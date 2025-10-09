टीवीके प्रमुख विजय के आवास पर बम की धमकी से हड़कंप, पुलिस ने ली कोने-कोने की तलाशी

TVK Chief Vijay Bomb Threat: टीवीके प्रमुख और अभिनेता थलपति विजय के घर पर आज सुबह बम की धमकी वाला फोन कॉल आया, जिसके बाद हड़कंप मच गया. पुलिस ने घर के कोने-कोने की तलाशी ली पर कुछ नहीं मिला.
चेन्नई के नीलंकरई इलाके में टीवीके प्रमुख विजय के घर में बम होने की खबर से हड़कंप मच गया. टीवीके प्रमुख और अभिनेता थलपति विजय के आवास पर गुरुवार सुबह बम की धमकी वाला फोन कॉल आया. एक अज्ञात व्यक्ति ने पुलिस कंट्रोल रूम में कॉल कर बताया कि विजय के घर में बम लगाया गया है. इसके बाद तुरंत कॉल काट दिया. सूचना मिलते ही पुलिस और बम निरोधक दस्ते मौके पर पहुंच गए. पूरे घर की तलाशी ली गई, स्निफर डॉग्स लगाए गए, लेकिन कोई भी विस्फोटक या संदिग्ध वस्तु नहीं मिली.
यह पहला मौका नहीं है जब विजय को धमकी दी गई हो. कुछ दिन पहले 28 सितंबर को उन्हें धमकी भरा ईमेल भी मिला था. इन दोनों मामलों ने पुलिस को सतर्क कर दिया है. हालांकि दोनों ही घटनाएं अफवाह साबित हुई, लेकिन पुलिस ने इन्हें गंभीरता से लिया है और जांच तेज कर दी है.
कोने-कोने की तलाशी
गुरुवार सुबह जैसे ही कंट्रोल रूम में कॉल आया कि विजय के घर में बम है, तुरंत नीलंकरई पुलिस, बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वायड की टीम उनके आवास पर पहुंच गई. पूरे परिसर की तलाशी ली गई. एक-एक कोना छाना गया. कई घंटे तक चली जांच के बाद अधिकारियों ने बताया कि कॉल फर्जी था और किसी भी प्रकार की विस्फोटक सामग्री नहीं मिली. इसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली.
पिछली धमकी भी निकली थी झूठी
ये पहली बार नहीं है जब विजय को धमकी दी गई है. इससे पहले 28 सितंबर को उन्हें एक धमकी भरा ईमेल भेजा गया था, जिसमें भी उनके घर को निशाना बनाने की बात कही गई थी. उस समय भी पुलिस और बम स्क्वायड ने उनके घर की गहन तलाशी ली थी, लेकिन तब भी कोई संदिग्ध चीज नहीं मिली थी. पुलिस के मुताबिक ये एक साइबर ट्रिक है जिसकी जांच टीम कर रही है.
कॉल करने वाले की तलाश जारी
गुरुवार को मिले बम की धमकी वाले कॉल के बाद पुलिस ने तकनीकी मदद से कॉलर की पहचान करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि आरोपी की लोकेशन ट्रैक की जा रही है और जल्द ही उसे पकड़ा जाएगा. पुलिस अफसरों ने यह भी कहा कि ऐसी झूठी धमकियों को हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि इससे न सिर्फ लोगों में डर फैलता है बल्कि सुरक्षा बलों का संसाधन भी बेवजह इस्तेमाल होता है.
(इनपुट- IANS)
