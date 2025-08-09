कौन है 'सलीम पिस्टल'? आठवीं फेल ड्राइवर से बना देश का सबसे कुख्यात हथियार तस्कर, ISI- दाऊद इब्राहिम और सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से कनेक्शन
कौन है 'सलीम पिस्टल'? आठवीं फेल ड्राइवर से बना देश का सबसे कुख्यात हथियार तस्कर, ISI- दाऊद इब्राहिम और सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से कनेक्शन

who is Sheikh Salim Pistol: भारत के सबसे बड़े हथियार तस्कर शेख सलीम उर्फ 'सलीम पिस्टल' को नेपाल में गिरफ्तार कर लिया गया है. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने नेपाल पुलिस के साथ मिलकर यह बड़ी कार्रवाई की. 

Written By  krishna pandey |Last Updated: Aug 09, 2025, 03:16 PM IST
Salim Pistol India most notorious illegal arms supplier arrested: भारत के सबसे बड़े हथियार तस्कर शेख सलीम उर्फ 'सलीम पिस्टल' को नेपाल में गिरफ्तार कर लिया गया है. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने नेपाल पुलिस के साथ मिलकर यह बड़ी कार्रवाई की. आइए जानते हैं कि कौन है भारत के मोस्ट वांटेड अवैध हथियार आपूर्तिकर्ता शेख सलीम उर्फ 'सलीम पिस्टल'.

कौन है 'सलीम पिस्टल'? 
न्यूज एजेंसी एएनआई में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक, आठवीं फेल ड्राइवर से देश का सबसे कुख्यात हथियार तस्कर बनने की कहानी शेख सलीम की बहुत फिल्मी है. आइए जानते हैं 'सलीम पिस्टल' बनने की कहानी. दिल्ली के सीलमपुर, जाफराबाद का रहने वाला सलीम पढ़ाई में कमजोर था. उसने आठवीं कक्षा के बाद स्कूल छोड़ दिया और ड्राइवर बनकर जिंदगी गुजार ही रहा था कि वह जल्द ही अपराध की दुनिया में कूद पड़ा.

2000 में सबसे पहले गाड़ियां चुराने का धंधा किया
 सलीम ने साल 2000 में अपने साथी मुकेश गुप्ता उर्फ काका के साथ मिलकर गाड़ियां चुराने का धंधा शुरू किया. 25 मई 2000 को उसे चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया. उस पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 379, 411 और 34 के तहत केस दर्ज हुआ. यहीं से उसके जुर्म का सफर शुरू हुआ.

2011 में बना बड़ा अपराधी 
2011 में सलीम का नाम जाफराबाद में 20 लाख रुपये की डकैती में आया. 18 सितंबर 2013 को उसे इस मामले में पकड़ा गया और IPC की धारा 395 और 397 के तहत केस दर्ज हुआ. धीरे-धीरे उसने अवैध हथियारों की तस्करी शुरू की. वह पाकिस्तान से हाई-टेक हथियार भारत लाने लगा. जांच में पता चला कि उसका संबंध पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और दाऊद इब्राहिम की डी-कंपनी से था.

बड़े गैंगस्टरों को करने लगा हथियार सप्लाई
सलीम ने लॉरेंस बिश्नोई और हाशिम बाबा जैसे कुख्यात गैंगस्टरों को हथियार सप्लाई किए. उसका नाम सिद्धू मूसेवाला और बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में भी सामने आया. उसका नेटवर्क भारत और पाकिस्तान में फैला हुआ था, जिसने उसे देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बना दिया.

2018 में भागा, नेपाल में पकड़ा गया
2018 में दिल्ली पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था, लेकिन वह विदेश भाग निकला. हाल ही में खुफिया सूचना मिली कि वह नेपाल में छिपा है. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, भारतीय सुरक्षा एजेंसियों और नेपाल पुलिस ने मिलकर 9 अगस्त 2025 को उसे धर दबोचा. 

About the Author
author img
कृष्णा पांडेय

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

