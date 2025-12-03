ऐसा क्या हुआ, जिस बांग्लादेशी महिला को देश से निकाला उसे फिर वापस लाएगी भारत सरकार

Sonali Khatun from Bangladesh: केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि बांग्लादेश डिपोर्ट की गई गर्भवती महिला सुनाली खातून को उसके 8 साल के बेटे के साथ वापस भारत लाएगा और निगरानी में रखते हुए मेडिकल हेल्प दी जाएगी. सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को बताया कि सरकार ने यह फैसला पूरी तरह से मानवीय आधार पर लिया है. वह महिला बांग्लादेशी है लेकिन भारत मे बीरभूमि में रह रही थी. भारत में अवैध रूप से रह रही सुनाली खातून को बांग्लादेश डिपोर्ट कर दिया गया था. सोमवार को SC ने केंद्र सरकार से कहा था कि उस महिला को मानवीय आधार पर भारत वापस लाने पर विचार करें.

सुप्रीम कोर्ट ने 1 दिसंबर को केंद्र से कहा था कि वह निगरानी करते हुए भी मानवीय आधार पर गर्भवती मां और उसके बच्चे को भारत आने की अनुमति दे. उन्हें इस साल की शुरुआत में बांग्लादेश डिपोर्ट कर दिया गया था. महिला प्रेग्नेंसी के एंडवास्ड स्टेज पर है. उसे कोर्ट के निर्देश पर पश्चिम बंगाल के मालदा में भारत-बांग्लादेश बॉर्डर के रास्ते भारत आने की परमिशन दी जा सकती है.

सांसद ने लिखा, इंसाफ हुआ

पिछली सुनवाई के समय सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सीजेआई सूर्य कांत की बेंच के सामने कहा था कि हमें बस दो दिन का समय दीजिए. आज केंद्र सरकार ने इस पर सहमति जता दी है. जैसे ही यह खबर आई सुनाली के समर्थकों ने सोशल मीडिया पर खुशी जाहिर की. राज्यसभा सांसद समीरुल इस्लाम ने लिखा कि लंबे इंतजार के बाद आखिरकार इंसाफ हुआ. उन्होंने आरोप लगाया कि सोनाली को सिर्फ बंगाली बोलने की वजह से गैर-कानूनी तरीके से बांग्लादेश डिपोर्ट कर दिया गया था.

आदेश में कोर्ट ने कहा, 'SG ने बताया है कि पूरी तरह से इंसानियत के आधार पर भारत सरकार सुनाली खातून को उसके आठ साल के बेटे साबिर के साथ वापस लाने के लिए मान गई है. सुनाली को दिल्ली से कस्टडी में लिया गया था इसलिए SG ने बताया कि उसे दिल्ली वापस लाया जाएगा. हालांकि, सुनाली की ओर से पेश सीनियर वकील का सुझाव है कि उसे बीरभूमि जिले में उसी शहर में शिफ्ट करना सही रहेगा जहां उसके पिता रहते हैं.'

कोर्ट ने निर्देश दिया कि पश्चिम बंगाल सरकार महिला की प्रेग्नेंसी को देखते हुए उसे मुफ्त मेडिकल सुविधाएं दे. कोर्ट ने राज्य सरकार को उसके बेटे का भी ध्यान रखने का निर्देश दिया है.

