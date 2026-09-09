/ठगी का शिकार हुआ रोहन पारेख? PMO के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाले आरोपी के वकील का दावा, कैसे मिली फेक ID

'HT' की रिपोर्ट के मुताबिक, डायमंड बिजनेसमैन के बेटे और 24 साल के रोहन पारेख ने ब्रिटेन की एक यूनिवर्सिटी से मैथ्स और फिजिक्स में डिग्री ली है. क्राइम ब्रांच के अधिकारियों के मुताबिक, पारेख ने सोमवार ( 7सितंबर 2026) को शाम लगभग 4 बजकर 50 मिनट पर नीता मुकेश अंबानी सांस्कृतिक केंद्र (NMCC) का हिस्सा जियो वर्ल्ड प्लाजा नाम के शॉपिंग मॉल में एंट्री ली. इस दौरान उनके साथ 2 लोग और थे. सुरक्षाकर्मियों ने उनमें से एक व्यक्ति को बंदूक लिए हुए देखा जिसके बाद उन्हें रोक दिया गया. इस दौरान पारेख ने खुद को PMO ऑफिसरह बताया और अपने फोन पर एक पहचान पत्र दिखाया, जिसके बाद उन्हें अंदर जाने की अनुमति दी गई. हथियारबंद व्यक्ति ने दावा किया कि वह SPG का सदस्य है, लेकिन उसे और तीसरे व्यक्ति को रोक लिया गया. पारेख कुछ ही मिनटों में प्लाजा से बाहर आ गया, जिसके बाद तीनों वहां से चले गए.