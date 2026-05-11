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कौन हैं सुजीत बोस, जिन्हें ED ने नगर निगम भर्ती घोटाले में किया गिरफ्तार? ममता बनर्जी सरकार में रह चुके हैं मंत्री

ED Arrests Sujit Ghosh: प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल नगर निगम भर्ती घोटाले में बड़ा एक्शन लिया है. ED ने इस मामले में ममता बनर्जी सरकार में मंत्री रहे सुजीत घोष को गिरफ्तार किया है. उनकी की गिरफ्तारी की तृणमूल कांग्रेस ने बदले की कार्रवाई बताकर आलोचना की है.

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: May 11, 2026, 10:13 PM IST
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कौन हैं सुजीत बोस, जिन्हें ED ने नगर निगम भर्ती घोटाले में किया गिरफ्तार? ममता बनर्जी सरकार में रह चुके हैं मंत्री

West Bengal Municipal Recruitment Scam: पश्चिम बंगाल में हुए नगर निगम भर्ती घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सुजीत बोस को गिरफ्तार किया है. वे ममता बनर्जी की सरकार में मंत्री रह चुके हैं. उनके खिलाफ इस मामले में लंबे समय से जांच चल रही थी और अब सबूत हाथ लगने के बाद इस मामले में कार्रवाई की गई है. वहीं, तृणमूल कांग्रेस ने इस एक्शन को बदले की कार्रवाई बताया है. 

ऐसे मिला ED को इनपुट

सूत्रों के मुताबिक ED ने इस केस में गौतम नाम के शख्स के ठिकाने पर रेड की थी, जहां से 3 करोड़ रुपए कैश मिले थे. जब एजेंसी ने जांच आगे बढ़ाई तो उसमें रतिन घोष नाम के शख्स का भी नाम आया था. जांच में पता चला कि रतिन घोष पहले TMC की सरकार में मंत्री थे. उन्होंने अपने कार्यकाल में 150 लोगों को गलत तरीके से नौकरी दिलवाई थी. जिसके बदले में घूस के रूप में उनसे कई फ्लैट लिए थे. 

इस इनपुट के बाद ED ने कई बार रतिन घोष को समन भेजे लेकिन वो नहीं आए. ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले समय मे मौजूद TMC विधायक रतिन घोष की मुश्किलें बढ़ सकती हैं.

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क्या है पश्चिम बंगाल निगम भर्ती घोटाला?

पश्चिम बंगाल म्यूनिसिपल रिक्रूटमेंट केस एक बड़ा भर्ती घोटाला है, जिसमें राज्य की विभिन्न नगर पालिकाओं में क्लर्क, स्वीपर, चपरासी, ड्राइवर, सैनिटरी असिस्टेंट समेत विभिन्न पदों पर अवैध तरीके से हजारों लोगों की नियुक्तियां की गईं. 

रिपोर्ट के मुताबिक, 2014 के बाद शुरू हुआ, जब आउटसोर्स एजेंसी ABS Infozon Private Limited के जरिए भर्ती में अनियमितताएं की गईं. इस कंपनी के मालिक अयान सिल SSC शिक्षक भर्ती घोटाले में भी आरोपी है, जिससे दोनों मामलों के बीच लिंक साबित हुआ. ED और CBI की जांच में पाया गया कि पैसे लेकर नौकरियां दी गईं और इसमें राजनीतिक-प्रशासनिक सांठगांठ थी. 

शिक्षक भर्ती घोटाले से मिला सुराग

ED की जांच के अनुसार, SSC शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच के दौरान निगम भर्ती घोटाले का रैकेट भी सामने आया. जांच में पता चला कि उत्तर परगना समेत कई शहरों के निगमों में हजारों अवैध नियुक्तियां की गईं. भर्तियां आउटसोर्स एजेंसी के जरिए की गईं और पैसे लेकर उम्मीदवारों को फेवर किया गया. CBI ने 15 म्यूनिसिपलिटीज में 1814 अवैध भर्तियां चिन्हित की हैं. 

यह मामला SSC घोटाले से जुड़ा होने के कारण ज्यादा गंभीर माना जा रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने भी दोनों घोटालों के बीच लिंक स्वीकार कर सीबीआई और ईडी को जांच जारी रखने की अनुमति दी. ED ने शेल कंपनियों, फर्जी सेवाओं और प्रॉपर्टी दस्तावेजों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का पता लगाया है. 

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Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

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