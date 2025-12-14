कौन है मुंबई का ‘रहमान डकैत’? BMC चुनावों से पहले शिंदे ने कसा तंज, किधर था निशाना

Who is Rehman Dakait of Mumbai: फिल्म धुरंधर में अक्षय खन्ना की ओर से निभाया गया रहमान डकैत का किरदार चर्चा में है. यह किरदार पाकिस्तान के कराची के लियारी इलाके के कुख्यात गैंगस्टर रहमान डकैत से प्रेरित है, जो अपराध, राजनीति और सत्ता के गठजोड़ का प्रतीक रहा. उसकी एनकाउंटर में मौत आज भी विवादित मानी जाती है. बीएमसी चुनावों से ठीक पहले महाराष्ट्र के उप-मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जब 'धुरंधर' के किरदार का हवाला देते हुए मुंबई के 'रहमान डकैत' का जिक्र किया तो उसकी चर्चा वायरल हो गई, क्या है मामला आइए जानते हैं.

कौन हैं मुंबई का रहमान डकैत?

महाराष्ट्र विधानसभा में पिछले हफ्ते एक प्रस्ताव पर बहस के दौरान, एकनाथ शिंदे ने एक काल्पनिक किरदार, 'रहमान डकैत' का जिक्र करते हुए आरोप लगाया था कि कुछ लोगों ने बीएमसी पर शिवसेना के लंबे समय तक कंट्रोल के दौरान मुंबई के खजाने को जमकर लूटा था.

किधर था निशाना?

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बिना किसी का नाम लिए रविवार को फिल्म धुरंधर के किरदारों का जिक्र करते हुए अपने विरोधियों पर मुंबई को लूटने का आरोप लगाते हुए भविष्य में पुराना हिसाब होने की बात कही है. अपने धुर राजनीतिक विरोधी ठाकरे का सीधे नाम लिए बिना, शिंदे ने कहा कि इस चुनाव में 'धुरंधर महायुति' मुंहतोड़ जवाब देगी क्योंकि राजनीति का मौजूदा दौर सिर्फ एक ट्रेलर है और असली पिक्चर अभी बाकी है.

ये टिप्पणियां राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण BMC सहित प्रमुख नगर निगमों के चुनावों से पहले आई हैं. व्यंग्य, शायरी और तीखे तानों का इस्तेमाल करते हुए, शिंदे ने ठाकरे को विधानसभा में उनकी सीमित उपस्थिति को लेकर भी निशाना साधते हुए कहा कि कुछ नेता सदन में 2 घंटे भी नहीं बैठ सकते. कुछ लोग विधानसभा को टूरिस्ट स्पॉट मानते हैं, जब मन करता है तब आते हैं. उनका ये तंज भी स्पष्ट रूप से शिवसेना यूबीटी सुप्रीमो की ओर था, जो महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य हैं.

फिल्म ने SSP चौधरी असलम और कुख्यात गैंगस्टर रहमान डकैत के बीच की जंग को ताजा कर दिया है. कराची के लियारी की खून से सनी कहानी धुरंधर फिल्म से जिंदा हो उठी है. ये इलाका सिर्फ अंडरवर्ल्ड की नहीं, बल्कि पॉलिटिक्स, पुलिस और पावर यानी सत्ता की मिलीभगत की पहचान बन गई थी. फिल्म में जो दिखाया गया है, वह पूरी तरह कल्पना नहीं, बल्कि 2000 के दशक के अंत में लियारी की हकीकत है.