VIDEO: कौन है कोल्हापुर की 'माधुरी'? जिसके दीदार के लिए थम गई शहर की रफ्तार, पढ़ें यह अनोखी कहानी

महाराष्ट्र के कोल्हापुर का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है. वीडियो में हजारों लोग एक बड़े ट्रक के पीछे चलते नजर आ रहे हैं. रास्ते में जगह-जगह भीड़ जमा है और लोग फूल-मालाओं से ट्रक का स्वागत कर रहे हैं. पहली नजर में लगता है कि शायद ट्रक में कोई बड़ा नेता या फिल्मी सितारा मौजूद है. लेकिन कहानी इससे बिल्कुल अलग है. ट्रक में कोई सेलिब्रिटी नहीं, बल्कि एक हथिनी सवार थी. उसका नाम माधुरी है, जिसे कोल्हापुर में महादेवी के नाम से भी जाना जाता है.
करीब 13 महीने बाद माधुरी गुजरात के जामनगर स्थित वनतारा से वापस कोल्हापुर पहुंची. नांदणी गांव के जैन मठ पहुंचते ही हजारों लोगों ने फूल बरसाकर उसका स्वागत किया. लोगों के लिए यह सिर्फ एक हथिनी की वापसी नहीं, बल्कि अपने घर की सदस्य के लौटने जैसा पल था.
माधुरी को साल 1992 में कोल्हापुर के नांदणी लाया गया था. उस समय उसकी उम्र महज 4 साल थी. बताया जाता है कि नांदणी के मठ में करीब 700 साल से हाथी पालने की परंपरा रही है. माधुरी ने अपनी जिंदगी के करीब 32 साल इसी जगह बिताए. इसी वजह से स्थानीय लोगों का उससे गहरा जुड़ाव बन गया.
माधुरी को 30 जुलाई 2025 को हाई पावर कमेटी के निर्देश पर गुजरात के जामनगर स्थित वनतारा भेजा गया था. इससे पहले उसकी सेहत और देखभाल को लेकर शिकायतें सामने आई थीं. माधुरी को वनतारा भेजे जाने का फैसला बाद में बॉम्बे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा. अदालतों में चली कार्रवाई के दौरान उसे वनतारा में रखने का फैसला बरकरार रहा. वनतारा का कहना था कि उसने माधुरी की कस्टडी की मांग नहीं की थी. उसे हाई पावर कमेटी के निर्देश पर वहां रखा गया और उसकी देखभाल की गई.
माधुरी की वापसी आसान नहीं थी. 9 सितंबर 2026 को हाई पावर कमेटी ने नांदणी मठ की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया. इसके बाद माधुरी को वापस कोल्हापुर भेजने का आदेश दिया गया. हालांकि, वापसी के साथ कुछ शर्तें भी तय की गई हैं. माधुरी को किसी जुलूस या दूसरे सार्वजनिक आयोजन में शामिल नहीं किया जा सकेगा. उसकी हर 15 दिन में मेडिकल जांच होगी. वनतारा के डॉक्टर भी हर 15 दिन में नांदणी पहुंचकर उसकी सेहत की जांच करेंगे.
Madhuri the elephant at Nandini Digamber Jain Matth kolhapur is back .The way people welcome her is exceptional ,this shows the bond she shared with people of kolhapur truly divine All necessary arrangement have been made for her at Matth to spend the time peacefully with… pic.twitter.com/CsMvafIyna
— Jainism_jewells (@jainismjewells) September 12, 2026
माधुरी को लेकर विवाद की शुरुआत अक्टूबर 2023 में हुई थी. पशु अधिकारों के लिए काम करने वाली संस्था PETA ने महाराष्ट्र वन विभाग और सुप्रीम कोर्ट की हाई पावर्ड कमेटी से शिकायत की थी. शिकायत में माधुरी की खराब सेहत और उसकी देखभाल को लेकर सवाल उठाए गए थे. इसके बाद मामला लगातार अदालत और हाई पावर कमेटी के सामने चलता रहा.
30 अक्टूबर 2023: PETA ने महाराष्ट्र वन विभाग और सुप्रीम कोर्ट की हाई पावर्ड कमेटी से माधुरी की सेहत को लेकर शिकायत की.
28 दिसंबर 2023: हाई पावर्ड कमेटी ने माधुरी को उचित देखभाल और इलाज के लिए गुजरात के वनतारा भेजने का निर्देश दिया.
29 सितंबर 2024: हाई पावर्ड कमेटी ने नांदणी मठ पहुंचकर माधुरी की सेहत और वहां की स्थिति का निरीक्षण किया और रिपोर्ट पेश की.
17 मई 2025: हाई पावर्ड कमेटी ने मामले पर दोबारा सुनवाई की और माधुरी को वनतारा भेजने के अपने पहले फैसले को बरकरार रखा.
16 जुलाई 2025: बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाई पावर्ड कमेटी के फैसले को सही ठहराया.
29 जुलाई 2025: सुप्रीम कोर्ट ने माधुरी के पुनर्वास के खिलाफ दायर अंतिम याचिका खारिज कर दी. उसी रात उसे सुरक्षा के साथ वनतारा भेज दिया गया.
12 सितंबर 2026: करीब 13 महीने की देखभाल और इलाज के बाद माधुरी वापस नांदणी पहुंची. उसके लौटने की खुशी में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और फूल बरसाकर उसका स्वागत किया.
माधुरी ने नांदणी में अपनी जिंदगी के तीन दशक से ज्यादा समय बिताया. यही वजह है कि उसकी वापसी पर लोगों की भावनाएं खुलकर सामने आईं. सड़क के दोनों ओर खड़ी भीड़, फूलों की बारिश और ट्रक के पीछे चलते हजारों लोग इस बात की तस्वीर दिखा रहे थे कि माधुरी से लोगों का रिश्ता कितना गहरा है. 13 महीने बाद जब वह वापस अपने पुराने ठिकाने पर पहुंची, तो उसका स्वागत किसी खास मेहमान की तरह नहीं, बल्कि परिवार के सदस्य की घर वापसी की तरह हुआ.