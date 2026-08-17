/डॉक्टर से AMU के वाइस चांसलर और अब BJP के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, जानें कौन हैं प्रोफेसर तारिक मंसूर

Tariq Mansoor In BJP National Team: भाजपा की नई राष्ट्रीय टीम में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) के पूर्व वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर को भी अहम जगह मिली है. उन्हें पार्टी का नया राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है.
भाजपा ने उत्तर प्रदेश विधान परिषद सदस्य (MLC) पद से प्रोफेसर मंसूर को इस टॉप पोजीशन में लाकर बड़ा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की है.
उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले प्रोफेसर मंसूर की ये नियुक्ति भाजपा को संगठन में बड़ा फायदा पहुंचा सकती है. और पार्टी के समावेशी एजेंडे को भी मजबूती दे सकती है. मौजूदा समय में वह यूपी विधान परिषद के सदस्य हैं. साल 2017 से 2023 तक वह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रह चुके हैं और वह भाजपा- आरएसएस के नेताओं के करीबी भी माने जाते हैं. वाइस चांसलर पद से इस्तीफा देने के बाद भाजपा ने उन्हें यूपी विधान परिषद सदस्य (MLC) नॉमिनेट किया था. पार्टी ने उनकी बौद्धिक क्षमता और अनुभव को देखते हुए नई राष्ट्रीय टीम में अहम जिम्मेदारी सौंपी है.
तारिक मंसूर को वाइस चांसलर के तौर पर उनके कार्यकाल में यूनिवर्सिटी के शैक्षणिक विस्तार और बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए जाना जाता है. उनकी ओर से पीएम मोदी को AMU के इवेंट में न्यौता देने पर जोरदार हंगामा हुआ था, जिससे वह चर्चा में आए थे. वहीं, प्रोफेसर मंसूर के बेटे की शादी में RSS चीफ मोहन भागवत ने भी शिरकत की थी. वह सबसे ज्यादा चर्चा में तब आए थे, जब उन्होंने साल 2019 के छात्रों के CAA-NRC प्रोटेस्ट में कैंपस के अंदर पुलिस फोर्स बुलाई थी.
प्रोफेसर तारिक मंसूर पसमांदा मुस्लिम हैं. वह कुरैशी बिदारी से ताल्लुक रखते हैं. वह पहले अलीगढ़ के जवारलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में सर्जरी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर थे. साल 2023 में उन्हें पद्म पुरस्कार समिति के सदस्य के रूप में भी नॉमिनेट किया गया था. इसके अलावा वह मेडिकल काउंसलिंग ऑफ इंडिया के सदस्य भी रह चुके हैं. साथ ही प्रोफेसर तारिक मंसूरी आजाद एजुकेशन फाउंडेशन के गवर्निंग बॉडी और शिक्षा मंत्रालय मेंअल्पसंख्यक शिक्षा के लिए नेशनल मॉनिटरिंग कमेटी के लिए भी नॉमिनेट हो चुके हैं.
भाजपा की नई राष्ट्रीय टीम में प्रोफेसर तारिक मंसूर को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद देना पार्टी की नई पॉलिटिकल स्ट्रैटजी मानी जा रही है. भाजपा की ओर से लगातार प्रबुद्ध मुस्लिम वर्ग को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है. AMU के वाइस चांसलर रह चुके और पेशे से डॉक्टर रहे इस शख्स को अपनी नेशनल टीम में मुख्य जगह देकर भाजपा मुस्लिम समुदाय का भरोसा जीतने की ओर कदम बढ़ा रही है. वहीं, भाजपा ने कुंवर बासित अली को भी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मोर्चा का अध्यक्ष बनाया है.