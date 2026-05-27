कौन हैं प्रकाश प्रभाकर नावलेकर? जो करेंगे डेमोग्राफी चेंज पर बनी कमेटी की अध्यक्षता

Prakash Prabhakar Naolekar: देश को सशक्त और मजबूत बनाने के लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है. इसी के तहत अमित शाह ने एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि केंद्र ने डेमोग्राफिक बदलाव पर एक हाई-लेवल कमेटी बनाई है. इस कमेटी के अध्यक्ष रिटायर्ड जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नाओलेकर होंगे, इस कमेटी का गठन अवैध घुसपैठ और अन्य असामान्य कारणों से हो रहे जनसंख्या परिवर्तनों का अध्ययन करने के लिए किया गया है. आइए जानते हैं कौन हैं जस्टिस प्रभाकर नाओलेकर.

कौन हैं नाओलेकर?

जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की बात करें तो ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश और मध्य प्रदेश के पूर्व लोकायुक्त हैं. इनका जन्म 1943 को हुआ था. प्रकाश प्रभाकर नाओलेकर ने 2004 से 2008 तक सुप्रीम कोर्ट में जज के तौर पर काम किया है. इनका ताल्लुक भी एक प्रतिष्ठित परिवार से है. मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जाने-माने वकील स्वर्गीय प्रभाकर आर नाओलेकर के बेटे हैं.

कहां से की कानून की पढ़ाई?

जस्टिस नाओलेकर ने 1963 में जबलपुर यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में ग्रेजुएशन और 1965 में वहीं से कानून की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिसंबर 1965 में वकालत शुरू की. शुरुआत में उन्होंने जस्टिस ए.पी. सेन और बाद में जस्टिस जे.एस. वर्मा के साथ काम किया, जो आगे चलकर भारत के मुख्य न्यायाधीश बने.

Add Zee News as a Preferred Source

हाई कोर्ट के वाइस प्रेसिडेंट

उन्हें 1983 में रायपुर यूनिवर्सिटी और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और अलग-अलग को-ऑपरेटिव सोसाइटी के लिए स्टैंडिंग काउंसिल के तौर पर अपॉइंट किया गया था, उन्होंने 1983 से 1989 तक मध्य प्रदेश हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर भी काम किया.

नावलेकर से मिले थे शाह

साल 1992 में उन्हें मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया था. इसके बाद 1994 में उनका ट्रांसफर राजस्थान हाई कोर्ट में हो गया, बढ़ते हुए दिन के साथ 10 जून 2002 को उन्होंने गुवाहाटी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली. 28 जुलाई 2004 को उन्हें प्रमोट कर भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाया गया, जहां से वे 29 जून 2008 को रिटायर हुए. जस्टिस नाओलेकर उन जजों में शामिल थे, जिनसे अमित शाह ने 2018 में “संपर्क फॉर समर्थन” अभियान के दौरान जबलपुर स्थित उनके घर पर मुलाकात की थी.

केंद्रीय गृहमंत्री ने कही ये बात

गृहमंत्री अमित शाह ने एक ट्वीट करते हुए लिखा कि घुसपैठ और अन्य कारणों से Unnatural Demographic Change किसी भी राष्ट्र के वर्तमान व भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है. इसी चुनौती से निपटने के लिए 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ‘High-Level Committee on Demographic Change’ की घोषणा की थी. मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि सरकार ने इस कमिटी का गठन कर लिया है.

समिति में ये भी लोग भी हैं शामिल

जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावलेकर (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में बनी इस कमिटी में जनगणना आयुक्त के साथ श्री दुर्गा शंकर मिश्रा (Retd IAS), श्री बालाजी श्रीवास्तव (Retd IPS) और डॉ. शमिका रवि समिति के सदस्य होंगे, जबकि संयुक्त सचिव (Foreigners-I), गृह मंत्रालय, इस समिति के सदस्य सचिव होंगे.

समाधान निकालेगी समिति

Demographic Change हमारी संप्रभुता के साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा, कानून व्यवस्था, सामाजिक संरचना में गंभीर बदलाव और जनजातीय समाज के संरक्षण से जुड़ी एक गंभीर समस्या है, यह कमिटी, अवैध प्रवास और अन्य असामान्य कारणों से पूरे भारत में हो रहे demographic changes का व्यापक मूल्यांकन करेगी और धार्मिक एवं सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य जनसंख्या परिवर्तनों के pattern का विश्लेषण करेगी तथा इसका सुनियोजित और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी.