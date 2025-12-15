पांड्य-चेर के खिलाफ लड़ी लड़ाइयां; तमिल साहित्य में दिया योगदान, कौन थे सुवरन मारन, जिनके नाम से जारी हुआ डाक टिकट

Suvaran Maran Historical Story: अक्सर देखा जाता है कि भारत सरकार महान विभूतियों के नाम पर कुछ ऐसा करती है जिसकी चर्चा पूरे देश में होने लगती है. कभी ऐसे लोगों के नाम पर कोई सरकारी योजना शुरू कर दी जाती है तो कभी किसी के नाम से कुछ बड़ा ऐलान हो जाता है. अब उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नई दिल्ली में सम्राट पेरुंबिडुगु मुथारैयार द्वितीय (सुवरन मारन) के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया. जिसे लेकर पीएम ने कहा कि वे एक शांत एडमिनिस्ट्रेटर थे. जानिए आखिर कौन थे सुवरन मारन?

उपराष्ट्रपति ने जारी किया डाक टिकट

उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति एन्क्लेव नई दिल्ली में सम्राट पेरुंबिडुगु मुथारैयार द्वितीय (सुवरन मारन) के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया. जिसके बाद उपराष्ट्रपति ने तमिल संस्कृति और भाषा को निरंतर समर्थन देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में सरकार की सराहना की. उन्होंने काशी तमिल संगम जैसी पहलों और तमिल राजाओं, नेताओं और स्वतंत्रता सेनानियों को पहचानने और सम्मानित करने के प्रयासों की सराहना की, जिन्हें पहले उचित मान्यता नहीं मिली थी.

पीएम मोदी ने कही ये बात

वहीं पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा कि खुशी है कि उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सम्राट पेरुंबिडुगु मुथारैयार द्वितीय (सुवरन मारन) के सम्मान में एक स्टैम्प जारी किया. वह एक शानदार एडमिनिस्ट्रेटर थे, जिनमें जबरदस्त विजन, दूर की सोच और स्ट्रेटेजिक समझ थी. वह न्याय के प्रति अपने कमिटमेंट के लिए जाने जाते थे. वह तमिल कल्चर के भी एक महान संरक्षक थे. मैं और युवाओं से उनकी असाधारण जिंदगी के बारे में पढ़ने की अपील करता हूं.

कौन थे पेरुंबिडुगु मुथारैयार द्वितीय?

विकिपीडिया के अनुसार पेरुम्बिडिगु मुथरैयार द्वितीय (सुवरन मारन) 8वीं शताब्दी के मुथरैयार राजवंश के एक शक्तिशाली शासक थे, इन्होंने तंजावुर पर राज किया था. पल्लव राजाओं के सामंत के रूप में उन्होंने तंजावुर, त्रिची, पुदुक्कोट्टई जैसे क्षेत्रों पर शासन किया और नंदिवर्मन के साथ मिलकर पांड्य-चेर सेनाओं के खिलाफ कई लड़ाइयां लड़ीं, जिससे दक्षिण भारतीय इतिहास में उनका महत्वपूर्ण स्थान बना.

चेर राजाओं के खिलाफ लड़ी लड़ाइयां

सुवरन मारन को रुम्बिडिगु मुथरैयार द्वितीय और कुवावन मारन के नाम से भी जाना जाता था. इन्होंने अपने पिता पिता एलांगोवाथियारायन के बाद 705 ई. में गद्दी संभाली और लगभग 745 ई. तक शासन किया. सुवरन मारन का संबंध पल्लव राजा नंदिवर्मन से भी था और ये नंदिवर्मन के सामंत थे और उनके राज्याभिषेक में शामिल हुए थे. इन्होंने नंदिवर्मन द्वितीय के सेनापति उदयचंद्र के साथ मिलकर चेरों और पांड्यों के खिलाफ कम से कम बारह लड़ाइयों में हिस्सा लिया था. ये भी कहा जाता है कि उन्होंने मंदिरों के निर्माण और सिंचाई प्रणालियों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. इसके अलावा तमिल साहित्य में भी काफी ज्यादा योगदान दिया था. इनके शासनकाल में जैन धर्म का विकास हुआ और जैन आचार्य विमलचंद्र भी इनके दरबार में आए थे.