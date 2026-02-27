Advertisement
Hindi Newsदेशकौन हैं स्पेशल जज जितेंद्र सिंह, जिन्होंने सुनाया केजरीवाल-सिसोदिया की रिहाई का फैसला; कहां से की पढ़ाई?

कौन हैं स्पेशल जज जितेंद्र सिंह, जिन्होंने सुनाया केजरीवाल-सिसोदिया की रिहाई का फैसला; कहां से की पढ़ाई?

Who is Special Judge Jitendra Singh: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आबकारी नीति से जुड़े सीबीआई केस में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बरी कर दिया. स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने चार्जशीट में ठोस सबूतों की कमी बताते हुए सभी 23 आरोपियों को डिस्चार्ज किया. कोर्ट ने जांच प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए है. 

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Feb 27, 2026, 02:19 PM IST
फोटो- X
फोटो- X

Arvind kejriwal: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आबकारी नीति घोटाले से जुड़े सीबीआई (CBI) मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत देते हुए बरी कर दिया. स्पेशल जज जितेंद्र सिंह की अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की चार्जशीट पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि आरोपों के समर्थन में पर्याप्त और ठोस साक्ष्य पेश नहीं किए गए है.

राउज एवेन्यू कोर्ट में विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने आदेश सुनाते हुए कहा कि सीबीआई की चार्जशीट में कई ऐसी कमियां हैं, जिनका किसी गवाह, दस्तावेज या ठोस सामग्री से समर्थन नहीं मिलता. अदालत ने स्पष्ट किया कि प्रथम दृष्टया ऐसा कोई मामला नहीं बनता, जिससे आरोप तय किए जा सकें. कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसी ने बिना पर्याप्त आधार के दोनों नेताओं को आरोपी बनाया. अदालत के मुताबिक, अभियोजन पक्ष साजिश या आपराधिक इरादे को स्थापित करने में विफल रहा. इसके साथ ही कोर्ट ने इस मामले में सभी 23 आरोपियों को डिस्चार्ज करते हुए किसी के खिलाफ आरोप तय करने से इनकार कर दिया.

कोर्ट ने सीबीआई को लगाई फटकार

सुनवाई के दौरान अदालत ने जांच की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए. जज ने कहा कि चार्जशीट में प्रयुक्त कुछ शब्दावली, जैसे ‘साउथ लॉबी’, स्पष्ट और प्रमाणित तथ्यों पर आधारित नहीं थी. अदालत ने यह भी उल्लेख किया कि कथित स्वीकारोक्ति (Confessional Statement) की प्रतियां विधिवत प्रस्तुत नहीं की गईं. कोर्ट ने दोहराया कि निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए निष्पक्ष जांच अनिवार्य है. आदेश में कहा गया कि अनुमान या आशंका के आधार पर आपराधिक साजिश का मामला नहीं बनाया जा सकता.

कौन हैं स्पेशल जज जितेंद्र सिंह?

इस अहम फैसले को सुनाने वाले विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह दिल्ली न्यायिक सेवा के वरिष्ठ जज हैं. वे वर्तमान में नई दिल्ली स्थित राउज एवेन्यू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स में स्पेशल जज (पीसी एक्ट) सीबीआई-01 के पद पर तैनात हैं. उनके अधिकार क्षेत्र में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम से जुड़े मामलों की सुनवाई शामिल है, विशेष रूप से वे मामले जिनकी जांच सीबीआई द्वारा की जाती है. 

ये भी पढ़ें: महाराष्ट्र: राज्यसभा सीट पर सियासी संग्राम, NCP या शिवसेना यूबीटी? MVA में बढ़ी खींचतान; एकमात्र विपक्षी सीट पर दावेदारी तेज

स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने दिल्ली विश्वविद्यालय से विधि (लॉ) की पढ़ाई की है और अक्टूबर 2024 में उन्हें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था. न्यायिक हलकों में उन्हें सख्त और प्रक्रिया-प्रधान जज माना जाता है, जो आदेश देते समय साक्ष्यों की गुणवत्ता और जांच की वैधानिकता पर विशेष जोर देते हैं.

क्या था दिल्ली आबकारी नीति मामला?

यह पूरा मामला दिल्ली सरकार की वर्ष 2021-22 की आबकारी (शराब) नीति से जुड़ा है. आरोप था कि नीति निर्माण और उसके क्रियान्वयन में अनियमितताएं हुईं और कुछ निजी खिलाड़ियों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया. दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव की रिपोर्ट के आधार पर उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी. इसके बाद CBI ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की. बाद में ED ने भी मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच की. फरवरी 2023 में मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया था. मार्च 2024 में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया, जिसके बाद जून में सीबीआई ने भी उन्हें हिरासत में लिया था.

अदालत में क्या हुआ?

फैसले के दिन अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश हुए, जबकि अन्य कुछ आरोपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े. सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना आदेश सुनाया. जज जितेंद्र सिंह ने अपने आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष अपने आरोपों को न्यायिक कसौटी पर साबित नहीं कर पाया. अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रस्तुत सामग्री से किसी आपराधिक साजिश का ठोस आधार स्थापित नहीं होता. फैसला सुनते ही अरविंद केजरीवाल भावुक हो गए.

12 फरवरी को सुरक्षित रखा गया था फैसला

इस मामले में विस्तृत बहस के बाद अदालत ने 12 फरवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. अभियोजन और बचाव पक्ष ने विस्तृत दलीलें दी थीं. कुल 23 लोगों को इस मामले में आरोपी बनाया गया था. अदालत ने सभी आरोपियों को राहत देते हुए स्पष्ट किया कि उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोप तय करना न्यायसंगत नहीं होगा.

अब क्या कर सकती है सीबीआई ?

सूत्रों के मुताबिक, जांच एजेंसी इस फैसले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में अपील दायर करने पर विचार कर रही है. सीबीआई मुख्यालय स्तर पर कानूनी सलाह ली जा रही है. संभावना है कि एजेंसी अगले कुछ दिनों में उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकती है. यदि अपील दायर होती है, तो मामला उच्च न्यायिक मंच पर फिर से जाएगा.

