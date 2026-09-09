/ठगी का शिकार हुआ रोहन पारेख? PMO के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाले आरोपी के वकील का दावा, कैसे मिली फेक ID

Rohan Parekh: पीएम मोदी के मुंबई दौरे से ठीक पहले जियो वर्ल्ड प्लाजा में प्रवेश करने की कोशिश करने और खुद को प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) के ऑफिसर होने का दावा करने वाले 24 साल के रोहन पारेख को हिरासत में ले लिया गया है. हीरा व्यापारी के बेटे को लेकर उनके वकील ने अदालत को बताया है कि संभावित रूप से उन्हें भी धोखा दिया गया था.
रोहन पारेख उन 2 लोगों में शामिल हैं, जिन्होंने खुद को PMO का अधिकारी बताकर सोमवार ( 7 सितंबर 2026) को जियो वर्ल्ड प्लाजा में घुसने की कोशिश की थी. यह उसी कैंपस में स्थित है, जहां पीएम मोदी मंगलवार ( 8 सितंबर 2026) की शाम 7वें ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में भाषण देने वाले थे. रोहन के साथ इस दौरान एक बंदूकधारी बॉडीगार्ड भी था और वह उस गार्ड के साथ ही BKC में जाने की कोशिश कर रहा था. पारेख की ID जांच करने पर वह फर्जी निकली, जिसके बाद उसे और उसके बॉडीगार्ड दिलीप कुंडे को गिरफ्तार कर लिया.
'HT' की रिपोर्ट के मुताबिक, डायमंड बिजनेसमैन के बेटे और 24 साल के रोहन पारेख ने ब्रिटेन की एक यूनिवर्सिटी से मैथ्स और फिजिक्स में डिग्री ली है. क्राइम ब्रांच के अधिकारियों के मुताबिक, पारेख ने सोमवार ( 7सितंबर 2026) को शाम लगभग 4 बजकर 50 मिनट पर नीता मुकेश अंबानी सांस्कृतिक केंद्र (NMCC) का हिस्सा जियो वर्ल्ड प्लाजा नाम के शॉपिंग मॉल में एंट्री ली. इस दौरान उनके साथ 2 लोग और थे. सुरक्षाकर्मियों ने उनमें से एक व्यक्ति को बंदूक लिए हुए देखा जिसके बाद उन्हें रोक दिया गया. इस दौरान पारेख ने खुद को PMO ऑफिसरह बताया और अपने फोन पर एक पहचान पत्र दिखाया, जिसके बाद उन्हें अंदर जाने की अनुमति दी गई. हथियारबंद व्यक्ति ने दावा किया कि वह SPG का सदस्य है, लेकिन उसे और तीसरे व्यक्ति को रोक लिया गया. पारेख कुछ ही मिनटों में प्लाजा से बाहर आ गया, जिसके बाद तीनों वहां से चले गए.
SPG ने पारेख के PMO अधिकारी होने के दावे के साथ-साथ हथियारबंद व्यक्ति के SPG सदस्य होने के दावे की भी पुष्टि शुरू कर दी थी. मॉल के एंट्री गेट पर लगे CCTV फुटेज की जांच से पता चला कि आरोपी मर्सिडीज कार में आए थे और कार की नंबर प्लेट से पता चला कि यह खार निवासी प्रेमल पारिख के नाम पर रजिस्टर्ड थी, जो खार पश्चिम के 12वें रोड में रहते हैं. इसके बाद पारेख को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की एक टीम को उस पते पर भेजा गया.
पारेख ने पुलिस को बताया कि उसके साथ मौजूद लोगों में से एक उसका दोस्त प्रथमेश बागुल था और दूसरा व्यक्ति दिलीप कुंडे था, जो उसका बॉडीगार्ड और पूर्व सैनिक था. पुलिस ने कुंडे को गिरफ्तार कर लिया और उसके पास से एक रिवॉल्वर और 6 जिंदा कारतूक बरामद किए. पुलिस बागुल की तलाश कर रही है. वहीं, पारेख और कुंडे को 11 सितंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है.
पारेख की वकील, एडवोकेट आनंदिनी फर्नांडेस ने मंगलवार ( 8 सितंबर 2026) को एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को बताया कि पारेख खुद भी धोखाधड़ी का शिकार हो सकते थे. उन्होंने बताया कि 2 साल पहले तरुण कपूर नाम के एक व्यक्ति ने पारेख से संपर्क किया और उन्हें PMO में 68,000 रुपये मासिक वेतन पर नौकरी की पेशकश की. पारेख के चाचा का ड्रोन उपकरण का बिजनेस है, उन्हें बताया गया था कि उन्हें PMO में डिफेंस पॉलिसी पर काम करना होगा. फर्नांडीस ने कोर्ट को बताया कि पारेख को प्रधानमंत्री की ओर से हस्ताक्षर किए गए एक पत्र और साथ ही PMO से एक डिजिटल पहचान पत्र प्राप्त हुआ था. वहीं, कुंडे एक रिटायर्ड सैनिक हैं, जो पारेख के पिता के बॉडीगार्ड के रूप में काम करते हैं और उनके पास लाइसेंसी हथियार है.