ये पुरानी लंबी कार किसकी है? सोशल मीडिया पर हर कोई गर्व से शेयर कर रहा

Indian Air Force Vintage Car: 93वें इंडियन एयर फोर्स डे समारोह में हिंडन एयर बेस पर जब एयर चीफ मार्शल एपी सिंह का काफिला पहुंचा तो लोग हैरान रह गए. वह एक पुरानी कार में पहुंचे थे. मॉडल 1967 फोर्ड सलून था. मन में सवाल उठना लाजिमी है कि यह कार किसकी है.
सोशल मीडिया पर शायद आपने भी यह वीडियो देखा होगा. एक पुरानी कार में एयर फोर्स चीफ हाथ से लोगों का अभिवादन स्वीकार करते दिखाई देते हैं. एयर फोर्स डे समारोह में भाग लेने चीफ पहुंचे थे. सोशल मीडिया पोस्ट में ही बताया जा रहा है कि यह 1967 मॉडल की फोर्ड सलून कार है. देखने में यह कार थोड़ी पुरानी जरूर लगे लेकिन इसके साथ भारत का गौरव जुड़ा हुआ है. यह कार पूर्व एयर फोर्स चीफ पीसी लाल की है. ऐसे में अगला सवाल यह उठता है कि लाल कौन थे? पीसी लाल दरअसल, भारतीय वायु सेना के सबसे सफल प्रमुख माने जाते हैं.
उनका पूरा नाम प्रताप चंद्र लाल था. 6 दिसंबर 1916 को इलाहाबाद के एक वकील परिवार में जन्मे पीसी लाल की शुरू से ही एविएशन में रुचि थी. जनवरी 1934 में 17 साल की उम्र में शौकिया पायलट का लाइसेंस हासिल करने वाले वह सबसे कम उम्र के भारतीय बने. 1938 में लंदन के किंग्स कॉलेज से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया. फिर 1939 में इन्स ऑफ कोर्ट में कानून की पढ़ाई शुरू की.
Air Force Chief arrived at the #AirForceDay celebrations in the 1967 Ford Saloon car.#Ford #Car #Vehicle #Airforce #IAF pic.twitter.com/9pn7kUOZWI
— DefenceAtNews (@defenceattnews) October 8, 2025
उधर, हालात तेजी से बिगड़ रहे थे. यूरोप में युद्ध छिड़ चुका था और उनका इंग्लैंड वापस पहुंचना नहीं हो पाया. ऐसे संकट के समय भारत की रक्षा को मजबूत करने के बरतानिया हुकूमत के प्रयासों के तहत सरकार ने भारतीय वायु सेना का विस्तार करने का निर्णय लिया. भारत में पायलट लाइसेंस होल्डर सभी लोगों को इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया. पीसी लाल 12 नवंबर 1939 को आरएएफ स्टेशन, रिसालपुर (आज का पाकिस्तान) के ट्रेनिंग सेंटर पहुंचे.
वह नेविगेटर के तौर पर भर्ती हुए. यह शर्त रखी गई थी कि बाद में उन्हें एक पायलट के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा. मई 1940 में उन्हें कराची में भारतीय वायु सेना में कमीशन दिया गया. तीन महीने बाद उन्हें नेविगेशन प्रशिक्षक के रूप में रिसालपुर वापस भेज दिया गया. आगे वह कलकत्ता, अंबाला और पेशावर में पोस्टेड रहे.
अक्टूबर 1945 में पी.सी. लाल ने जापान के कब्जे वाले क्षेत्र में खतरनाक टोही उड़ानें भरने के लिए विशिष्ट फ्लाइंग क्रॉस हासिल किया. 1946 में स्क्वाड्रन लीडर लाल को भारतीय वायुसेना में स्थायी कमीशन प्राप्त हुआ. इसके बाद उन्हें विंग कमांडर के पद पर पदोन्नत किया गया और अगस्त 1946 में उन्हें इंटर-सर्विसेज रिक्रूटिंग ऑफिस का कार्यभार संभालने के लिए कलकत्ता भेजा गया.
नवंबर 1951 में पीसी लाल ने भारतीय वायु सेना की उस टीम का नेतृत्व किया जिसने तख्तापलट की कोशिश के समय नेपाल के राजा त्रिभुवन को सुरक्षा मुहैया कराई. 1971 में पीसी लाल पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में वायु सेना का नेतृत्व कर रहे थे. इस भीषण युद्ध के हर चरण में वायु सेना शामिल थी. इसका नतीजा यह हुआ कि 16 दिसंबर 1971 को एक स्वतंत्र बांग्लादेश का निर्माण हुआ.
1972 में पीसी लाल को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया. वह 15 जनवरी 1973 को भारतीय वायु सेना के सबसे सफल प्रमुख और सबसे सम्मानित अधिकारी के रूप में सेवानिवृत्त हुए. एयर चीफ मार्शल प्रताप चंद्र लाल का 1982 में निधन हो गया.
