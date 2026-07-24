/खालिस्तानी आतंक को ठिकाने लगाने वाले बेअंत सिंह के पोते बनेंगे पंजाब में स्टार कैंपेनर! जानिए कौन हैं रवनीत बिट्टू, जिनमें BJP देख रही संभावना

Ravneet Singh Bittu Political Legacy: बीजेपी हाईकमान के कहने पर रवनीत सिंह बिट्टू ने रेल राज्य मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है. वे अब अगले साल होने वाले पंजाब असेंबली के चुनावों की तैयारी में जुटेंगे. अकाली दल से गठबंधन टूटने के बाद बीजेपी इस बार भी राज्य में अपने दम पर चुनाव लड़ रही है. वह पहली बार राज्य में अपने दम पर सरकार बनाने के प्रयासों में लगी है. इसके लिए उसे बिट्टू में तमाम संभावनाएं दिख रही हैं. उसकी उम्मीदें अनायास नहीं है. इसके पीछे बिट्टू का राजनीतिक-पारिवारिक इतिहास होने के साथ उनका जुझारू व्यक्तित्व भी है, जिसकी वजह से पंजाब समेत देशभर में उनकी बड़ी फैन फालोइंग बन चुकी है.
सबसे पहले आपको बिट्टू की राजनीतिक विरासत के बारे में बताते हैं. वे पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बेअंत सिंह के पोते हैं. बेअंत सिंह ने राज्य के डीजीपी के साथ मिलाकर राज्य से खालिस्तानी आतंकवाद को खत्म करने में अहम भूमिका निभाई थी. वर्ष 1995 में पंजाब में उग्रवाद के दौर के दौरान चंडीगढ़ सचिवालय के बाहर एक बम विस्फोट में बेअंत सिंह की हत्या कर दी गई थी.
हाल में 'सतलुज' नाम की एक प्रोपेगंडा मूवी भी काफी चर्चा में रही, जिसमें बेअंत सिंह और केपीएस गिल को विलेन के रूप में दिखाया गया. हालांकि, राज्य में 1978 से 1997 का दौर देख चुके लोगों का कहना है कि बेअंत और गिल न होते तो खालिस्तानी आतंकी पंजाब से सभी हिंदुओं और राष्ट्रवादी सिखों का सफाया कर चुके होते. वे इन दोनों को सच्चे हीरो के रूप में मानते हैं और हाल में मूवी को एकपक्षीय बताकर खारिज करते हैं.
रवनीत बिट्टू मूल रूप से लुधियाना जिले के कोटली गांव के रहने वाले हैं. उनके पिता का नाम स्वर्णजीत सिंह और माता का नाम जसवीर कौर है. जब बिट्टू केवल 11 वर्ष के थे, तब उनके पिता का निधन हो गया था. वे कांग्रेस से जुड़े स्थानीय नेता थे. बहुत कम लोगों को पता होगा कि बिट्टू राष्ट्रीय स्तर के हॉकी खिलाड़ी भी रह चुके हैं.
अपने दादा और पिता के नक्शेकदम पर चलते हुए रवनीत सिंह बिट्टू ने कांग्रेस ज्वॉइन की और वर्ष 2007 में पंजाब यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बने. इसके बाद उन्होंने 2009 में कांग्रेस के टिकट पर पहली बार आनंदपुर साहिब सीट से चुनाव लड़ा और सांसद चुने गए. वे 2014 और 2019 में लुधियाना लोकसभा सीट से लगातार दो बार सांसद बने.
कांग्रेस नेतृत्व ने मार्च 2021 में उन्हें लोकसभा में कांग्रेस पार्टी का कार्यकारी नेता नियुक्त किया. बाद के वर्षों में पंजाब की राजनीति से किनारे किए जाने पर बिट्टू की कांग्रेस नेतृत्व से अनबन हो गई. इसके बाद मार्च 2024 में वे आम चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस छोड़कर BJP में शामिल हो गए. बीजेपी ने उन्हें लुधियाना सीट से चुनाव में उतारा लेकिन वे हार गए.
इस हार के बावजूद बीजेपी ने उनका सम्मान नहीं घटने दिया और पीएम मोदी ने उन्हें मंत्रिमंडल में रेल राज्य और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री बनाया. बाद में उन्हें राजस्थान से राज्यसभा सांसद बनाया गया. अब पार्टी हाईकमान के कहने पर बिट्टू ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है. हालांकि वे राज्यसभा सांसद अभी भी बने हुए हैं. अब वे पूरी तरह पंजाब विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटेंगे.
पंजाब में इस वक्त राजनीतिक बिखरी हुई है. किसी जमाने में ताकतवर रहा अकाली दल कमजोर है और कांग्रेस के प्रति लोगों में गुस्सा है. ऐसे में बीजेपी को अपने लिए मुकाबला मुफीद लग रहा है. उसकी सबसे बड़ी उम्मीद पंजाब के 40 प्रतिशत हिंदू वोटर हैं. पार्टी नेताओं का मानना है कि अगर उन्हें हिंदू वोट एकमुश्त मिल गए और जट सिख वोट आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और अकाली दल में बंट गए तो पहली बार राज्य में कमल खिलाने का उसका सपना पूरा हो सकता है.
बीजेपी अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रवादी सिखों और हिंदुओं को अपने पाले में करके बड़ा कैंपेन चलाना चाहती है. इसी रणनीति के तहत सिख नेता केवल सिंह ढिल्लों को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और अब बिट्टू को चुनाव में जुटने को कह दिया गया है. मतलब साफ है कि बीजेपी इस बार हाथ आए मौके को किसी भी सूरत में गंवाना नहीं चाहती और अगर राज्य में बीजेपी जीतती है तो बिट्टू को भी बड़ी जिम्मेदारी मिलना तय है.