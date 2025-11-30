Advertisement
trendingNow13023708
Hindi Newsदेश

कौन हैं मौलाना महमूद मदनी? जिनके 'जिहादी' और 'घर वापसी' वाले बयान पर मचा है बवाल

मौलाना महमूद मदनी ने बाबरी मस्जिद और तीन तलाक के मामलों में सुप्रीम कोर्ट के तरीके पर अपनी टिप्पणियों के साथ-साथ 'जिहाद' और 'घर वापसी' पर अपनी टिप्पणियों से नया विवाद खड़ा कर दिया है. जिसके बाद  उनके बयानों की आलोचना भाजपा और अन्य संगठनों ने की है.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Nov 30, 2025, 10:59 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

X
X

Maulana Mahmood Madani's Controversial Remarks: देश में धार्मिक और राजनीतिक बहस को नया मोड़ देने वाले मौलाना महमूद मदनी के हालिया बयान चर्चा में हैं. मदनी ने सुप्रीम कोर्ट के बाबरी मस्जिद और तीन तलाक मामलों में फैसलों की आलोचना की है और ‘जिहाद’ व ‘घर वापसी’ पर अपने विचार पेश किए, जिससे राजनीतिक माहौल बुरी तरह विभाजित हो गया है. उनके बयानों की आलोचना भाजपा और अन्य संगठनों ने की है, जबकि मुस्लिम समुदाय के भीतर भी मतभेद उभरकर सामने आए हैं.

मदनी का विवादित बयान

मदनी ने आरोप लगाया कि देश का सुप्रीम कोर्ट BJP सरकार के दबाव में काम कर रहा है. उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद, तीन तलाक और अन्य मामलों में फैसलों के बाद लगता है कि कोर्ट कुछ सालों से सरकार के दबाव में काम कर रहा है. सुप्रीम कोर्ट तभी सुप्रीम कहलाने योग्य है जब वह संविधान का पालन करे और कानून बनाए रखे. इसके अलावा, उन्होंने ‘लव जिहाद’, ‘लैंड जिहाद’, ‘तालीम जिहाद’, ‘ठुक जिहाद’ जैसे शब्दों के बढ़ते इस्तेमाल पर चिंता जताई. मदनी ने कहा कि कुरान में ‘जिहाद’ का मतलब हमेशा ज़ुल्म और हिंसा को खत्म करना है. इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मनों ने इसे लड़ाई और हिंसा के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है. उन्होंने कहा कि जब भी ज़ुल्म होगा, तब जिहाद होगा. धर्म परिवर्तन कानून और ‘घर वापसी’ के संदर्भ में उन्होंने कहा कि धर्म परिवर्तन कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है. वहीं, ‘घर वापसी’ के तहत लोगों को किसी विशेष धर्म में बदलने की छूट है और इसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती.

Add Zee News as a Preferred Source

मौलाना रजवी ने मदनी पर साधा निशाना

ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के चीफ, मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने मदनी को सलाह दी कि सुप्रीम कोर्ट, संसद और सरकार पर टिप्पणी करने से बचें. उन्होंने कहा कि करोड़ों मुसलमान इन संस्थाओं पर भरोसा करते हैं. मदनी को धार्मिक दृष्टि से बात करनी चाहिए न कि समुदाय को भड़काने के लिए. इस बीच, भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने भी मदनी के बयानों की आलोचना की और कहा कि भारत में मुस्लिम समुदाय सबसे सुरक्षित है. वहीं, विश्व हिंदू परिषद (VHP) के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा कि मदनी सभी मुसलमानों को ‘जिहादी’ बताकर भड़कावा फैला रहे हैं. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाने की भी निंदा की. दूसरी ओर, बिहार के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने 'जिहाद' वाले बयान से सहमति जताते हुए कहा कि जब तक ज़ुल्म रहेगा, जिहाद रहेगा. मेरे लिए इससे सहमत न होना बहुत मुश्किल है. ज़ुल्म या नाइंसाफी कुरान के हिसाब से का मतलब सिर्फ वह ज़ुल्म नहीं है जिसका आप सामना करते हैं. अगर किसी कमजोर या गरीब इंसान पर ज़ुल्म हो रहा है, तो यह आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि आप उनके लिए आवाज उठाएं और उनकी मदद करें. अगर ज़ुल्म हो रहा है, तो उसके खिलाफ बोलना जरूरी है, और इसी को जिहाद कहते हैं. मदनी का 'जिहाद' के बारे में पब्लिक बयान, उस इंस्टीट्यूशन की किताबों में लिखी बातों के उलट है जिससे वह जुड़े हैं.

जानें कौन हैं मदनी?

मौलाना महमूद मदनी जमीयत उलेमा-ए-हिंद (JUH) के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो देश के सबसे पुराने मुस्लिम संगठनों में से एक है. 1964 में जन्मे मदनी, मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी के पोते हैं, जो स्वतंत्रता आंदोलन के समय प्रमुख धर्मशास्त्री थे. उनके पिता, मौलाना असद मदनी, JUH में अहम भूमिका निभा चुके हैं और करीब 17 साल तक राज्यसभा में सेवा दी है. मदनी ने 1992 में दारुल उलूम देवबंद से इस्लामिक थियोलॉजी की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद JUH में सक्रिय हुए और 2001 में संगठन के जनरल सेक्रेटरी बने. 2006 से 2012 तक वे राज्यसभा के सदस्य भी रहे. मदनी ने एंटी-टेररिज्म कांफ्रेंस आयोजित की, इंटरफेथ संवाद के लिए कई ‘सद्भावना संसद’ कार्यक्रम किए और मदरसों में शैक्षिक सुधार की पहल की. उनके मानवतावादी प्रयासों में प्राकृतिक आपदाओं, दंगों और अंतरराष्ट्रीय संकटों में राहत और पुनर्वास कार्य शामिल रहे हैं.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

TAGS

Maulana Mahmood Madani

Trending news

कौन हैं मौलाना महमूद मदनी? जिनके 'जिहादी' और 'घर वापसी' वाले बयान पर मचा है बवाल
Maulana Mahmood Madani
कौन हैं मौलाना महमूद मदनी? जिनके 'जिहादी' और 'घर वापसी' वाले बयान पर मचा है बवाल
अब 'राज निवास' नहीं 'लोक निवास' कहलाएगी ये सरकारी इमारत, लद्दाख में ऐतिहासिक बदलाव
Ladakh news
अब 'राज निवास' नहीं 'लोक निवास' कहलाएगी ये सरकारी इमारत, लद्दाख में ऐतिहासिक बदलाव
अब BJP ने ही बता दिया SIR में घोटाला! सुवेंदु अधिकारी ने ECI से क्या कहा?
Sir
अब BJP ने ही बता दिया SIR में घोटाला! सुवेंदु अधिकारी ने ECI से क्या कहा?
रात के सन्नाटे में न्याय की आहट!पंजाब की अदालत ने सुबह 4 बजे दिया चौंकाने वाला फैसला
Punjab news
रात के सन्नाटे में न्याय की आहट!पंजाब की अदालत ने सुबह 4 बजे दिया चौंकाने वाला फैसला
वो रेप केस जिसने बदला भारत का कानून, 50 साल बाद भूख से लड़ रही हैं 72 साल की अम्मां
Supreme Court
वो रेप केस जिसने बदला भारत का कानून, 50 साल बाद भूख से लड़ रही हैं 72 साल की अम्मां
रूस तेल टैंकरों पर यूक्रेन का ड्रोन अटैक, जानें इससे कैसे हिलेगी भारत की तेल नीति?
russia ukraine war
रूस तेल टैंकरों पर यूक्रेन का ड्रोन अटैक, जानें इससे कैसे हिलेगी भारत की तेल नीति?
लिव-इन पार्टनर पर किन हालात में चल सकता है क्रूरता का केस? कर्नाटक HC ने कर दिया साफ
Karnataka High Court
लिव-इन पार्टनर पर किन हालात में चल सकता है क्रूरता का केस? कर्नाटक HC ने कर दिया साफ
Cyclone Ditwa Live: साइक्लोन दितवाह आज करेगा लैंडफॉल, 47 उड़ानें रद्द, ट्रेनें कैंसिल, 3 राज्यों में रेड अलर्ट; पढ़ें पल-पल के अपडेट्स
Cyclone Ditwa Live
Cyclone Ditwa Live: साइक्लोन दितवाह आज करेगा लैंडफॉल, 47 उड़ानें रद्द, ट्रेनें कैंसिल, 3 राज्यों में रेड अलर्ट; पढ़ें पल-पल के अपडेट्स
अफवाहों के बीच इंडिगो ने की बड़ी घोषणा; रातों-रात A320 के विमानों में कर दिया ये काम
Indigo flight
अफवाहों के बीच इंडिगो ने की बड़ी घोषणा; रातों-रात A320 के विमानों में कर दिया ये काम
Jammu News: मुस्लिम फैमिली के घर चला बुलडोजर, हिंदू पड़ोसी ने की जमीन देने की पेशकश
Jammu Kashmir
Jammu News: मुस्लिम फैमिली के घर चला बुलडोजर, हिंदू पड़ोसी ने की जमीन देने की पेशकश