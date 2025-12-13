कौन हैं शताद्रु दत्ता? जिनको मेसी के कोलकाता इवेंट में बवाल के बाद किया गया गिरफ्तार, पूरे देश में मचा बवाल

Satadru Dutta Profile: GOAT टूर पर भारत आए स्टार फुटबालर लियोनेल मेसी की एक झलक पाने के लिए फैंस बेताब थे. मेसी को देखने के लिए फैंस ने 4500 से लेकर 10000 रुपए खर्च कर टिकट खरीदे थे. इस दौरान मेसी करीब 22 मिनट के लिए साल्ट लेक स्टेडियम में पहुंचे थे. इस कार्यक्रम के दौरान आयोजक सताद्रु दत्ता और सुरक्षा कर्मियों ने मेसी को सुरक्षा घेरे में रखा था.
Who is Satadru Dutta: अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी के भारत के दौरे पर आए हैं. कोलकाता में इवेंट के दौरान फैंस ने वहां बवाल मचा दिया. फैंस के बीच मेसी को देखने की अफरा-तफरी के बीच शनिवार को सॉल्ट लेक स्टेडियम में अव्यवस्था हो गई जिसके चलते लियोनेल मेसी को मैदान से समय से पहले ही लौटना पड़ा. इस दौरान फैंस के हंगामे के बाद कार्यक्रम के आयोजक सताद्रु दत्ता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. आइए आपको बताते हैं कि आखिर कौन हैं सताद्रु दत्ता जिसे कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.
कोलकाता में सताद्रु दत्ता ने 14 साल के बाद भारत आए लियोनेल मेसी को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया था. इस दौरान फैंस के उतावलेपन की वजह से हालात बेकाबू हो गए. कोलकाता के सबसे बड़े स्टेडियम साल्ट लेक में दुनिया के सबसे लोकप्रिय फुटबालर की सिर्फ 22 मिनट में एक झलक भी नहीं पाने से फैंस नाराज हो गए और उन्होंने वहां मौजूद सुरक्षा घेरा तोड़ दिया. इसके बाद कार्यक्रम में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. स्टार फुटबालर लियोनेल मेसी अपनी ‘GOAT इंडिया टूर 2025’ के तहत भारत आए हैं. उनके इस टूर के आयोजक कोलकाता के सताद्रु दत्ता थे. इस कार्यक्रम में फैंस के बवाल मचाने के बाद सताद्रु दत्ता को गिरफ्तार कर लिया गया.
कौन हैं 'GOAT इंडिया टूर 2025' के आयोजक सताद्रु दत्ता?
‘GOAT इंडिया टूर 2025’ के आयोजक सताद्रु दत्ता की गिरफ्तारी के बाद हर किसी की जुबान पर एक ही सवाल है कि आखिर सताद्रु दत्ता कौन हैं? सताद्रु दत्ता 'ए सताद्रु दत्ता इनिशिएटिव' के तहत वर्किंग हैं. इसके पहले वो दुनिया के कई दिग्गज फुटबालरों के लिए भारत में कई बार सफल इवेंट करवा चुके हैं. सताद्रु ने सिर्फ कोलकाता ही नहीं बल्कि देश के बड़े शहरों जैसे हैदराबाद, दिल्ली और मुंबई में भी मेसी के टूर के आयोजन की जिम्मेदारी ली है. इसके पहले भी सताद्रु ने पेले, डिएगो माराडोना और काफू जैसे दिग्गज फुटबालरों के लिए भारत में इवेंट आयोजित किए थे.
कैसे स्टेडियम में मच गया हंगामा?
GOAT टूर पर भारत आए स्टार फुटबालर लियोनेल मेसी की एक झलक पाने के लिए फैंस बेताब थे. मेसी को देखने के लिए फैंस ने 4500 से लेकर 10000 रुपए खर्च कर टिकट खरीदे थे. इस दौरान मेसी करीब 22 मिनट के लिए साल्ट लेक स्टेडियम में पहुंचे थे. इस कार्यक्रम के दौरान आयोजक सताद्रु दत्ता और सुरक्षा कर्मियों ने मेसी को सुरक्षा घेरे में रखा था. इस घेरे की वजह से मेसी के फैंस अपने फेवरिट स्टार को ठीक से देख नहीं पाए. इसी दौरान मेसी स्टेडियम से बाहर चले गए और जैसे ही ये बात उनके फैंस को पता चली वो सुरक्षा घेरा तोड़कर स्टेडियम में आ गए और हंगामा शुरू कर दिया. देखते ही देखते स्थिति बेकाबू हो गई. भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को हल्के बल का प्रयोग भी करना पड़ा.
