मणिपुर को अस्थिर करने की कोशिश हो रही है... भिड़े दो दिग्गज नेता, जिनमें एक मुख्यमंत्री

N Biren Singh Vs Conrad Sangma: पूर्वोत्तर के राज्यों में मणिपुर और मेघालय लगातार सुर्खियों में है. मणिपुर पर जब भी विपक्ष का बयान आया तो पूर्व मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने बचाव किया. एक बार फिर मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री बीरेन सिंह और मेघालय के वर्तमान सीएम कोनराड संगमा आमने सामने हैं. मणिपुर पर हुई हालिया बयानबाजी का जवाब पूर्व सीएम बीरेन सिंह ने एक्स के जरिए दिया. अपनी पोस्ट में बीरेन सिंह ने मेघालय के सीएम कोनराड संगमा के पिता पीए संगमा के भाषण की संसद में एक भाषण की क्लिप और उसके साथ लंबी चौड़ी पोस्ट लिखकर दिया.

The late Shri P.A. Sangma once advocated for dividing the Northeast into smaller states along ethnic lines, a dangerous idea that threatened the unity of our Nation. Today, we are seeing similar attempts to interfere in Manipur’s internal affairs to destabilise the state.… pic.twitter.com/NMX6zhVrbe

— N. Biren Singh (@NBirenSingh) March 31, 2025