कौन हैं 124 साल की मिंता देवी? नाम-फोटो की टीशर्ट पहन प्रियंका गांधी ने संसद में किया विरोध प्रदर्शन
देश

कौन हैं 124 साल की मिंता देवी? नाम-फोटो की टीशर्ट पहन प्रियंका गांधी ने संसद में किया विरोध प्रदर्शन

Who Is Minta Devi: कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कई विपक्षी नेताओं ने एक ऐसी टीशर्ट पहने हुए दिखे. जिसमें एक महिला की तस्वीर बनी हुई है और नीचे लिखा है- मिंता देवी. टीशर्ट के पीछे एक नंबर लिखा है 124 नॉट आउट. आइए जानते हैं इस टीशर्ट की कहानी और जानते हैं कौन हैं मिंता देवी.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Aug 12, 2025, 01:36 PM IST
Minta Devi 124-year-old voter: बिहार में कथित मतदाता धोखाधड़ी और विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) के मुद्दे पर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है. इसी को लेकर इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने संसद में एक अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया. जिसमें कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कई विपक्षी नेता भी शामिल थे. लेकिन सभी का ध्यान इस दौरान कई सांसदों ने 'मिंता देवी' नाम की एक कथित 124 साल की मतदाता की तस्वीर वाली टी-शर्ट पहनी, जिसके पीछे लिखा था '124 नॉट आउट'. जिसका वीडियो खूब वायरल हो रहा है. 

आप भी देखें वीडियो:-

क्या है मिंता देवी का मामला?
आप लोग इससे पहले दिमाग पर जोर दें हम आपको बता दें कि राहुल गांधी ने हाल ही में बिहार के ड्राफ्ट मतदाता सूची में 'मिंता देवी' नाम की एक मतदाता का जिक्र किया था, राहुल ने अपने प्रेजेंटेशन में दिखाया था कि 124 वर्षीय मिंता देवी हाल ही में जारी बिहार की मसौदा मतदाता सूची में पंजीकृत मतदाता थीं. जो दुनिया के सत्यापित सबसे बुजुर्ग व्यक्ति से नौ साल अधिक है.राहुल का दावा है कि यह सूची फर्जी है और इसमें कई गलतियां हैं. इस मुद्दे को लेकर विपक्ष ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं. तभी से लगातार विपक्ष इस मुद्दे को उछाल रहा है.

प्रियंका गांधी का सियासी चौका-छक्का
हिंदुस्तान टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक, इंडिया ब्लॉक के नेताओं, खासकर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस मुद्दे को अनोखे अंदाज में उठाया है. 12 अगस्त 2025 को संसद में विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रियंका गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं ने मिंता देवी की तस्वीर वाली टी-शर्ट पहनी, जिसके पीछे लिखा था '124 नॉट आउट'. यह विरोध बिहार में कथित मतदाता धोखाधड़ी और विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) की प्रक्रिया के खिलाफ था. इस टी-शर्ट ने न सिर्फ ध्यान खींचा, बल्कि विपक्ष के आरोपों को प्रतीकात्मक रूप से मजबूत भी किया है.

विरोध का अनोखा तरीका
संसद के मकर द्वार के सामने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, टीएमसी के डेरेक ओ'ब्रायन, डीएमके के टीआर बालू, एनसीपी (एसपी) की सुप्रिया सुले समेत कई नेता इस विरोध में शामिल हुए. सभी ने मिंता देवी की तस्वीर वाली टी-शर्ट पहनकर अपनी बात रखी. 

कृष्णा पांडेय

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

priyanka gandhi

