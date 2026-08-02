/कौन है पप्पू यादव के कार्यक्रम में हमला करने वाला शख्स? पहले जूता फेंक कर मारा, चाकू भी बरामद

बिहार की पूर्णिया लोकसभा सीट से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के एक कार्यक्रम में उस समय अफरा-तफरी मच गई जब एक शख्स ने अचानक उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जूता फेंककर हमला बोला. इस दौरान जब इस शख्स को पकड़कर सुरक्षाकर्मियों ने पीटा और उसकी तलाशी ली तो उसके पास से एक चाकू बरामद हुआ. आज (2 अगस्त) शाम जब वो दिल्ली स्थित आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तभी वहां एक संदिग्ध व्यक्ति चाकू लेकर पहुंच गया.
हमले के दौरान वहां मौके पर मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए उसे तुरंत दबोच लिया. फिर धुनाई करने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया. बिहार के सांसद पप्पू यादव के कार्यक्रम के दौरान उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक युवक ने कथित तौर पर उन पर जूता फेंक दिया. मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत युवक को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया. घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी कई सवाल उठने लगे हैं.
पुलिस के अनुसार पकड़े गए युवक की पहचान सुमित के रूप में हुई है. 34 वर्षीय सुमित उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर का रहने वाला बताया जा रहा है. सुमित गाजियाबाद में रहता है और लोहे का काम करता है. सुमित का कोई पिछला आपराधिक रिकॉर्ड नहीं रहा है. शुरुआती पूछताछ में उसकी पहचान और पृष्ठभूमि की पुष्टि की जा रही है. साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि वह कार्यक्रम स्थल तक कैसे पहुंचा और उसकी मंशा क्या थी.
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, सुमित ने पप्पू यादव की ओर जूता फेंका. घटना होते ही वहां मौजूद लोगों और सुरक्षा कर्मियों ने उसे पकड़ लिया. इसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया. इस दौरान कार्यक्रम स्थल पर कुछ देर के लिए हलचल का माहौल बन गया.
मामले का सबसे अहम पहलू अब एक कथित चाकू को लेकर है. पुलिस का कहना है कि जब पप्पू यादव के समर्थकों ने सुमित को उनके हवाले किया, तब उसके साथ एक चाकू भी सौंपा गया. हालांकि, जांच एजेंसियां यह स्पष्ट करने में जुटी हैं कि क्या युवक वास्तव में चाकू लेकर कार्यक्रम में पहुंचा था या नहीं. पुलिस इस दावे की हर पहलू से जांच कर रही है और उपलब्ध साक्ष्यों की पड़ताल की जा रही है.
प्रारंभिक पूछताछ में सुमित ने कथित तौर पर बताया कि वह संतों के अपमान को लेकर नाराज था. पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि उसने यह कदम अकेले उठाया या इसके पीछे किसी अन्य व्यक्ति या संगठन की भूमिका थी. फिलहाल मामले में विस्तृत जांच जारी है और पुलिस सभी तथ्यों को सामने लाने का प्रयास कर रही है.
फिलहाल पुलिस आरोपी से लगातार पूछताछ कर रही है. घटनास्थल से जुड़े सीसीटीवी फुटेज, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ी जा रही हैं. जांच पूरी होने के बाद ही यह साफ हो सकेगा कि घटना केवल विरोध का प्रदर्शन थी या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश थी.