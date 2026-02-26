Advertisement
कौन हैं NCERT के डायरेक्टर दिनेश सकलानी? SC ने ज्यूडिशियरी चैप्टर पर लगाया बैन तो सुर्खियों में छाए, कितनी है सैलरी?

कौन हैं NCERT के डायरेक्टर दिनेश सकलानी? SC ने ज्यूडिशियरी चैप्टर पर लगाया बैन तो सुर्खियों में छाए, कितनी है सैलरी?

NCERT की किताब में न्यायिक व्यवस्था को लेकर छपे विवादित चैप्टर की वजह से समाज पर पड़ने वाले असर को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता. इस पूरे मामले में एक नाम सबसे ज्यादा सुर्खियों में छाया है वो है प्रोफेसर दिनेश सकलानी का. आइए आपको बताते हैं कि कौन हैं दिनेश सकलानी?

 

Feb 26, 2026, 04:04 PM IST
Dinesh Saklani and Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट ने NCERT सोशल साइंस की किताब में 8वीं क्लास की 'ज्यूडिशियरी में करप्शन' के विवादित चैप्टर के ज़िक्र की कड़ी आलोचना की है. कोर्ट ने कहा कि ये मामला काफी गंभीर है और सिर्फ़ कंटेंट हटाने या माफ़ी मांगने से इसे बंद नहीं किया जा सकता. सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने साफ़ किया कि मामले में जवाबदेही तय होनी चाहिए और ज़िम्मेदार लोगों की पहचान होनी चाहिए. विवादित किताब पहले ही छात्रों सहित समाज के कई लोगों के हाथों में पहुंच चुकी है और इस किताब में छपे इस चैप्टर की वजह से समाज पर पड़ने वाले असर को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता. इस पूरे मामले में एक नाम सबसे ज्यादा सुर्खियों में छाया है वो है प्रोफेसर दिनेश सकलानी का. आइए आपको बताते हैं कि कौन हैं दिनेश सकलानी? 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस किताब में नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने और न्याय पक्का करने में ज्यूडिशियरी के ज़रूरी रोल का ज़िक्र नहीं किया गया है. कोर्ट ने बताया कि कोर्ट ने न्याय तक पहुंच को बेहतर बनाने और पब्लिक लाइफ़ में करप्शन से लड़ने के लिए कई कदम उठाए हैं. बेंच के मुताबिक, इन पॉज़िटिव योगदानों को नज़रअंदाज़ करना और सिर्फ़ किताब नेगेटिव पहलू दिखाना देश की न्याय व्यवस्था के प्रति एक गलत कहानी बयां करता है. सुप्रीम कोर्ट ने NCERT डायरेक्टर और एजुकेशन डिपार्टमेंट सेक्रेटरी समेत सीनियर अधिकारियों को शो-कॉज़ नोटिस जारी किया है. कोर्ट के जारी नोटिस में कहा गया है कि वो बताएं कि ऐसे कंटेंट को कैसे मंज़ूरी दी गई और इस पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है? कोर्ट ने कहा संतोषजनक जवाब मिलने तक सुनवाई जारी रहेगी. 

कौन हैं NCERT के डायरेक्टर दिनेश सकलानी?

दिनेश प्रसाद सकलानी नेशनल काउंसिल ऑफ़ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग (NCERT) के मौजूदा डायरेक्टर हैं, जो स्कूल की टेक्स्टबुक तैयार करने और करिकुलम मामलों पर सरकार को सलाह देने वाली संस्था है. पेशे से इतिहासकार, सकलानी उत्तराखंड में HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी में प्रोफ़ेसर हैं और उन्होंने कई सालों तक शिक्षा और रिसर्च के क्षेत्र में काम किया है. उन्हें पांच साल के कार्यकाल के लिए NCERT डायरेक्टर नियुक्त किया गया था और वे कई एकेडमिक और करिकुलम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स से जुड़े रहे हैं. NCERT शिक्षा मंत्रालय के तहत काम करता है और इसकी टेक्स्टबुक्स CBSE स्कूलों में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल की जाती हैं और पूरे भारत में कई राज्य बोर्डों द्वारा अपनाई जाती हैं. सकलानी अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा ज्यूडिशियरी पर 8वीं क्लास  की किताब के विवादित चैप्टर पर कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद चर्चा में हैं.

कितनी है दिनेश सकलानी की सैलरी?

शिक्षा मंत्रालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक, NCERT डायरेक्टर को ₹2,10,000 की फिक्स्ड मंथली सैलरी के साथ ₹11,250 का स्पेशल अलाउंस मिलता है. इस पोस्ट को एक सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव रोल माना जाता है और यह टेन्योर के आधार पर भरा जाता है. आमतौर पर, यह अपॉइंटमेंट पांच साल तक या व्यक्ति के 65 साल की उम्र तक के लिए होता है.

'सिर्फ़ माफ़ी मांगना ही काफ़ी नहीं है': सुप्रीम कोर्ट

देश के सर्वोच्च न्यायालय ने NCERT की 8वीं क्लास की किताब में विवादित चैप्टर को लेकर कहा है कि सिर्फ़ पैसेज वापस लेने या माफी मांग लेने से समस्या हल नहीं होगी. सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि एक बार किताब छपने और सर्कुलेट होने के बाद, यह न सिर्फ़ स्टूडेंट्स बल्कि टीचर्स, पेरेंट्स और समाज पर भी असर डालती है. भले ही सरकार के वकील ने कहा कि इसकी कुछ ही कॉपियां बांटी गई हैं, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉपियों की संख्या से मामले की गंभीरता कम नहीं होती. सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि स्कूल की किताब बच्चों के चरित्र निर्माण में अहम भूमिका बनाती है. छात्रों को ज्यूडिशियरी के बारे में नेगेटिव या एकतरफ़ा नज़रिया दिखाने से उनकी सोच और इंस्टीट्यूशन्स और देश की न्यायिक व्यवस्था के भरोसे पर असर पड़ सकता है.

सुप्रीम कोर्ट ने कंटेंट के पीछे के इरादे पर उठाए सवाल

चीफ जस्टिस ने कहा कि यह पैराग्राफ अच्छे इरादे से नहीं लिखा गया लगता है. उन्होंने कहा कि कोर्ट को यह जानना होगा कि ऐसे कंटेंट को कैसे मंज़ूरी दी गई और इसे स्कूल की टेक्स्टबुक में शामिल करने की इजाज़त किसने दी? कोर्ट ने ज़ोर देकर कहा कि बच्चों को बैलेंस्ड और ज़िम्मेदार कंटेंट पढ़ाया जाना चाहिए. साथ ही, यह भी कहा कि इंस्टीट्यूशन्स की आलोचना की इजाज़त है लेकिन ये गुमराह करने वाली नहीं होनी चाहिए. बेंच ने कहा कि मामला तब तक बंद नहीं होगा जब तक उसे यह यकीन नहीं हो जाता कि ज़िम्मेदारी तय हो गई है. कोर्ट ने अधिकारियों को किताब का डिस्ट्रीब्यूशन तुरंत रोकने का निर्देश दिया. साथ ही ये भी कहा कि किताब की सभी प्रतियां जब्त कर ली जाएं और ऑनलाइन वर्जन को पब्लिक एक्सेस से हटा दिया जाए.

