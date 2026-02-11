Advertisement
trendingNow13105484
Hindi Newsदेशस्पोर्ट्समैन, बिजनेसमैन और... कौन हैं सारंग लखानी, जिनसे होगी सुप्रिया सुले की बेटी की शादी

स्पोर्ट्समैन, बिजनेसमैन और... कौन हैं सारंग लखानी, जिनसे होगी सुप्रिया सुले की बेटी की शादी

Supriya Sule: NCP की वर्किंग प्रेसिडेंट सुप्रिया सुले की बेटी की शादी होने जा रही है. वो नागपुर के एक बिजनेसमैन के बेटे सारंग लखानी के साथ शादी के बंधन में बंधेंगी. जानिए कौन हैं सारंग लखानी.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Feb 11, 2026, 10:57 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

स्पोर्ट्समैन, बिजनेसमैन और... कौन हैं सारंग लखानी, जिनसे होगी सुप्रिया सुले की बेटी की शादी

Who is Sarang Lakhani: शरद पवार गुट की वर्किंग प्रेसिडेंट सुप्रिया सुले की बेटी की शादी करने जा रही हैं. वो नागपुर के एक बिजनेसमैन के बेटे सारंग लखानी के साथ शादी के बंधन में बंधेंगी. इसकी जानकारी सुप्रिया सुले के बेटे विजय सुले ने सोशल मीडिया के जरिए दी. उन्होंने रेवती और सारंग की एक फोटो शेयर करते हुए लिखा कि बधाई हो बहन और जीजाजी, उनके इस पोस्ट के बाद तेजी से उनकी शादी की चर्चा होने लगी. आइए जानते हैं कि कौन हैं सारंग लखानी जिसके साथ रेवती सुले की शादी होगी.

शेयर हो रही है तस्वीर
कांग्रेस लीडर सुशील कुमार शिंदे की बेटी स्मृति शिंदे ने भी सोशल मीडिया पर ऐसा ही मैसेज और फोटो शेयर किया. रेवती सुले ने मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज से इकोनॉमिक्स में बैचलर किया और बाद में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर डिग्री हासिल की. वो सुप्रिया सुले की इकलौती संतान हैं. वह हाल ही में पॉलिटिकल लाइमलाइट में आईं थी जब उन्होंने बारामती लोकसभा चुनाव के दौरान अपनी मां के कैंपेन में एक्टिवली हिस्सा लिया.

कौन हैं सारंग लखानी
सारंग लखानी की बात करें तो ये एक जाने-माने बिज़नेस परिवार से हैं, वह अरुण लखानी के बेटे हैं, जो विश्वराज ग्रुप के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं. यह कंपनी वॉटर सस्टेनेबिलिटी प्रोजेक्ट्स, वेस्टवॉटर मैनेजमेंट और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में लगी हुई है. सारंग आठ साल से ज्यादा समय से विश्वराज ग्रुप से जुड़े हैं और अभी इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर काम कर रहे हैं. इससे पहले, उन्होंने मॉडर्न हाइड्रोजन के साथ बिजनेस डेवलपमेंट कंसल्टेंट के तौर पर काम किया था. 

Add Zee News as a Preferred Source

नहीं सामने आई डेट
अपने प्रोफेशनल कामों के अलावा, सारंग स्पोर्ट्स में अपनी दिलचस्पी के लिए भी जाने जाते हैं और उन्होंने कई नेशनल और इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत को रिप्रेजेंट किया है. हालांकि दोनों की शादी कब होगी इसकी कोई डेट सामने नहीं आई है. न ही परिवार की तरफ से शादी को लेकर कोई घोषणा की गई है. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

TAGS

supriya Sule

Trending news

राहुल गांधी को घेरने के लिए यह कौन सी तस्वीरें दिखा दीं? गिरिराज पर भड़की कांग्रेस
Pandit Jawaharlal Nehru
राहुल गांधी को घेरने के लिए यह कौन सी तस्वीरें दिखा दीं? गिरिराज पर भड़की कांग्रेस
'नेहरू के होंठ पर शक्कर के दाने पोंछे... ' प्रेमपत्र की पोटली साथ रखती थीं ए़डविना
Pandit Jawaharlal Nehru
'नेहरू के होंठ पर शक्कर के दाने पोंछे... ' प्रेमपत्र की पोटली साथ रखती थीं ए़डविना
गीता, कुरान की कसम, फिर भी मंसूबों पर फिरा पानी, राजनीति में कैसे फेल हुए राजपाल
Rajpal Yadav
गीता, कुरान की कसम, फिर भी मंसूबों पर फिरा पानी, राजनीति में कैसे फेल हुए राजपाल
राष्ट्रगान से पहले वंदे-मातरम की ये लाइनें जरूरी, जान लीजिए क्या कहता है नया आदेश
Vande Mataram
राष्ट्रगान से पहले वंदे-मातरम की ये लाइनें जरूरी, जान लीजिए क्या कहता है नया आदेश
भाजपा से मुकाबले को एक 'M' काफी नहीं! ममता बनर्जी ने बंगाल जीतने की बदली रणनीति
Mamata Banerjee
भाजपा से मुकाबले को एक 'M' काफी नहीं! ममता बनर्जी ने बंगाल जीतने की बदली रणनीति
रात होते ही चमकती है नीली रोशनी, भटकती है मरे हुए लोगों की आत्मा? ये कौन सी जगह है?
Bengal Ghost Lights
रात होते ही चमकती है नीली रोशनी, भटकती है मरे हुए लोगों की आत्मा? ये कौन सी जगह है?
अल्लाह राजी-खुशी है... आज से बननी शुरू होगी बाबरी मस्जिद, क्या बोले हुमायूं कबीर
Babri Masjid
अल्लाह राजी-खुशी है... आज से बननी शुरू होगी बाबरी मस्जिद, क्या बोले हुमायूं कबीर
Ajit Pawar Death: रोहित पवार ने जताई साजिश की आशंका, CID की काबिलियत पर उठाया सवाल
Ajit Pawar
Ajit Pawar Death: रोहित पवार ने जताई साजिश की आशंका, CID की काबिलियत पर उठाया सवाल
विधायक 134 और मंत्री 149, कर्नाटक में कांग्रेस का जादुई गणित!
DNA
विधायक 134 और मंत्री 149, कर्नाटक में कांग्रेस का जादुई गणित!
हर 8 मिनट में एक बच्चा लापता! क्या देश में एक्टिव है कोई बड़ा किडनैपिंग नेटवर्क?
Missing Children India
हर 8 मिनट में एक बच्चा लापता! क्या देश में एक्टिव है कोई बड़ा किडनैपिंग नेटवर्क?