KS Rajanna: पोलियो ने छीन लिए थे हाथ-पैर, दिव्यांगों को समर्पित कर दिया जीवन.. केएस रजन्ना को मिला पद्मश्री

KS Rajanna: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तमाम प्रतिष्ठित व्यक्तियों को गुरूवार को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया. राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में पीएम मोदी भी मौजूद रहे. इस दौरान बचपन में अपने दोनों हाथ और पैर खो चुके कर्नाटक के दिव्यांग एस राजन्ना को जब पद्मश्री से सम्मानित किया गया तो तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी. वह सम्मान लेने के लिए जाते समय मोदी और शाह का अभिवादन करने गए. जब राजन्ना को सम्मानित किया गया तो समारोह में उपस्थित गणमान्य व्यक्ति और अतिथि लगातार तालियां बजाते रहे.

असल में राजन्ना दिव्यांग जन के कल्याण के वास्ते अपने काम के लिए जाने जाते हैं. कहा जाता है कि राजन्ना ने 11 महीने की उम्र में पोलियो के कारण अपने हाथ और पैर दोनों गंवा दिए थे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी. उन्होंने दिव्यांग लोगों के लिए काम किया और अब उन्हें पद्म श्री से सम्मानित किया गया है.

देश भर में चर्चा का विषय..

राजन्ना घुटनों के बल चलते हैं. उन्होंने दिव्यांग लोगों के लिए इतना काम किया कि देश भर में चर्चा का विषय बन गए. 2013 में कर्नाटक सरकार ने उन्हें दिव्यांगों के लिए राज्य कमिश्नर बना दिया था. राजन्ना ने अपने लिए एक विशेष बाइक भी बनवा रखी है जिससे वे लगातार चलते रहते हैं और लोगों की सेवा करते रहते हैं. फिलहाल वे चर्चा में हैं और उनका वीडियो भी सामने आया है जिसमें वे पदम श्री लेते हुए दिख रहे हैं.

#WATCH | President Droupadi Murmu presented Padma Shri award to Dr. KS Rajanna, a Divyang social worker committed to the welfare of differently-abled persons who lost both hands and legs to Polio, today

He rose to the position of State Commissioner for Persons with Disabilities pic.twitter.com/zH5YXlXdoq

— ANI (@ANI) May 9, 2024