/नजर में नफरत, शगल खून बहाना... कश्मीर के इस खूंखार आतंकी की कहानी रूह कंपा देगी!

JKLF Chief Yasin Malik: जम्मू-कश्मीर में स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी SIA ने कल श्रीनगर की टाडा कोर्ट में एक 36 साल पुराने केस में चार्ज शीट दाखिल की. 737 पेज की इस चार्ज शीट ने ऐसे जख्म कुरेद दिए, जिन्हें वक्त की मोटी परत ने दबा दिया था. 18 अप्रैल 1990 के दिन श्रीनगर में स्टाफ नर्स सरला भट्ट का अपहरण कर उनके साथ दुष्कर्म किया गया. बाद में ओमर कालोनी के पास उन्हें गोलियों से भून दिया गया. ये कश्मीर में आतंकवाद का शुरुआती दौर था. इस वारदात ने पूरी घाटी को दहला दिया. कश्मीरी पंडितों पर जुल्म की ये शुरुआत थी. इस जघन्य वारदात का मास्टरमाइंड JKLF का कमांडर खूंखार आतंकी यासीन मलिक था, जो इन दिनों तिहाड़ जेल में बंद है. यासीन मलिक का इतिहास खंगालेंगे तो आपका खून खौल उठेगा. पहले सरला भट्ट हत्याकांड के बारे में जानिए, जिसकी वजह से ये दुर्दांत आतंकी फिर से सुर्खियों में आ गया है.