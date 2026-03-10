Advertisement
trendingNow13135517
Hindi Newsदेशमेरी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं... फिर कश्मीर नहीं मांगेगा पाक, लालू की तरह बोलने वाला मुस्लिम विधायक कौन है?

'मेरी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं... फिर कश्मीर नहीं मांगेगा पाक', लालू की तरह बोलने वाला मुस्लिम विधायक कौन है?

अगर आपने लालू प्रसाद यादव को संसद में बोलते देखा है तो उनका अंदाज याद ही होगा. उनका अंदाज अलहदा है. अब भी बोलते हैं तो लोग सुनते हैं. उन्हीं की तरफ कश्मीर में एक नेता सदन में बोले तो लोग लालू की चर्चा करने लगे. मुस्लिम विधायक ने हंसी-हंसी में कश्मीर की गंभीर समस्या सामने रख दी. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Mar 10, 2026, 09:11 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'मेरी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं... फिर कश्मीर नहीं मांगेगा पाक', लालू की तरह बोलने वाला मुस्लिम विधायक कौन है?

दम मारो दम, मिट जाए गम. बोलो सुबह शाम, हरे कृष्णा हरे राम... मेरी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं है. ना मैं इतना काबिल हूं... ईरान में बरसते बम और गोलों की सनसनी पैदा करने वाली खबरों के बीच आपने शायद यह वीडियो मिस कर दिया हो. जम्मू-कश्मीर विधानसभा की एक आवाज पूरे देश में गूंज रही है. वीडियो वायरल है. लोग उनकी तुलना लालू प्रसाद यादव से कर रहे हैं. जिस तरह संसद में लालू का अंदाज लोगों को पसंद आता था और हंसी-ठहाके गूंजते थे, कुछ वैसा ही असेंबली में देखने को मिल रहा है. कौन हैं वो?

साधारण कद-काठी और नेहरू जैकेट पहनने वाले यह त्राल के विधायक रफीक अहमद हैं. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में वह असेंबली में बोलते सुने जाते हैं, 'यह तो त्राल के लोगों की मेहरबानी है जो उन्होंने मुझे यहां भेज दिया. लेकिन मैं दिल का साफ हूं और साफ बात करता हूं.'

सुन लो मेरी बात... फिर पाकिस्तान कश्मीर नहीं मांगेगा

Add Zee News as a Preferred Source

रफीक ने आगे कहा कि जिस दिन कश्मीर से चावल के खेत गायब हो गए. सब सुन लें मेरी बात... तब पाकिस्तान कश्मीर को नहीं मांगेगा. यह सुनते ही लोग हंसने लगे. उन्होंने कहा कि यह मेरी बात लिखकर ले लीजिए. रफीक ने कहा कि हमारा बुलबुल था कश्मीर में. कोई एमएलए मुझे बताए आज कोई बुलबुल देखता है... यहां सिर्फ लाखों करोड़ों की बातें होती हैं. लेकिन हमारी सेहत का कोई ख्याल नहीं. इंसानियत का कोई ख्याल नहीं रखता. ये भी पैसों के पीछे, वो भी और मैं भी पैसों के पीछे.

चावल पर किया आगाह

अपने अंदाज में त्राल विधायक ने कहा कि जब हम रहेंगे ही नहीं तो इन पैसों का क्या करेंगे? आगे उन्होंने कश्मीर को लेकर गंभीर भविष्यवाणी करते हुए कहा कि जिस दिन कश्मीर से चावल के खेत गायब हो गए, उस दिन से कश्मीर में सूखा पड़ जाएगा और लोग मरेंगे. उन्होंने सरकार से सवाल पूछते हुए कहा कि खेती वाली जमीन पर दुकानें क्यों बनाई जा रही हैं? या फैक्ट्रियां क्यों बनाई जा रही हैं. 

कौन हैं रफीक अहमद

- रफीक 2024 में जेकेपीडीपी से विधानसभा चुनाव जीतकर सदन पहुंचे. 
- उन्होंने कांग्रेस के सुरिंदर सिंह को 460 वोटों के अंतर से हराया था. 
- उनके पिता अली मोहम्मद स्पीकर थे. 
- वह हाल के महीनों में सदन में बजट और कश्मीर के स्थानीय मुद्दों को लेकर काफी मुखर रहे हैं. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

TAGS

jammu kashmir news

Trending news

'मेरी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं...' लालू की तरह बोलने वाला कश्मीरी विधायक कौन है?
jammu kashmir news
'मेरी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं...' लालू की तरह बोलने वाला कश्मीरी विधायक कौन है?
Budget Session Phase-2 Live: ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगा विपक्ष; सदन में आज भी जोरदार हंगामे के आसार
Budget Session 2 Phase Live
Budget Session Phase-2 Live: ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगा विपक्ष; सदन में आज भी जोरदार हंगामे के आसार
विदेशियों के खिलाफ एकजुट हो जाते हैं ईरानी...जंग के बीच क्या-क्या बोले राजदूत?
US Israel Iran War
विदेशियों के खिलाफ एकजुट हो जाते हैं ईरानी...जंग के बीच क्या-क्या बोले राजदूत?
ईरान में कहर बरपाने वाले सारे अमेरिकी फाइटर ऑफर हुए थे, पर भारत ने खरीदे क्यों नहीं?
India America news
ईरान में कहर बरपाने वाले सारे अमेरिकी फाइटर ऑफर हुए थे, पर भारत ने खरीदे क्यों नहीं?
'PM मोदी का इजरायल-ईरान को एक कॉल जंग खत्म करा सकता है', UAE राजदूत ने क्यों कहा ऐसा
israel iran war
'PM मोदी का इजरायल-ईरान को एक कॉल जंग खत्म करा सकता है', UAE राजदूत ने क्यों कहा ऐसा
प्याज-लहसुन तामसिक है या नहीं... सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका को देख भड़के चीफ जस्टिस
Supreme Court
प्याज-लहसुन तामसिक है या नहीं... सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका को देख भड़के चीफ जस्टिस
'जागो और झाड़ू चलाकर अपनी सरकार बनाओ...,' गुजरात की जनता से अरविंद केजरीवाल की अपील
Gujarat
'जागो और झाड़ू चलाकर अपनी सरकार बनाओ...,' गुजरात की जनता से अरविंद केजरीवाल की अपील
जंग के बीच क्या तेल संकट ने भारत में दी दस्तक? यहां कल से रेस्टोरेंट सर्विस बंद
gas supply
जंग के बीच क्या तेल संकट ने भारत में दी दस्तक? यहां कल से रेस्टोरेंट सर्विस बंद
मार्च में ही 40 डिग्री को पार कर गया पारा, यलो अलर्ट जारी; IMD ने दे दी चेतावनी
weather news
मार्च में ही 40 डिग्री को पार कर गया पारा, यलो अलर्ट जारी; IMD ने दे दी चेतावनी
एक कांग्रेस तो दूसरे BJP से, लोकसभा के दो सांसद, जिन्होंने सैलरी लेने से कर दिया मना
Indian MP Salary
एक कांग्रेस तो दूसरे BJP से, लोकसभा के दो सांसद, जिन्होंने सैलरी लेने से कर दिया मना