कौन हैं Vikram Doraiswami? ईरानी जंग के बीच चीन में भारत ने विक्रम दोरईस्वामी को क्यों बनाया नया राजदूत, इसके मायने क्या हैं

Who Is Vikram Doraiswami: आजकल पूरी दुनिया में तनाव का माहौल है. एक तरफ मिडिल ईस्ट में ईरान और इजरायल-अमेरिका के बीच जंग चल रही है. ग्लोबल इकोनॉमी हिल रही है. और दूसरी तरफ भारत-चीन के रिश्ते धीरे-धीरे पटरी पर लौट रहे हैं. ठीक ऐसे समय में भारत ने विक्रम दोरईस्वामी को चीन का नया राजदूत बनाया है. आखिर, जानते हैं कि आखिर कौन है ये शख्स, और इस वक्त चीन भेजने का क्या मतलब है?
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Why Vikram Doraiswami appointed next Indian Ambassador to China: भारत सरकार ने वरिष्ठ राजनयिक विक्रम दोरईस्वामी को चीन में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है. जो फिलहाल वे यूनाइटेड किंगडम में भारत के हाई कमिश्नर के तौर पर काम कर रहे हैं. विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को जारी बयान में कहा, “विक्रम के. दोरईस्वामी (IFS:1992), जो वर्तमान में ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त हैं, उन्हें चीन में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है.”
सरकारी बयान के मुताबिक, दोरईस्वामी जल्द ही बीजिंग में अपनी नई जिम्मेदारी संभाल सकते हैं. ऐसे समय में यह नियुक्ति बेहद अहम मानी जा रही है, जब भारत और चीन के रिश्ते कई मुद्दों पर संवेदनशील बने हुए हैं, और पूरी दुनिया में तनाव का माहौल बना हुआ है. खासकर मिडिल-ईस्ट तो जंग की आग में झुलस रहा है.
विक्रम दोरईस्वामी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में मास्टर्स किया है. खास बात यह है कि विदेश सेवा में आने से पहले उन्होंने एक साल तक पत्रकारिता भी की थी.
1992 में भारतीय विदेश सेवा (IFS) जॉइन करने के बाद उन्होंने अपनी ट्रेनिंग पूरी की और फिर 1994 में हांगकांग में भारतीय दूतावास में तीसरे सचिव के तौर पर अपनी पहली पोस्टिंग संभाली.
दोरईस्वामी का चीन से पुराना रिश्ता रहा है. उन्होंने हांगकांग में चीनी भाषा का डिप्लोमा किया और 1996 में बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास में करीब चार साल तक काम किया. यही अनुभव अब उनके नए रोल में काफी काम आएगा.
अपने करियर में उन्होंने कई अहम जिम्मेदारियां निभाई हैं:-
इसके अलावा उन्होंने SAARC डिवीजन और इंडो-पैसिफिक डिपार्टमेंट जैसे अहम क्षेत्रों को भी संभाला है.
मिडिल ईस्ट में ईरान से जुड़े तनाव ने दुनिया की राजनीति को हिला दिया है. ऐसे हालात में चीन की भूमिका और भी अहम हो जाती है, क्योंकि वह वैश्विक ताकत है और कई देशों के साथ उसके गहरे रिश्ते हैं. भारत-चीन संबंध हमेशा से रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण रहे हैं. ऐसे में एक ऐसे अधिकारी को भेजा गया है, जिसे चीन की भाषा, संस्कृति और कूटनीति की गहरी समझ है. इससे दोनों देशों के बीच बातचीत और रिश्तों को संभालने में मदद मिल सकती है.
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