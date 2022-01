भारत के नक्शे के साथ WHO ने की छेड़छाड़! सांसद ने PM मोदी को चिट्ठी लिख जताई चिंता

नई दिल्ली: विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने अपने नक्शे में जम्मू-कश्मीर को पाकिस्तान और चीन का हिस्सा दिखाया है. इस पर तृणमूल कांग्रेस (TMC) के राज्य सभा सांसद डॉक्टर शांतनु सेन (Santunu Sen) ने कड़ी आपत्ति जताई है. डॉ. सेन ने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखते हुए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इसका विरोध करने की मांग की है. दरअसल WHO की साइट पर कोरोना वायरस मामलों का जो नक्शा दिखाया जाता है उसमें कश्मीर को पाकिस्तान और चीन का पार्ट दिखाया गया है.

.#WHO COVID https://t.co/HSTaKkj0Yc site shows map of #India with a separate colour for Jammu & Kashmir&inside that there is another small portion of a separate colour.

If they are clicked,#Covid datas of #Pakistan & #China are coming.@narendramodi must take up.@MamataOfficial pic.twitter.com/prSoZ2IsJg

— DR SANTANU SEN (@SantanuSenMP) January 30, 2022