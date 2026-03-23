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Hindi Newsदेशअसम में गेम पलट कैसे गया? वोटिंग से ठीक पहले हिमंता की पावर मिनिस्टर ने भाजपा को दिया झटका

असम में गेम पलट कैसे गया? वोटिंग से ठीक पहले हिमंता की पावर मिनिस्टर ने भाजपा को दिया झटका

असम ही नहीं, कई राज्यों में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के नेता सत्ता की चाह में पार्टी छोड़ भाजपा में चले जाते हैं. कई साल से ऐसा देखा गया है, लेकिन इस बार असम चुनाव से ठीक पहले एक बड़ी मंत्री ने भाजपा छोड़ दी. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Mar 23, 2026, 08:38 AM IST
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असम में गेम पलट कैसे गया? वोटिंग से ठीक पहले हिमंता की पावर मिनिस्टर ने भाजपा को दिया झटका

असम विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा को बड़ा झटका लगा है. हिमंता बिस्वा सरमा की सरकार में पावर मिनिस्टर नंदिता गोरलोसा ने कांग्रेस का 'हाथ' थाम लिया है. यह सब ऐसे समय में हुआ, जब चुनाव तारीखों की घोषणा हो चुकी है. भाजपा ने टिकट नहीं दिया था, तो नाराज होकर गोरलोसा कांग्रेस में चली गईं. 

कांग्रेस ने गोरलोसा की सियासी पावर को समझा और हाफलांग विधानसभा सीट से टिकट पा चुके उसके उम्मीदवार निर्मल लंगथासा ने अपने आप सीट खाली कर दी. अब यहां से कांग्रेस के टिकट पर गोरलोसा चुनाव लड़ेंगी. इस समय वह हाफलांग सीट से ही विधायक हैं. उनका जन्म यहीं पर हुआ. ऐसे में यह समझना महत्वपूर्ण है कि गोरलोसा का भाजपा से जाना कितना बड़ा झटका है. 

गोरलोसा भाजपा को कितना नुकसान पहुंचाएंगी?

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गुवाहाटी में Zee मीडिया संवाददाता शरीफुद्दीन ने बताया है कि कार्बी आंगलोंग की तरह दीमा हसाओ भी असम का एक प्रमुख स्वायत्त पर्वतीय जिला है. ये भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत शासित होते हैं. इन्हें विशेष प्रशासनिक अधिकार मिले हुए हैं. यहां जनजातीय वोटर सबसे ज्यादा हैं. शरीफुद्दीन ने कहा कि गोरलोसा स्वायत्त क्षेत्र का बड़ा चेहरा हैं. जनजाति समुदाय में वह लोकप्रिय हैं. साफ है कि भाजपा को नुकसान हो सकता है.

टिकट क्यों नहीं मिला?

इस सवाल का जवाब नहीं मिल पाया कि भाजपा ने अपनी मिनिस्टर को टिकट क्यों नहीं दिया था? क्या आगे उनके लिए कुछ अलग प्लान था या किसी सर्वे के आधार पर उनके जीतने की संभावना कम आंकी गई? हालांकि कई विधायकों के टिकट काटे जाने पर असम के सीएम ने यह जरूर कहा है कि नए चेहरों को मौका देने के लिए पार्टी ने यह रणनीति अपनाई है, जिससे संगठन मजबूत हो.  

अब गोरलोसा पहाड़ी जिले दीमा हसाओ के हाफलांग निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगी. भाजपा ने इस सीट पर रूपाली लांगथासा को मैदान में उतारा है. कांग्रेस ने एक बयान में कहा, 'हमें यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि नंदिता गोरलोसा कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गई हैं. वह पिछले पांच साल से दीमा हसाओ की आवाज रही हैं. वह हमेशा अपने सिद्धांतों पर कायम रहीं.' कांग्रेस ने आरोप लगाया कि हिमंता बिस्वा सरमा की दिलचस्पी सिर्फ आदिवासियों की जमीन बड़े कॉर्पोरेशनों को बेचने में है. 

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Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

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