Nagpur: नवजात को गोद में लिए विधायक पहुंचीं विधानसभा, सदन में सरकार पर दागे सवाल, वीडियो वायरल

NCP MLA Saroj Babulal Ahire: महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर आज चौंका देने वाली एक बेहद ही दुर्लभ तस्वीर देखने को मिली. नाशिक के देवलाली से विधायक सरोज अहिरे अपने दो माह के नवजात बच्चे के साथ राज्य विधानसभा पहुंचीं थी. वे अपने नवजात के साथ शीतकालीन सत्र में शामिल हुईं. उनके इस कदम की हर कोई तारीफ कर रहा है. इस पूरे वाकये का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

देवलाली से राकांपा विधायक सरोज बाबूलाल अहिरे शीतकालीन सत्र में शामिल होने के लिए अपने नवजात बच्चे को लेकर विधान भवन पहुंचीं. अहिरे ने इसी साल 30 सितंबर को बच्चे को जन्म दिया है. मां और राजनेता सरोज अहिरे के अपने शिशु को आधिकारिक बैठक में ले जाने के वीडियो ने कैमरों का ध्यान खींचा और अब सोशल मीडिया पर वायरल है. वह अपने हाथों में सो रहे नन्हे बच्चे को पकड़े नजर आ रही थीं.

नागपुर का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर से शुरू हुआ था. इस बीच विपक्षी दलों ने रविवार को भाजपा की सरकार और शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट के विरोध में पारंपरिक चाय पार्टी का बहिष्कार किया.

राष्ट्रवादीच्या आमदार सरोज अहिरे या आपल्या अडीच महिन्याच्या बाळासोबत विधानभवनात@NCPspeaks legislator Saroj Ahire came to Vidhan Bhavan with newly born child @fpjindia pic.twitter.com/1u2O0dKy9y

— Sanjay Jog (@SanjayJog7) December 19, 2022