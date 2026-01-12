क्या है 'हटाओ लुंगी, बजाओ पुंगी'? राज ठाकरे ने किस तमिल नेता को कहा- 'रसमलाई'? मिला जवाब ऐसा जो हर कोई पढ़ना चाहेगा!

Who is Raj Thackeray to abuse me Annamalai: तमिलनाडु में BJP के कद्दावर नेता के. अन्नामलाई और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) प्रमुख राज ठाकरे के बीच जुबानी जंग लगातार तेज होती जा रही है.मुंबई में राज ठाकरे की तरफ से उन पर ‘रस मलाई’ जैसा तंज कसे जाने के बाद अब अन्नामलाई ने खुलकर पलटवार किया है.उन्होंने साफ कहा कि “राज ठाकरे कौन होते हैं मुझे गाली देने वाले?” चेन्नई में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अन्नामलाई ने कहा कि वे एक किसान के बेटे हैं और किसी की धमकियों से डरने वाले नहीं हैं.उन्होंने कहा “आदित्य ठाकरे और राज ठाकरे मुझे धमकी देने वाले कौन होते हैं? उन्होंने सिर्फ मुझे गाली देने के लिए मीटिंग की है. पता नहीं मैं इतना बड़ा कब हो गया.”

राज ठाकरे का 'रस मलाई' तंज कैसे शुरू हुआ?

मुंबई में UBT-शिवसेना और MNS की संयुक्त रैली के दौरान राज ठाकरे ने अन्नामलाई को निशाना बनाते हुए तीखा हमला बोला.उन्होंने कहा कि तमिलनाडु से एक रसमलाई आई है… इसका मुंबई से क्या रिश्ता? 'हटाओ लुंगी बजाओ पुंगी.” राज ठाकरे का ये बयान उस वक्त आया जब अन्नामलाई ने एक चुनावी भाषण में कहा था कि “बॉम्बे कोई महाराष्ट्र का शहर नहीं, बल्कि एक अंतरराष्ट्रीय शहर है.” राज ठाकरे ने भी इसे मराठी अस्मिता पर हमला बताते हुए जोरदार पलटवार किया. आगे बढ़ने से पहले समझ लेते हैं कि 'हटाओ लुंगी, बजाओ पुंगी' क्या है.

'हटाओ लुंगी, बजाओ पुंगी' एक नारा है

'हटाओ लुंगी, बजाओ पुंगी' एक पुराना राजनीतिक नारा है, जिसका इस्तेमाल 1960–70 के दशक में शिवसेना द्वारा किया जाता था. यह नारा उस समय मुंबई (तब बॉम्बे) में बढ़ती दक्षिण भारतीय आबादी के खिलाफ राजनीतिक नाराजगी और क्षेत्रीय अस्मिता (Marathi pride) को भड़काने के लिए बनाया गया था.

'हटाओ लुंगी, बजाओ पुंगी' के नारे का क्या मतलब है?

लुंगी- दक्षिण भारतीयों (खासतौर पर तमिल, तेलुगु, कन्नड़) का पारंपरिक पहनावा

पूंगी- हमला या विरोध करने का प्रतीकात्मक शब्द

यानी सरल भाषा में समझें तो दक्षिण भारतीयों को हटाओ और मराठी पहचान को मजबूत करो.

'हटाओ लुंगी, बजाओ पुंगी' किसने शुरू किया?

यह नारा बालासाहेब ठाकरे की शुरुआती शिवसेना राजनीति का हिस्सा था, जब पार्टी का मुख्य मुद्दा था कि “मराठी मानुष बनाम बाहरी लोग।”

अन्नामलाई के किस बयान पर बढ़ा विवाद?

अब जानते हैं कि आखिर BJP नेता अन्नामलाई ने ऐसा क्या कहा कि विरोध होने लगा और 'हटाओ लुंगी, बजाओ पुंगी' का नारा राज ठाकरे ने दोबारा दे दिया. असल में धारावी और सायन कोलीवाड़ा में रैलियों के दौरान न्नामलाई ने कहा था कि मुंबई का बजट 40,000 करोड़ से ज्यादा है. यह इंडिया का ग्लोबल मेट्रोपोलिस है. यहां एक “ट्रिपल इंजन सरकार” की जरूरत है जिसमें BJP मेयर, Devendra Fadnavis राज्य में, और PM मोदी केंद्र में हो. उन्होंने कहा कि बड़ा बजट तभी सही ढंग से खर्च हो सकता है जब “अच्छे लोग प्रशासन चलाएं.”

धमकियों का दावा, ‘टांग काट देंगे तो भी मुंबई आऊंगा’

अन्नामलाई ने कहा कि उन्हें कई तरह की धमकियां मिल रही हैं. उनका कहना है कि “कुछ लोग लिख रहे हैं कि अगर मैं मुंबई आया तो मेरी टांग काट देंगे. मैं जरूर मुंबई आऊंगा… कोशिश करके देख लें. अगर मैं डरता तो गांव में ही रहता.” उन्होंने यह भी कहा कि अगर मैं कहता हूं कि कामराज भारत के सबसे महान नेताओं में से एक हैं, तो क्या इसका मतलब है कि वह अब तमिल नहीं रहे? अगर मैं कहता हूं कि मुंबई एक वर्ल्ड-क्लास शहर है, तो क्या इसका मतलब है कि इसे महाराष्ट्रियों ने नहीं बनाया? ये लोग बस अनजान हैं.

मुंबई BMC चुनावों से पहले बढ़ा तनाव

राज ठाकरे ने रैली में मराठी भाषा, जमीन और पहचान को “खतरे में” बताते हुए लोगों से एकजुट होने की अपील की है. उन्होंने कहा कि आने वाला BMC चुनाव मराठी अस्मिता के लिए निर्णायक होगा. राज्य चुनाव आयोग के अनुसार महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों में PMC, BMC, PCMC सहित सभी चुनाव 15 जनवरी को होंगे और काउंटिंग 16 जनवरी को होगी.