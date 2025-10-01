Advertisement
trendingNow12944108
Hindi Newsदेश

63 हजार करोड़ से ज्यादा की संपत्ति, महल जैसा घर; कौन है पश्चिम बंगाल का सबसे रईस आदमी

Richest person in West Bengal: आपने दुनिया के अमीरों के बारे में कहानियां पढ़ी होंगी, देश के सबसे अमीर व्यक्ति के बारे में भी आप जानते होंगे, हालांकि हम आपको बताने चल रहे हैं पश्चिम बंगाल के सबसे अमीर व्यक्ति के बारे में.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Oct 01, 2025, 08:42 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

63 हजार करोड़ से ज्यादा की संपत्ति, महल जैसा घर; कौन है पश्चिम बंगाल का सबसे रईस आदमी

Richest person in West Bengal: गांव या शहर में रहने वाले लोग खूब धन कमाना चाहते हैं और पैसे कमाकर बड़ा आदमी बनना चाहते हैं,  इसके लिए लोग काफी ज्यादा मेहनत करते हैं. कुछ लोगों को कामयाबी हासिल हो जाती है तो कुछ लोग बढ़ते हुए दिन के साथ परेशान हो जाते हैं. ऐसे में हम बात करने जा रहे हैं पश्चिम बंगाल के सबसे अमीर व्यक्ति के बारे में, आपको पता है कि पश्चिम बंगाल का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? आइए जानते हैं. 

कौन है सबसे अमीर आदमी
फोर्ब्स के की रिपोर्ट के अनुसार श्री सीमेंट के पूर्व अध्यक्ष, बेनु गोपाल बांगुर पश्चिम बंगाल के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, इसकी कुल कुल संपत्ति लगभग 65,800 करोड़ रुपये (7.7 अरब डॉलर) है, इनका कारोबार सीमेंट से जुड़ा हुआ है. कंपनी की वेबसाइट के अनुसार, श्री सीमेंट भारत के शीर्ष तीन (और सबसे किफायती) सीमेंट उत्पादकों में से एक है, जिसकी स्थापित सीमेंट उत्पादन क्षमता 50.4 मिलियन टन प्रति वर्ष और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों सहित 742 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता है.

कैसे हुई थी सीमेंट की शुरुआत 
रिपोर्ट के मुताबिक इनके व्यवसाय श्री सीमेंट की शुरुआत साल 1979 में जयपुर में हुई थी. ये कंपनी श्री अल्ट्रा जंग रोधक, बांगुर सीमेंट और रॉकस्ट्रॉन्ग नामों से ब्रांडेड सीमेंट बेचती थी. बांगुर कोलकाता के एक प्रतिष्ठित व्यापारिक घराने से ताल्लुक रखते हैं और 1990 के दशक में पारिवारिक विभाजन के बाद श्री सीमेंट का नियंत्रण उनके हाथ में आ गया था.आज कंपनी का संचालन उनके पुत्र हरि मोहन करते हैं, जिन्हें 2022 में बांगुर के पद छोड़ने के बाद अध्यक्ष नियुक्त किया गया था. उनके पोते प्रशांत उपाध्यक्ष हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

कितनी की है पढ़ाई?
अब जानते हैं बांगुर की पढ़ाई के बारे में, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बांगुर ने कलकत्ता विश्वविद्यालय से बी. कॉम (ऑनर्स) की डिग्री प्राप्त की है. उनके इस्तीफा देने के बाद अध्यक्ष की कमान उनके पुत्र के हाथों में आ गई, हरि मोहन बांगुर एक केमिकल इंजीनियर हैं और आईआईटी बॉम्बे के पूर्व छात्र हैं. इसके अलावा, बेनू गोपाल के पोते और हरि मोहन के पुत्र प्रशांत बांगुर कंपनी के उपाध्यक्ष हैं. उन्होंने इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, हैदराबाद से वित्त और लॉजिस्टिक्स में एमबीए और सेंट जेवियर्स कॉलेज, कोलकाता से गणित ऑनर्स की डिग्री प्राप्त की है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

TAGS

Richest person in West Bengal

Trending news

महा नवमी पर कश्मीरी पंडितों ने मांगी 90 के दशक से पहले वाली शांति, कश्मीरियत की गूंज
Jammu and Kashmir
महा नवमी पर कश्मीरी पंडितों ने मांगी 90 के दशक से पहले वाली शांति, कश्मीरियत की गूंज
बंगाल की खाड़ी में बढ़ी हलचल, मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए जारी किया अलर्ट
imd news
बंगाल की खाड़ी में बढ़ी हलचल, मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए जारी किया अलर्ट
थम जाती हैं सांसें...इस शहर की मेट्रो में मुसाफिर करते हैं 'दमघोंटू' सफर!
Bengaluru
थम जाती हैं सांसें...इस शहर की मेट्रो में मुसाफिर करते हैं 'दमघोंटू' सफर!
'बंदूक की नोक पर गवाया जा रहा राष्ट्रगान', पकड़े आरोपियों के फेवर में उतरी महबूबा
jammu kashmir news
'बंदूक की नोक पर गवाया जा रहा राष्ट्रगान', पकड़े आरोपियों के फेवर में उतरी महबूबा
आजादी के बाद पहली बार कश्मीर में सड़क से जुड़ेंगी ये दो जगह, थम नहीं रही खुशी
jammu kashmir news
आजादी के बाद पहली बार कश्मीर में सड़क से जुड़ेंगी ये दो जगह, थम नहीं रही खुशी
Watch: 'मेरे लिए सरकारी नौकरी जहर, इतनी भी अच्छी नहीं'; साइकोलॉजिस्ट का वीडियो वायरल
Instagram Viral Video
Watch: 'मेरे लिए सरकारी नौकरी जहर, इतनी भी अच्छी नहीं'; साइकोलॉजिस्ट का वीडियो वायरल
बंगाली संस्कृति पर ऐसा क्या बोलीं तसलीमा कि जावेद अख्तर ने अवधी नफासत की याद दिलाई!
Taslima Nasreen
बंगाली संस्कृति पर ऐसा क्या बोलीं तसलीमा कि जावेद अख्तर ने अवधी नफासत की याद दिलाई!
चिदंबरम भाजपा को फायदा पहुंचा रहे? 26/11 हमले वाले बयान पर कांग्रेस में खलबली
2008 Mumbai terror attack
चिदंबरम भाजपा को फायदा पहुंचा रहे? 26/11 हमले वाले बयान पर कांग्रेस में खलबली
यह भिवंडी है, मराठी बोलने की क्या जरूरत...अबू आसिम के बयान पर महाराष्ट्र में विवाद
Abu Asim Azmi
यह भिवंडी है, मराठी बोलने की क्या जरूरत...अबू आसिम के बयान पर महाराष्ट्र में विवाद
खरगे को डॉक्टरों ने पेसमेकर लगवाने की दी सलाह...बेटे ने क्या दी हेल्‍थ अपडेट?
Mallikarjun Kharge
खरगे को डॉक्टरों ने पेसमेकर लगवाने की दी सलाह...बेटे ने क्या दी हेल्‍थ अपडेट?
;