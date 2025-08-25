Syeda Hameed News: बांग्लादेशियों के हक में खड़ी वो महिला कौन है? भाजपा बोली, जिन्ना का सपना पूरा करना चाहती हैं
Syeda Hameed News: बांग्लादेशियों के हक में खड़ी वो महिला कौन है? भाजपा बोली, जिन्ना का सपना पूरा करना चाहती हैं

सैयदा हमीद, शायद आपने 24 घंटे से पहले यह नाम न सुना हो लेकिन असम में रह रहे बांग्लादेशी मुसलमानों का सपोर्ट करने के बाद यह नाम पूरे देश में चर्चा में है. भाजपा के नेता सैयदा के गांधी परिवार कनेक्शन को लेकर कांग्रेस पर हमलावर हैं. सैयदा ने कहा है कि बांग्लादेशी भी तो इंसान हैं और उनके यहां रहने में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Aug 25, 2025, 04:05 PM IST
सोशल मीडिया पर पिछले कुछ घंटों से "Syeda Hameed" नाम ट्रेंडिंग में है. आप क्लिक करेंगे तो एक महिला का बयान सुनाई देगा. यही सैयदा हमीद हैं और उन्होंने जिस तरह से भारत में बांग्लादेशियों के मौजूद होने की वकालत की है, उस पर भाजपा ही नहीं देश का एक बड़ा तबका आक्रोशित है. सैयदा हमीद ने मुसलमानों की भलाई की बात करते हुए सवाल किया कि बांग्लादेशी होने में क्या गुनाह है? उन्होंने कहा कि अरे भाई, बांग्लादेशी भी तो इंसान हैं. अरे दुनिया इतनी बड़ी है, बांग्लादेशी भी यहां हो सकते हैं. 

वीडियो वायरल हुआ तो भाजपा की तरफ से तीखी प्रतिक्रियाएं आने लगीं. असम के सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ने वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा कि गांधी परिवार की करीबी सैयदा हमीद जैसे लोग अवैध घुसपैठियों को सही ठहराते हैं. वह यहीं नहीं रुके. सरमा ने कहा कि ये असम को पाकिस्तान का हिस्सा बनाने के जिन्ना के सपने को साकार करना चाहती हैं. 

असम में मुसलमानों के हाल पर सैयदा हमीद ने गंभीर चिंता जताई. उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी मुसलमान किसी का हक तो नहीं छीन रहे?... यह इंसानियत का अपमान है. अरे, अल्लाह ने ये धरती बनाई है इंसानों के लिए, हैवानों के लिए तो नहीं बनाई है. असम में सैयदा हमीद के वीडियो ने सियासी तूफान मचा दिया है और भाजपा के नेताओं ने कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है. 

सरमा बोले, असम इनके लिए नहीं

सीएम सरमा ने कहा कि आज असमिया पहचान उनके जैसे लोगों (हमीद) के मौन समर्थन के कारण विलुप्त होने के कगार पर है. लेकिन हम लचित बरफुकन (अहोम साम्राज्य के एक बहादुर सेनापति) के बेटे और बेटियां हैं, हम अपने राज्य और अपनी पहचान को बचाने के लिए अपने खून की आखिरी बूंद तक लड़ेंगे. मैं यह साफ कर देना चाहता हूं कि असम में बांग्लादेशियों का स्वागत नहीं है, यह उनकी जमीन नहीं है. उनसे सहानुभूति रखने वाला कोई भी उन्हें अपने घर में जगह दे सकता है. असम अवैध घुसपैठियों के लिए नहीं है, न अभी, न कभी.

कौन हैं सैयदा हमीद?

मुस्लिम अधिकारों की बात करने वाली सैयदा हमीद एक एक्टिविस्ट और योजना आयोग की पूर्व सदस्य हैं. भाजपा के नेता आरोप लगा रहे हैं कि सैयदा गांधी परिवार ही नहीं, गौरव गोगोई के परिवार की भी करीबी हैं. पल्लब लोचन दास ने एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है कि असम में जब कांग्रेस की सरकार थी तो सैयदा ने एक इंटरनेशनल डिप्लोमेट्स के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था. तब सेमिनार का विषय था- असम में मुसलमान, चुनौतियां और अवसर. 

