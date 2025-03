कौन हैं बालभक्त भागवत दास ब्रह्मचारी प्रभु, जो 5 साल की उम्र में बने TEDx के स्पीकर, अनुराग ठाकुर भी हुए मुरीद

Bhagwat Das Brahmachari Prabhu: बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया और लिखा कि अद्भुत बालक भक्त भागवत से मिलकर मुझे एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक याद आ गया. उनके इस वीडियो पर लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. वीडियो में उनके साथ मौजूद बालक का नाम भागवत है. जिन्हें भागवत दास ब्रह्मचारी प्रभु के नाम से जाना जाता है. भगवान कृष्ण के भक्त और हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करने के लिए प्रेरित करने वाले नन्हे 5 साल के भगवत TEDx के मंच पर व्याख्यान देने वाले सबसे कम उम्र के स्पीकर बन गए हैं. आखिर कौन हैं भागवत दास ब्रह्मचारी प्रभु जिनकी हर तरफ हो रही है चर्चा.

कब हुआ भागवत का जन्म

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भागवत का जन्म साल 2019 में हुआ है. ये GIVE गीता गुरुकुल के छात्र हैं और श्री श्री राधा कृष्ण के समर्पित भक्त हैं. कम उम्र में ही इन्होंने अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया है. इन्हें गीता की बेहतरीन समझ है जिसके लिए ये काफी ज्यादा चर्चित हैं. भागवत ए.सी. भक्तिवेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद और डॉ. वृंदावन चंद्र दास (गौरांग इंस्टीट्यूट फॉर वैदिक एजुकेशन – GIVE के संस्थापक) के शिष्य हैं. साथ ही साथ बता दें कि ये भगवद गीता के प्रचार के लिए अपना योगदान दे रहे हैं. प्रचार के लिए ये देश के कई हिस्सों में जाते हैं.

देश भर होता है कार्यक्रम

कम उम्र में बड़ा नाम करने वाले बालभक्त भागवत पूरे देश के अलग- अलग हिस्सों में कार्यक्रम करते हैं. उनके इस कार्यक्रम में हजारों लोग पहुंचते हैं. वो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, जयपुर जैसे कई शहरों में कार्यक्रम कर चुके हैं. इसके अलावा वो जहां भी जाते हैं अपने साथ गीता की प्रतियां लेकर जाते हैं और उसे वितरित करते हैं. वो लोगों को राज्य संस्कृति अपनाने की प्रेरणा देते हैं. साथ ही कहते हैं कि हरि के नाम का जाप करने से ही कल्याण होगा. ये सबको हरे कृष्ण महामंत्र जपने के लिए प्रेरित करते हैं.

लाखों में हैं फॉलोअर्स

बाल भक्त भगवत इंटरनेट पर भी काफी ज्यादा पॅापुलर हैं. सोशल मीडिया पर भी लोग उन्हें सुनना पसंद करते हैं. उनके इंस्टाग्राम पर 2.4 मिलियन फॉलोअर्स और यूट्यूब पर 4.7 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं. इनके वीडियो पर करोड़ों में व्यूज आई है. जिसकी वजह से वो इस समय देश के सबसे प्रभावशाली बाल आध्यात्मिक व्यक्तियों में से एक बन गए हैं.

Meeting this wonderful child Bhakt Bhagwat , today reminded me of a very famous shloka:

बालोऽहं जगदानन्द न मे बाला सरस्वती।

अपूर्णे पंचमे वर्षे वर्णयामि जगत्त्रयम् ॥

Endowed with the divine blessings of Lord Krishna, he is the world’s youngest TEDx speaker at the age of five… pic.twitter.com/PV9CyQJjbP

— Anurag Thakur (@ianuragthakur) March 27, 2025