कनाडा में पंजाबी यूट्यूबर का मर्डर, खून से लथपथ मिली नैन्सी ग्रेवाल; खालिस्तान का करती थी विरोध

Who is Nancy Grewal: कनाडा में पंजाबी मूल की मशहूर यूट्यूबर नैन्सी ग्रेवाल (Nancy Grewal) की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है. नैन्सी हमेशा सुर्खियों में बनी रहती थीं, उन्होंने कई नेताओं और खालिस्तानी समर्थकों के खिलाफ भी बोला.
Nancy Grewal Youtuber: कनाडा के ओंटारियो राज्य में पंजाबी मूल की 45 साल की महिला नैन्सी ग्रेवाल की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. यह घटना मंगलवार रात (3 मार्च) को हुई. नैन्सी ग्रेवाल एक यूट्यूबर थीं और सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती थीं. लासेल पुलिस सर्विस के मुताबिक मंगलवार रात करीब 9:30 बजे चाकूबाजी की सूचना मिली. जब पुलिस मौके पर पहुंची तो नैन्सी ग्रेवाल गंभीर रूप से घायल हालत में मिलीं.
इसके बाद एसेक्स-विंडसर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस की टीम उन्हें अस्पताल ले गई लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके. बुधवार सुबह जांच के दौरान पुलिस ने घटना वाली जगह (टॉड लेन पर कनाडा स्ट्रीट और बिशप स्ट्रीट के बीच दो घरों) को घेर लिया. वहां सीढ़ियों और रास्ते पर कई जगहों से सबूत भी जुटाए गए.
पुलिस ने बताया कि मृतका की पहचान नैन्सी ग्रेवाल (45), विंडसर निवासी के रूप में हुई है. शुरुआती जांच में इसे अलग-थलग घटना माना जा रहा है. फिलहाल मामले की जांच जारी है. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अगर किसी के पास इस घटना से जुड़ी जानकारी या आसपास के सीसीटीवी फुटेज हों, तो वे डिटेक्टिव सार्जेंट जेमी नेस्टर से संपर्क करें
नैंन्सी ग्रेवाल सोशल मीडिया पर पंजाब से जुड़े मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखती थीं. उन्होंने पहले अमृतपाल सिंह, बिक्रम सिंह मजीठिया और डेरा ब्यास से जुड़े गुरिंदर सिंह ढिल्लों पर भी टिप्पणी की थी. इसके अलावा वे खालिस्तान समर्थकों की आलोचना करती थीं और भारत-कनाडा के बीच तनाव जैसे मुद्दों पर भी अपनी बात रखती थीं. पिछले साल उन्होंने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कंचन कुमारी (कमल कौर भाभी) की मौत के बाद भी आवाज उठाई थी.
