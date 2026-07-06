/कौन हैं कृष्ण मोहन, जो चंपत राय की जगह लेंगे? राम मंदिर चंदा चोरी मामले में दर्ज कराई थी FIR

Who is Krishna Mohan: अयोध्या स्थित राम मंदिर में कथित चंदा चोरी का मामला गरमाया हुआ है. इस मामले की जांच एसआईटी कर रही है. कथित चंदा घोटाला सामने आने के बाद सोमवार (06 जुलाई) को पहली बार श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अहम बैठक हुई. इस बैठक में सभी सदस्य शामिल हुए, जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए.
इसी बैठक में महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉ अनिल मिश्र का इस्तीफा भी स्वीकार कर लिया गया. श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक के बाद कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी महाराज ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया. उन्होंने बताया कि चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा नियम के तहत स्वीकार कर लिया गया है. अब उनके काम की जिम्मेदारी की निर्वहन कृष्ण मोहन करेंगे. उन्हें राम मंदिर ट्रस्ट का कार्यवाहक महासचिव बनाया गया है.
बता दें कि प्रेस वार्ता के दौरान श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरि जी महाराज ने कहा कि चंपत राय (महासचिव) और अनिल मिश्रा (ट्रस्टी) के इस्तीफे स्वीकार कर लिए गए हैं.
Ram Mandir donation embezzlement case: The resignations of Champat Rai (General Secretary) and Anil Mishra (Trustee) have been accepted, says Swami Govind Dev Giri Ji Maharaj, Treasurer of the Shri Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra Trust pic.twitter.com/La4OINowQ8
— ANI (@ANI) July 6, 2026
चंपत राय के इस्तीफे के बाद माना जा रहा था कि कृष्ण मोहन राम मंदिर ट्रस्ट के नए महासचिव बन सकते है. अब इस खबर पर मुहर लगी है. ट्रस्टी कृष्ण मोहन ने ही सबसे पहले चंदा चोरी मामले में एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए 8 लोगों की गिरफ्तारी की थी. बता दें कि कृष्ण मोहन भारतीय वनसेना से सेवानिवृत्त अधिकारी हैं और वर्तमान में RSS के पूर्वी यूपी के संघ चालक हैं.
श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नए कार्यवाहक महासचिव कृष्ण मोहन ने कहा कि जब तक नया जनरल सेक्रेटरी नियुक्त नहीं हो जाता, तब तक मुझे कार्यवाहक जनरल सेक्रेटरी के तौर पर जिम्मेदारियां निभाने का काम सौंपा गया है. इस मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा, हम इस बात पर जोर देंगे और अपनी बात पर अडिग रहेंगे कि उन्हें न्याय के अनुसार उचित सजा मिले. जो कुछ भी हुआ है, उससे हम सभी को बहुत दुख पहुंचा है; राम भक्तों समेत सभी को तकलीफ हुई है.
#WATCH | Ayodhya, UP: Krishna Mohan, a trustee of the Shri Ram Janmabhoomi Tirtha Kshetra Trust, says, "I have been entrusted with the responsibility of discharging the duties of General Secretary in an acting capacity until a new General Secretary is appointed. Anyone found… pic.twitter.com/cdbutYjFll
— ANI (@ANI) July 6, 2026
उन्होंने कहा कि मैनेजमेंट और कामकाज में कुछ कमियां थीं जिनका दूसरों ने फायदा उठाया. इसलिए, मेरी मुख्य कोशिश इन कमियों को दूर करने और गलतियों को सुधारने की होगी. मैं यह पक्का करने की पूरी कोशिश करूंगा कि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों. मौजूदा माहौल ने हमारे ट्रस्ट की छवि को कुछ हद तक धूमिल किया है और समाज में अविश्वास की भावना पैदा की है. हम इस नकारात्मक सोच को दूर करने और समुदाय में भरोसा फिर से कायम करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाएंगे.
राम मंदिर में कथित चंदा चोरी मामले पर विवाद लगातार बढ़ रहा है. इसके बीच श्रीराम जन्म जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की आज पहली बैठक हुई, जिसमें इस मुद्दे पर चिंता व्यक्त की गई. इसी बैठक के दौरान कृष्ण मोहन को कार्यवाहक महासचिव नियुक्त किया गया है. ट्रस्टी कृष्ण मोहन ने माना कि कुछ अनियमितताएं हुई हैं और कुछ गलतियां भी हुई हैं, जिन्हें सुधारा जाना चाहिए.