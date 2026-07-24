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खालिस्तानी आतंक को ठिकाने लगाने वाले बेअंत सिंह के पोते बनेंगे पंजाब में स्टार कैंपेनर! जानिए कौन हैं रवनीत बिट्टू, जिनमें BJP देख रही संभावना

Ravneet Singh Bittu Profile: बीजेपी हाईकमान के कहने पर रवनीत सिंह बिट्टू ने रेल राज्य मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है. वे अब अगले साल होने वाले पंजाब असेंबली के चुनावों की तैयारी में जुटेंगे. वे राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के पोते हैं.बीजेपी उनमें बड़ी संभावनाएं देख रही है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jul 24, 2026, 10:20 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 10:20 PM IST
खालिस्तानी आतंक को ठिकाने लगाने वाले बेअंत सिंह के पोते बनेंगे पंजाब में स्टार कैंपेनर! जानिए कौन हैं रवनीत बिट्टू, जिनमें BJP देख रही संभावना

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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