उपराष्ट्रपति चुनाव में साउथ vs साउथ: गवर्नर के सामने विपक्ष ने पूर्व जज को उतारा, कौन हैं सुदर्शन रेड्डी?

Ex-SC Judge B. Sudershan Reddy Candidate For Vice President Post: विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बी. सुदर्शन रेड्डी को अपना उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनाकर अब चुनाव साउथ vs साउथ कर दिया है. इस बार के उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 में दक्षिण भारत का रंग जमकर दिखने वाला है. इसके पहले एनडीए ने महाराष्ट्र के गवर्नर सी.पी. राधाकृष्णन को मैदान में उतार कर साउथ का रंग पहले ही घोल दिया था. 'साउथ vs साउथ' की जंग में कौन जीतेगा यह तो चुनाव के बाद तय होगा लेकिन अभी दोनों उम्मीदवारों की दक्षिण भारतीय पृष्ठभूमि ने देश में एक अलग मंच तैयार कर दिया है. आइए जानते हैं, कौन हैं बी. सुदर्शन रेड्डी और क्यों है उनकी उम्मीदवारी खास.

कौन हैं बी. सुदर्शन रेड्डी?

बी. सुदर्शन रेड्डी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज और गोवा के पूर्व लोकायुक्त हैं. आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले रेड्डी ओबीसी समुदाय से हैं. जो दक्षिण भारत में विपक्ष के लिए रणनीतिक रूप से अहम है. उन्होंने कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद वकालत शुरू की और जल्द ही अपनी निष्पक्षता और कानूनी समझ के लिए पहचाने जाने लगे. 1995 में वे आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के जज बने और 2007 में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, जहां उन्होंने 2011 तक सेवा दी. उनके फैसले सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों के पक्ष में रहे, जिसने उन्हें सम्मान दिलाया. रिटायरमेंट के बाद, गोवा के लोकायुक्त के रूप में उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ मजबूत कदम उठाए.

विपक्ष ने क्यों चुना गया उन्हें?

इंडिया गठबंधन ने सुदर्शन रेड्डी को चुनकर एक गैर-विवादास्पद और निष्पक्ष छवि वाला चेहरा सामने लाए हैं. उनकी दक्षिण भारतीय पृष्ठभूमि और ओबीसी पहचान बीजेपी की दक्षिण भारत में बढ़ती ताकत को चुनौती देने की रणनीति का हिस्सा है. विपक्ष चाहता है कि उनकी उम्मीदवारी से गठबंधन की एकता मजबूत हो और दक्षिण भारत के वोटरों में संदेश जाए. उनकी कानूनी विशेषज्ञता और संवैधानिक समझ उन्हें उपराष्ट्रपति जैसे गरिमामय पद के लिए उपयुक्त बनाती है.

चुनावी गणित और चुनौतियाँ

उपराष्ट्रपति चुनाव में सुदर्शन रेड्डी का मुकाबला एनडीए के उम्मीदवार महाराष्ट्र के राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन से है. एनडीए के पास 427 सांसदों का समर्थन है, जो जीत के लिए जरूरी 392 से ज्यादा है. वहीं, इंडिया गठबंधन के पास 343 सांसद हैं. जीत के लिए विपक्ष को एकजुटता और कुछ क्रॉस-वोटिंग की जरूरत होगी, जो मुश्किल लगता है. फिर भी, रेड्डी की उम्मीदवारी प्रतीकात्मक रूप से विपक्ष की ताकत दिखाने का प्रयास है.

क्या खास है रेड्डी में?

सुदर्शन रेड्डी की सबसे बड़ी ताकत उनकी निष्पक्ष छवि और सादगी है. उन्होंने हमेशा अपने निजी जीवन को गुप्त रखा और कानून के प्रति अपनी प्रतिबद्धता से पहचान बनाई. उनकी उम्मीदवारी विपक्ष का संदेश है कि वे संवैधानिक मूल्यों और सामाजिक न्याय को प्राथमिकता देते हैं.

एक नजर में पढ़ें बी. सुदर्शन रेड्डी की प्रोफाइल:-

प्रोफाइल: बी. सुदर्शन रेड्डी (कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार)

पृष्ठभूमि और प्रोफाइल:नाम: बी. सुदर्शन रेड्डी

पेशा: सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश, गोवा के पूर्व लोकायुक्त

शैक्षिक योग्यता: कानून में स्नातक (LLB), संभवतः आंध्र विश्वविद्यालय या किसी अन्य प्रतिष्ठित संस्थान से.

कानूनी करियर:बी. सुदर्शन रेड्डी ने अपने करियर की शुरुआत एक वकील के रूप में की और बाद में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में जज बने.

1995 में वे आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के स्थायी न्यायाधीश नियुक्त हुए.

2007 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनाया गया, जहां उन्होंने 2011 तक सेवा दी.

काम:सुप्रीम कोर्ट में उनके कार्यकाल के दौरान कई महत्वपूर्ण फैसले दिए गए, जिनमें सामाजिक न्याय, मानवाधिकार, और संवैधानिक मामलों पर जोर रहा. रिटायरमेंट के बाद, वे गोवा के लोकायुक्त रहे, जहां उन्होंने भ्रष्टाचार विरोधी मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.