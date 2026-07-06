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कौन हैं कृष्ण मोहन, जो चंपत राय की जगह लेंगे? राम मंदिर चंदा चोरी मामले में दर्ज कराई थी FIR

सोमवार (06 जुलाई) को श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अहम बैठक में महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉ अनिल मिश्र का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया. अब उनके काम की जिम्मेदारी कृष्ण मोहन निभाएंगे.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jul 06, 2026, 06:52 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 07:14 PM IST
कौन हैं कृष्ण मोहन, जो चंपत राय की जगह लेंगे? राम मंदिर चंदा चोरी मामले में दर्ज कराई थी FIR
Image Credit: AI

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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