1950 में जब शीर्ष अदालत बनी थी, तब मात्र 8 जज थे, लेकिन मुकदमों के त्वरित निस्तारण के लिए अब संख्या बढ़ाई गई है और विशेष पीठें भी बनाई गई हैं.