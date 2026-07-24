/खालिस्तानी आतंक को ठिकाने लगाने वाले बेअंत सिंह के पोते बनेंगे पंजाब में स्टार कैंपेनर! जानिए कौन हैं रवनीत बिट्टू, जिनमें BJP देख रही संभावना

Ravneet Singh Bittu Political Legacy: बीजेपी हाईकमान के कहने पर रवनीत सिंह बिट्टू ने रेल राज्य मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है. वे अब अगले साल होने वाले पंजाब असेंबली के चुनावों की तैयारी में जुटेंगे. अकाली दल से गठबंधन टूटने के बाद बीजेपी इस बार भी राज्य में अपने दम पर चुनाव लड़ रही है. वह पहली बार राज्य में अपने दम पर सरकार बनाने के प्रयासों में लगी है. इसके लिए उसे बिट्टू में तमाम संभावनाएं दिख रही हैं. उसकी उम्मीदें अनायास नहीं है. इसके पीछे बिट्टू का राजनीतिक-पारिवारिक इतिहास होने के साथ उनका जुझारू व्यक्तित्व भी है, जिसकी वजह से पंजाब समेत देशभर में उनकी बड़ी फैन फालोइंग बन चुकी है.