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डॉक्टर से AMU के वाइस चांसलर और अब BJP के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, जानें कौन हैं प्रोफेसर तारिक मंसूर

Tariq Manoor In New Bjp National Team: भाजपा ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) के पूर्व वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर को नई राष्ट्रीय टीम में जगह दी है. उन्हें पार्टी का नया राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है. प्रोफेसर तारिक मंसूर कौन हैं और भाजपा उनकी इस नियुक्ति से क्या संदेश देने की कोशिश कर रही है?

Written ByShruti Kaul
Published: Aug 17, 2026, 07:41 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 08:02 PM IST
डॉक्टर से AMU के वाइस चांसलर और अब BJP के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, जानें कौन हैं प्रोफेसर तारिक मंसूर

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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