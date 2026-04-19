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उसके पि... की चमड़ी छीलकर डुगडुगी बनाऊंगा... बंगाल चुनाव के बीच ऐसा बोलने वाले दूसरे हुमायूं कबीर कौन हैं?

'बाबरी' के नाम से चर्चा में आए बंगाल के हुमायूं  कबीर को तो आप जानते ही होंगे. ये दूसरे हुमायूं हैं. इन्होंने चमड़ी छीलकर डुगडुगी बनाने का विवादित बयान दे दिया है. विरोधियों को निशाने पर लेते हुए उन्होंने कह दिया कि मैं मारूंगा, खाल खींचकर ढोल बनाऊंगा, फिर बजाऊंगा. जानिए दूसरे हुमायूं कबीर कौन हैं?

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Apr 19, 2026, 01:56 PM IST
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उसके पि... की चमड़ी छीलकर डुगडुगी बनाऊंगा... बंगाल चुनाव के बीच ऐसा बोलने वाले दूसरे हुमायूं कबीर कौन हैं?

हुमायूं कबीर ने अपनी रैली में फिर से जहर उगला है! रुकिए. यह पश्चिम बंगाल में 'बाबरी मस्जिद' बनाने की बात करने वाले हुमायूं कबीर नहीं हैं. वह तो आम जनता उन्नयन पार्टी के नेता हैं. यह बंगाल के ही दूसरे हुमायूं कबीर हैं, मुर्शिदाबाद के डोमकल से तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी हैं. इन्होंने एक रैली में ललकारते हुए कह दिया कि सीपआई (एम) और कांग्रेस के लोग अगर हमारे कार्यकर्ताओं को मारेंगे, तो आप लोग उन्हें मत मारना. मुझे फोन करना या वॉट्सएप पर मैसेज कर देना. आगे उन्होंने कहा, 'मैं जाकर इतना मारूंगा ना... उसके... की चमड़ी छीलकर उससे डुगडुगी बनाऊंगा'. 

डुगडुगी असल में चमड़े से बना ढोलनुमा पारंपरिक वाद्ययंत्र होता है, जिससे पुराने समय में मुनादी की जाती थी. बंगाल के दूसरे हुमायूं ने आगे कह दिया कि चमड़ी से डुगडुगी बनाकर उनके (विरोधियों) सामने बजाऊंगा. दूसरे हुमायूं की इस भाषा पर समर्थकों ने तो तालियां बजाकर उत्साह बढ़ाया, लेकिन राजनीतिक माहौल गरमा गया है. लेफ्ट और दूसरे दलों के नेताओं ने चुनाव आयोग से टीएमसी के हुमायूं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. 

कौन हैं ममता के नए हुमायूं कबीर?

हां, पहले वाले हुमायूं कबीर भी ममता के साथ ही थे. यह दूसरे वाले डोमकल से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं. पूर्व आईपीएस अधिकारी हुमायूं कबीर इस समय टीएमसी के विधायक हैं. कभी वह अपनी सख्त पुलिसिंग और संगठित अपराध पर नकेल कसने के लिए जाने जाते थे. मार्च में डोमकल से पार्टी उम्मीदवार घोषित होने के बाद ही उन्होंने अपने जीवन को खतरा बताया था. 

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पढ़ें: क्या पश्चिम बंगाल में बुजुर्ग मुस्लिम के जय श्रीराम बोलने का वीडियो असली है? अल-तकिया क्यों कह रहे लोग

पश्चिम बंगाल कैडर के 2003 बैच के आईपीएस अधिकारी रहे कबीर ने कई कुख्यात गैंगस्टरों को गिरफ्तार किया था. ममता ने उन पर दोबारा भरोसा जताया है. पिछली बार उन्हें पश्चिमी मिदनापुर से टिकट मिला था, इस बार मुर्शिदाबाद से टिकट दिया गया. अब आपत्तिजनक बयान देने के बाद वह विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं. लेफ्ट के उम्मीदवार ने निशाना साधते हुए कहा है कि हुमायूं कबीर क्षेत्र के युवाओं को क्या यही संदेश देना चाहते हैं?

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About the Author
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Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

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