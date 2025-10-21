Advertisement
जम्मू-कश्मीर उपचुनाव 2025 : बड़गाम में फैमिली फाइट, नागरोटा में दो महिलाओं में कांटे की टक्कर

Jammu Kashmir by Elections: प्रमुख दलों ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जिनमें निर्दलीय उम्मीदवार भी शामिल हैं. बडगाम में 6 और नगरोटा में 4 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं. बडगाम निर्वाचन क्षेत्र, शिया बहुल है, जो पारंपरिक रूप से नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) का गढ़ रहा है, लेकिन अब प्रभावशाली आगा परिवार के भीतर फैमिली ड्रामेबाजी देखने को मिल रही है.

Written By  Syed Khalid Hussain|Edited By: Shwetank Ratnamber|Last Updated: Oct 21, 2025, 12:52 PM IST
Jammu Kashmir By poll: निर्वाचन आयोग (ईसीआई) के तय कार्यक्रम के तहत बडगाम (निर्वाचन क्षेत्र 27) और नगरोटा (निर्वाचन क्षेत्र 77) में विधानसभा उपचुनावों की नामांकन प्रक्रिया 20 अक्टूबर को समाप्त हो गई. मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा बड़गाम (2024 के चुनावों में गांदरबल के साथ इसे जीतने के बाद) खाली करने और नगरोटा में बीजेपी MLA देवेंद्र सिंह राणा के निधन के कारण हो रहे उपचुनाव के लिए 11 नवंबर, 2025 को मतदान होगा और 14 नवंबर को परिणाम घोषित किए जाएंगे. नामांकन पत्रों की जांच 22 अक्टूबर को होगी और नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 24 अक्टूबर है.

फैमिली ड्रामेबाजी में कांटे का मुकाबला

प्रमुख दलों ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जिनमें निर्दलीय उम्मीदवार भी शामिल हैं. बडगाम में 6 और नगरोटा में 4 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं. बडगाम निर्वाचन क्षेत्र, शिया बहुल है, जो पारंपरिक रूप से नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) का गढ़ रहा है, लेकिन अब प्रभावशाली आगा परिवार के भीतर फैमिली ड्रामेबाजी देखने को मिल रही है.

नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दिग्गज आगा सैयद महमूद को मैदान में उतारा है, वहीं पीडीपी एक बार फिर अलगाववादी से मुख्यधारा के नेता बने आगा मुंतज़िर, जो आगा महमूद के भतीजे हैं को मैदान में उतार रही है. इस तरह यह नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के बीच 'आगा बनाम आगा' का टकराव बन गया है. अंजुमन-ए-शरी शियायान जैसी धार्मिक संस्थाओं से जुड़े इस परिवार का राजनीतिक प्रभाव गुटीय तनाव को और बढ़ा देता है.

इसके अलावा, नेकां सांसद आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी (परिवार के सदस्य) ने आरक्षण नीतियों जैसे मुद्दों पर चल रहे विवादों के बीच नेकां उम्मीदवार के विवेक और सिद्धांतों के प्रति निष्ठा का हवाला देते हुए उनके प्रचार से सार्वजनिक रूप से दूरी बना ली है.

नगरोटा में दिलचस्प फाइट!

नगरोटा में जहां महिलाएं चुनावी मैदान में हैं. एनसी द्वारा डीडीसी विजेता शमीमा फिरदौस को देवयानी राणा (बीजेपी) के खिलाफ समर्थन देने के बाद नगरोटा उपचुनाव वास्तव में महिलाओं के नेतृत्व में एक प्रमुख मुकाबला बनता जा रहा है, जो लैंगिक मुद्दे को एक चुनावी मुद्दे के रूप में उभार रहा है.

ये चुनाव देवयानी की पारिवारिक विरासत और बीजेपी की संगठनात्मक ताकत बनाम शमीमा का जमीनी अनुभव और नेकां का क्षेत्रीय प्रभाव माना जा रहा है.

बीजेपी का गढ़ रहे नगरोटा में बीजेपी विधायक देवेंद्र सिंह राणा के निधन के बाद एक हाई-प्रोफाइल मुकाबला देखने को मिल रहा है. जिला विकास परिषद (डीडीसी) सदस्य शमीमा फिरदौस को मैदान में उतारने के एनसी के फैसले को 20 अक्टूबर, 2025 को एनसी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला द्वारा अधिकृत उनके नामांकन दाखिल करने के साथ ही औपचारिक रूप दे दिया गया. उनका सीधा मुकाबला दिवंगत विधायक की बेटी देवयानी राणा से होगा, जिससे इस महत्वपूर्ण उपचुनाव में महिलाओं के नेतृत्व वाली भूमिका की एक कहानी बन रही है.

11 नवंबर, 2025 को होने वाले इस उपचुनाव के नतीजे 14 नवंबर को आएंगे और यह जम्मू और एनसी पर बीजेपी की पकड़ की परीक्षा लेगा. वहीं कांग्रेस की अनुपस्थिति एनसी के लिए विपक्षी वोटों को मजबूत कर सकती है, लेकिन कुछ समर्थकों के अलग होने का खतरा भी है.

