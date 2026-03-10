'मेरी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं... फिर कश्मीर नहीं मांगेगा पाक', लालू की तरह बोलने वाला मुस्लिम विधायक कौन है?

अगर आपने लालू प्रसाद यादव को संसद में बोलते देखा है तो उनका अंदाज याद ही होगा. उनका अंदाज अलहदा है. अब भी बोलते हैं तो लोग सुनते हैं. उन्हीं की तरफ कश्मीर में एक नेता सदन में बोले तो लोग लालू की चर्चा करने लगे. मुस्लिम विधायक ने हंसी-हंसी में कश्मीर की गंभीर समस्या सामने रख दी.
दम मारो दम, मिट जाए गम. बोलो सुबह शाम, हरे कृष्णा हरे राम... मेरी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं है. ना मैं इतना काबिल हूं... ईरान में बरसते बम और गोलों की सनसनी पैदा करने वाली खबरों के बीच आपने शायद यह वीडियो मिस कर दिया हो. जम्मू-कश्मीर विधानसभा की एक आवाज पूरे देश में गूंज रही है. वीडियो वायरल है. लोग उनकी तुलना लालू प्रसाद यादव से कर रहे हैं. जिस तरह संसद में लालू का अंदाज लोगों को पसंद आता था और हंसी-ठहाके गूंजते थे, कुछ वैसा ही असेंबली में देखने को मिल रहा है. कौन हैं वो?
साधारण कद-काठी और नेहरू जैकेट पहनने वाले यह त्राल के विधायक रफीक अहमद हैं. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में वह असेंबली में बोलते सुने जाते हैं, 'यह तो त्राल के लोगों की मेहरबानी है जो उन्होंने मुझे यहां भेज दिया. लेकिन मैं दिल का साफ हूं और साफ बात करता हूं.'
सुन लो मेरी बात... फिर पाकिस्तान कश्मीर नहीं मांगेगा
रफीक ने आगे कहा कि जिस दिन कश्मीर से चावल के खेत गायब हो गए. सब सुन लें मेरी बात... तब पाकिस्तान कश्मीर को नहीं मांगेगा. यह सुनते ही लोग हंसने लगे. उन्होंने कहा कि यह मेरी बात लिखकर ले लीजिए. रफीक ने कहा कि हमारा बुलबुल था कश्मीर में. कोई एमएलए मुझे बताए आज कोई बुलबुल देखता है... यहां सिर्फ लाखों करोड़ों की बातें होती हैं. लेकिन हमारी सेहत का कोई ख्याल नहीं. इंसानियत का कोई ख्याल नहीं रखता. ये भी पैसों के पीछे, वो भी और मैं भी पैसों के पीछे.
चावल पर किया आगाह
अपने अंदाज में त्राल विधायक ने कहा कि जब हम रहेंगे ही नहीं तो इन पैसों का क्या करेंगे? आगे उन्होंने कश्मीर को लेकर गंभीर भविष्यवाणी करते हुए कहा कि जिस दिन कश्मीर से चावल के खेत गायब हो गए, उस दिन से कश्मीर में सूखा पड़ जाएगा और लोग मरेंगे. उन्होंने सरकार से सवाल पूछते हुए कहा कि खेती वाली जमीन पर दुकानें क्यों बनाई जा रही हैं? या फैक्ट्रियां क्यों बनाई जा रही हैं.
कौन हैं रफीक अहमद
- रफीक 2024 में जेकेपीडीपी से विधानसभा चुनाव जीतकर सदन पहुंचे.
- उन्होंने कांग्रेस के सुरिंदर सिंह को 460 वोटों के अंतर से हराया था.
- उनके पिता अली मोहम्मद स्पीकर थे.
- वह हाल के महीनों में सदन में बजट और कश्मीर के स्थानीय मुद्दों को लेकर काफी मुखर रहे हैं.
