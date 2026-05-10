कौन हैं फर्राटेदार हिंदी बोलने वालीं एस कीर्तना? विजय के 9 रत्नों में हुईं शामिल, इस सीट पर तोड़ी थी 70 सालों की परंपरा

CM Vijay Cabinet: सीएम विजय के मंत्रिमंडल में 9 नेताओं को जगह मिली है, इसमें सबसे ज्यादा चर्चाओं में हैं 29 साल की विधायक एस कीर्तना शिवकाशी सीट पर चुनाव जीतने वालीं पहली महिला विधायक हैं.
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Who is S Keerthana: तमिलनाडु में थलापति विजय ने आज सीएम पद की शपथ ली, उनके साथ 9 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली, तमिलनाडु में आज से सालों की परंपरा टूट गई और विजय सीएम बन गए. सीएम विजय के मंत्रिमंडल में 9 नेताओं को जगह मिली हैं, उसमें सबसे ज्यादा चर्चाओं में हैं 29 साल की विधायक एस कीर्तना? एस कीर्तना कई भाषाओं की जानकार हैं और सबसे खास बात ये है कि वो फर्राटेदार हिंदी बोलती हैं, आइए जानते हैं एस कीर्तना के बारे में.
एस कीर्तना की बात करें तो उन्होंने विरुधुनगर जिले की शिवकाशी विधानसभा सीट से चुनाव जीता था. उनकी उम्र महज 29 साल की हैं, उन्होंने टीवीके से चुनाव लड़ने के बाद शिवकाशी जीत हासिल करके इतिहास रचा था. वह शिवकाशी की पहली महिला विधायक हैं. उन्होंने ऐसा करके इस सीट पर लगभग 70 सालों से चली आ रही केवल पुरुष नेताओं के वर्चस्व को तोड़ दिया था. कीर्तना हिंदी बोलने में भी माहिर हैं, उनका वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया था. हिंदी बोलने पर उन्होंने कहा था कि मैं इसलिए हिंदी बोल रही हूं क्यों हमारे लीडर के बारे में सभी को पता होना चाहिए.
कीर्तना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं हिंदी में बोल रहा हूीं मैं अपनी पार्टी का रिप्रेजेंटेशन हर जगह, पूरे भारत में, यहां तक कि दूसरे देशों में भी फैलाना चाहती हूं, इसीलिए मैं हिंदी में बोल रही हूं, हर किसी को मेरे लीडर के बारे में पता होना चाहिए, हर किसी को मेरी पार्टी के बारे में पता होना चाहिए, पॉलिटिक्स ऐसी चीज है जिससे आपको डरना नहीं चाहिए, हर किसी को पॉलिटिक्स में आना चाहिए, मैं तो बस एक उदाहरण हूं, हर किसी को आकर पॉलिटिक्स में शामिल होना चाहिए, यही मैं चाहती हूं.
Chennai, Tamil Nadu: S Keerthana, TVK MLA-elect from the Sivakasi constituency, says, "I am speaking in Hindi. I want to spread my party's representation everywhere, all over India, even in other countries. That's why I am speaking in Hindi. Everyone should know about my… pic.twitter.com/3ZuTr5at8P
— ANI (@ANI) May 6, 2026
सीएम विजय की कैबिनेट में 9 मंत्रियों को जगह मिली है, जिसमें एन. आनंद, आधव अर्जुन, डॉ. के.जी. अरुणराज, के.ए. सेंगोट्टैयन, पी. वेंकटरमणन, आर. निर्मलकुमार, राजमोहन, डॉ. टी.के. प्रभु, सेल्वी एस. कीर्तना हैं.
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