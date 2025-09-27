गिटार से प्यार, गाने की शौकीन... कौन हैं भारत की बेटी पेटल गहलोत, जिन्होंने UNGA में पाकिस्तान को लताड़ा?

Who Is Petal Gahlot: भारत के स्थायी मिशन में भारत की प्रथम सचिव पेटल गहलोत ने शनिवार को ऑपरेशन सिंदूर और दो परमाणु हथियार संपन्न पड़ोसियों के बीच हालिया संघर्ष पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के दावों को खारिज कर दिया. भारत के जवाब देने के अधिकार का प्रयोग करते हुए पेटल गहलोत ने पाकिस्तान पर आतंकवादी संगठनों को बचाने तथा झूठ फैलाने का आरोप लगाया. उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा को याद दिलाया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी सेना ने अपने हवाई अड्डों के तबाह होने के बाद भारत से युद्ध विराम की विनती की थी. पेटल गहलोत ने तीखे शब्दों में जवाब देते हुए कहा कि अगर नष्ट हो चुके रनवे और जले हुए हैंगर जीत की तरह लगते हैं, जैसा कि प्रधानमंत्री शरीफ ने दावा किया है तो पाकिस्तान इसका आनंद ले सकता है. भारत के दीर्घकालिक रुख को दोहराते हुए पेटल गहलोत ने सदन को बताया कि पाकिस्तान के साथ सभी लंबित मुद्दों को द्विपक्षीय रूप से सुलझाया जाना चाहिए और किसी तीसरे पक्ष के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी जानी चाहिए. उन्होंने शरीफ के बातचीत के आह्वान को चुनौती देते हुए मांग की कि पाकिस्तान पहले आतंकी शिविरों को बंद करे और वांछित आतंकवादियों को सौंपे.

आइए जानते हैं कौन हैं पेटल गहलोत?

संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत का जवाब देने वाली पेटल गहलोत एक पेशेवर राजनयिक हैं. पेटल गहलोत ने जुलाई 2023 में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन में प्रथम सचिव का पद संभाला था. सितंबर 2024 में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में सलाहकार की भूमिका संभाली थी. न्यूयॉर्क जाने से पहले उन्होंने जून 2020 से जुलाई 2023 तक भारत में विदेश मंत्रालय में अवर सचिव के रूप में काम किया था. पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो पेटल गहलोत ने मुंबई के प्रतिष्ठित सेंट जेवियर्स कॉलेज से राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र और फ्रेंच साहित्य में बीए की डिग्री प्राप्त की है. उन्होंने लेडी श्री राम कॉलेज फॉर विमेन, दिल्ली से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर की डिग्री भी की है. बाद में, उन्होंने अमेरिका के मोंटेरे में मिडिलबरी इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में भाषा व्याख्या और अनुवाद में मास्टर डिग्री हासिल की थी.

The guitar playing, fluent French speaking Indian Diplomat @petal_gahlot, who ripped Pakistan PM Shahbaz Sharif's UNGA speech earlier today. pic.twitter.com/RtiAcEV7PG https://t.co/wO6uNm7mfc — Sidhant Sibal (@sidhant) September 27, 2025

जानकारी के अनुसार, पेटल गहलोत ने वर्ष 2015 में UPSC की परीक्षा पास कर थी. जिसके बाद उनका चयन भारतीय विदेश सेवा (IFS) में हुआ था. भारत के स्थायी मिशन में भारत की प्रथम सचिव पेटल गहलोत सिर्फ एक कुशल राजनयिक ही नहीं हैं बल्कि एक संगीतप्रेमी भी हैं. उन्हें गिटार बजाना और गाना गाना बेहद पसंद है