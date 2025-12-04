जंग छिड़ी तो भारतीय नौसेना के सामने कितने घंटे टिक पाएगी पाकिस्तान नेवी? अकेला ये हथियार तोड़ देगा सारा गुरूर

Who is more powerful Indian Navy vs Pakistani Navy: भारत और पाकिस्तान के बीच जिस तरह की तनातनी चल रही है और दोनों तरफ से मोर्चाबंदी जारी है. ऐसे में अगर भारत पर फिर बड़ा आतंकी हमला हुआ तो भारत कड़ा पलटवार करने में देर नहीं करेगा. यह पलटवार पूर्ण युद्ध में भी बदल सकता है. अब जरा सोचिए कि उस युद्ध में उस युद्ध में अगर नौसेना भी अपनी पूरी ताकत लेकर मैदान में उतर जाए तो. यह वह स्थिति है, जिसके बारे में सोचकर ही पाकिस्तान कांपता है. आज हम दोनों देशों की नौसैनिक ताकत की ऐसी दिलचस्प जानकारी लेकर आए हैं, जिसे पढ़कर आप दंग रह जाएंगे.

डिफेंस एक्सपर्टों के मुताबिक, अगर भारत और पाकिस्तान की नौसेना में जंग हुई तो वह अरब सागर में होगी. इस जंग में युद्धपोत, उन पर तैनात फाइटर प्लेन, हेलीकॉप्टर, मिसाइल और हमलावर बोट्स सक्रिय रूप से शामिल होंगे. इन सबके अलावा समंदर में चुपचाप बैठी दोनों मुल्कों की पनडुब्बियां सबसे घातक रोल अदा करेंगी.

जंग में कितनी देर टिक पाएगी पाकिस्तानी नौसेना?

लेकिन सवाल ये है कि भारतीय युद्धपोतों के सामने पाकिस्तानी पनडुब्बियां भारतीय नौसेना के सामने कितनी देर टिक पाएंगी? तो इसका जवाब है - ज्यादा से ज्यादा कुछ घंटे. वह भी तब अगर किस्मत बहुत साथ दे. असल में

समंदर के नीचे की लड़ाई में दो चीजें सबसे जरूरी होती हैं. वे हैं गहरे पानी में एकदम शांत बने रहना और दूसरा, लंबे समय तक छुपे रहना.

सहयोगी वेबसाइट WION के मुताबिक, पाकिस्तान की बात करें तो उसके पास फिलहाल अगोस्ता क्लास की 5 पुरानी और 3 छोटी-मोटी पनडुब्बियां हैं. इसके अलावा 2028-30 तक उसके पास चीन निर्मित 8 नई हांगोर क्लास की पनडुब्बियां भी आ जाएंगी. ये सब डीजल-इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां हैं, मतलब कि वे बैटरी से चलती हैं.

हर 3 दिन में आना पड़ता है ऊपर

इसे ऐसे समझिए, जैसे आपका फोन 100% चार्ज होने पर भी 1-2 दिन में बैठ जाता है. उसी तरह इन डीजल-इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों सांस लेने (स्नॉर्कल करके डीजल इंजन चलाना) के लिए हर 3 बाद पानी की सतह पर आना पड़ता है. जैसे ही वे ऊपर आती हैं, सोनार उन्हें आसानी से पकड़ सकता है और ऊपर हेलीकॉप्टर से टॉरपीडो फायर करके उस पनडुब्बी का खेल खत्म किया जा सकता है.

पाकिस्तान की पनडुब्बियों के लिए बड़ा खतरा इसलिए भी है क्योंकि भारत के पास P-8I Poseidon विमान हैं जो समंदर में सुई भी ढूंढ लेते हैं. एक बार पाकिस्तानी पनडुब्बियों ने जरा भी शोर किया तो बस 10-15 मिनट में भारतीय एंटी-सबमरीन हेलिकॉप्टर या फ्रिगेट वहां पहुंच जाएगा और पाकिस्तानी पनडुब्बी को वहीं जलसमाधि दे देगा.

INS अरिहंत में बहुत कम निकलती है आवाज

अब भारत की शक्ति जान लीजिए. भारत के पास न्यूक्लियर पावर से चलने वाली INS अरिहंत पनडुब्बी है . वह एक बार समुद्र में गोता लगाने के बाद 3-4 महीने तक बिना ऊपर आए आसानी से घूम सकती है. परमाणु संचालित पनडुब्बी होने की वजह से उसमें से आवाज भी बहुत कम निकलती है.

INS अरिहंत पनडुब्बी में K-15 और K-4 मिसाइलें लगी हैं, जो 750 से 3500 किमी तक मार कर सकती हैं. यानी अरब सागर की तलहटी में कहीं दूरी छिपी बैठी अरिहंत जब चाहे कराची को उड़ा सकती है और पाकिस्तान चाहकर भी उसकी कभी टोह नहीं ले सकता.

यह तो सिर्फ एक एक पनडुब्बी की बात हुई. 2025-26 में INS अर्किधामन भी आ जाएगी,जिसमें 5 हजार किमी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें लगी होंगी. पाकिस्तान के पास भारतीय नौसेना से निपटने की कोई काट नहीं है. उसके पास एक भी न्यूक्लियर पनडुब्बी नहीं है और न ही बनाने की प्लानिंग है. इसकी वजह ये है कि उसके पास न पैसा है और न टेक्नोलॉजी.

टॉरपीडो से तुरंत मिल जाएगी जलसमाधि

अब भारत-पाकिस्तान के नौसैनिक युद्ध का अनुमान जान लेते हैं. मान लीजिए, दोनों मुल्कों में जंग छिड़ जाती है. ऐसे में पाकिस्तान अपनी सबसे अच्छी अगोस्ता-90B पनडुब्बी को गुजरात तट के पास भेजेगा, जिससे वह यहां से भारत के मालवाहक और युद्धपोतों का मार्ग ब्लॉक कर सके.

वहीं अरिहंत समंदर में 500-600 मीटर की गहराई में आराम से बैठी होगी. उसे कोई सोनार उसे पकड़ भी नहीं पाएगा. जैसे ही पाकिस्तानी पनडुब्बी 2-3 दिन बाद सांस लेने ऊपर आएगी, उसकी लोकेशन तुरंत पकड़ में आ जाएगी. इसके साथ ही उस पर अरिहंत से हेलीकॉप्टर से टॉरपीडो फायर होगा और वह वहीं डूब जाएगी.इस क्लास की बाकी पनडुब्बियों का भी धीरे-धीरे यही हाल होगा.

चीन वाली नई हांगोर आएंगी तो थोड़ी टफ फाइट देंगी. इसकी वजह ये है कि हंगोर क्लास की पनडुब्बी AIP (एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन) तकनीक से लैस होने की वजह से 15-20 दिन तक समंदर में छुप सकती हैं. हालांकि इसके बाद उसकी बैटरी खत्म हो जाएगी, जिसे रिचार्ज करने के लिए उसे फिर सतह पर आना होगा. ऐसे में उन्हें भारतीय नौसेना आसानी से शिकार बना सकती हैं.

72 घंटे में साफ हो जाएगा पाकिस्तानी पनडुब्बी बेड़ा

आपको इस संभावित नौसैनिक जंग का निष्कर्ष बताएं तो पाकिस्तान की पनडुब्बी छुपकर हमला तो कर सकेगी लेकिन भाग नहीं सकेगी. जबकि भारतीय पनडुब्बियां घातक शिकारी की तरह जहां चाहे मार करके समंदर में आसानी से छुपी रह सकती है. अगर भविष्य में दोनों मुल्कों में नौसैनिक जंग हुई और हालात आज जैसे ही रहे तो पाकिस्तान की पूरा पनडुब्बी बेड़ा 48 से 72 घंटे में साफ हो सकता है. इसके बाद अरब सागर में सिर्फ एक ही नारा गूंजेगा और वो होगा, भारत जिंदाबाद का.