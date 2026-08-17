/डॉक्टर से AMU के वाइस चांसलर और अब BJP के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, जानें कौन हैं प्रोफेसर तारिक मंसूर

उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले प्रोफेसर मंसूर की ये नियुक्ति भाजपा को संगठन में बड़ा फायदा पहुंचा सकती है. और पार्टी के समावेशी एजेंडे को भी मजबूती दे सकती है. मौजूदा समय में वह यूपी विधान परिषद के सदस्य हैं. साल 2017 से 2023 तक वह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रह चुके हैं और वह भाजपा- आरएसएस के नेताओं के करीबी भी माने जाते हैं. वाइस चांसलर पद से इस्तीफा देने के बाद भाजपा ने उन्हें यूपी विधान परिषद सदस्य (MLC) नॉमिनेट किया था. पार्टी ने उनकी बौद्धिक क्षमता और अनुभव को देखते हुए नई राष्ट्रीय टीम में अहम जिम्मेदारी सौंपी है.