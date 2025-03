कौन हैं वो पॉडकास्टर जिनसे PM मोदी ने 3 घंटे तक की बातचीत, शेयर कीं बचपन की कहानियां

PM Modi Podcast: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज यानी रविवार को 3 घंटे लंबा पॉडकास्ट रिलीज होने वाला है. जो उन्होंने अमेरिका के मोशहूर पॉडकास्टर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) रिसर्चर लेक्स फ्रिडमैन के साथ किया है. पीएम मोदी ने इस बातचीत को रोमांचक बताया, जिसमें उन्होंने अपने बचपन की यादें, हिमालय में बिताए समय और अपने सार्वजनिक जीवन के सफर का जिक्र किया.

पॉडकास्टर लेक्स फ्रिडमैन एक रूसी मूल के अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक और एआई रिसर्चर हैं, जो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MIT) से जुड़े हुए हैं. उनका अहम रिसर्च इंसानों और रोबोट्स के बीच संबंधों को समझने पर आधारित है. उनका जन्म 1983 में वर्तमान ताजिकिस्तान में हुआ था और वे सोवियत संघ के आखिरी वर्षों में मॉस्को में पले-बढ़े. बाद में उनका परिवार अमेरिका चला गया, जहां उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की.

It was indeed a fascinating conversation with @lexfridman, covering diverse topics including reminiscing about my childhood, the years in the Himalayas and the journey in public life.

Do tune in and be a part of this dialogue! https://t.co/QaJ04qi1TD

— Narendra Modi (@narendramodi) March 15, 2025