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ठगी का शिकार हुआ रोहन पारेख? PMO के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाले आरोपी के वकील का दावा, कैसे मिली फेक ID

Rohan Parekh PMO Impersonation: मुंबई पुलिस ने पीएम मोदी के दौरे से पहले खुद को PMO अधिकारी बताकर जियो वर्ल्ड प्लाजा में घुसने की कोशिश करने वाले शख्स को गिरफ्तार किया है. शख्स की पहचान रोहन पारेख के तौर पर हुई है.

Written ByShruti Kaul
Published: Sep 09, 2026, 02:40 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 02:40 PM IST
ठगी का शिकार हुआ रोहन पारेख? PMO के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाले आरोपी के वकील का दावा, कैसे मिली फेक ID

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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