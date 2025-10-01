63 हजार करोड़ से ज्यादा की संपत्ति, महल जैसा घर; कौन है पश्चिम बंगाल का सबसे रईस आदमी

Richest person in West Bengal: गांव या शहर में रहने वाले लोग खूब धन कमाना चाहते हैं और पैसे कमाकर बड़ा आदमी बनना चाहते हैं, इसके लिए लोग काफी ज्यादा मेहनत करते हैं. कुछ लोगों को कामयाबी हासिल हो जाती है तो कुछ लोग बढ़ते हुए दिन के साथ परेशान हो जाते हैं. ऐसे में हम बात करने जा रहे हैं पश्चिम बंगाल के सबसे अमीर व्यक्ति के बारे में, आपको पता है कि पश्चिम बंगाल का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? आइए जानते हैं.

कौन है सबसे अमीर आदमी

फोर्ब्स के की रिपोर्ट के अनुसार श्री सीमेंट के पूर्व अध्यक्ष, बेनु गोपाल बांगुर पश्चिम बंगाल के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, इसकी कुल कुल संपत्ति लगभग 65,800 करोड़ रुपये (7.7 अरब डॉलर) है, इनका कारोबार सीमेंट से जुड़ा हुआ है. कंपनी की वेबसाइट के अनुसार, श्री सीमेंट भारत के शीर्ष तीन (और सबसे किफायती) सीमेंट उत्पादकों में से एक है, जिसकी स्थापित सीमेंट उत्पादन क्षमता 50.4 मिलियन टन प्रति वर्ष और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों सहित 742 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता है.

कैसे हुई थी सीमेंट की शुरुआत

रिपोर्ट के मुताबिक इनके व्यवसाय श्री सीमेंट की शुरुआत साल 1979 में जयपुर में हुई थी. ये कंपनी श्री अल्ट्रा जंग रोधक, बांगुर सीमेंट और रॉकस्ट्रॉन्ग नामों से ब्रांडेड सीमेंट बेचती थी. बांगुर कोलकाता के एक प्रतिष्ठित व्यापारिक घराने से ताल्लुक रखते हैं और 1990 के दशक में पारिवारिक विभाजन के बाद श्री सीमेंट का नियंत्रण उनके हाथ में आ गया था.आज कंपनी का संचालन उनके पुत्र हरि मोहन करते हैं, जिन्हें 2022 में बांगुर के पद छोड़ने के बाद अध्यक्ष नियुक्त किया गया था. उनके पोते प्रशांत उपाध्यक्ष हैं.

कितनी की है पढ़ाई?

अब जानते हैं बांगुर की पढ़ाई के बारे में, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बांगुर ने कलकत्ता विश्वविद्यालय से बी. कॉम (ऑनर्स) की डिग्री प्राप्त की है. उनके इस्तीफा देने के बाद अध्यक्ष की कमान उनके पुत्र के हाथों में आ गई, हरि मोहन बांगुर एक केमिकल इंजीनियर हैं और आईआईटी बॉम्बे के पूर्व छात्र हैं. इसके अलावा, बेनू गोपाल के पोते और हरि मोहन के पुत्र प्रशांत बांगुर कंपनी के उपाध्यक्ष हैं. उन्होंने इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, हैदराबाद से वित्त और लॉजिस्टिक्स में एमबीए और सेंट जेवियर्स कॉलेज, कोलकाता से गणित ऑनर्स की डिग्री प्राप्त की है.