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नजर में नफरत, शगल खून बहाना... कश्मीर के इस खूंखार आतंकी की कहानी रूह कंपा देगी!

ये जब्र भी देखा है तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई।। मुजफ्फर रज्मी के इस शेर को कश्मीर के संदर्भ में देखें तो बिलकुल सही लगता है. यहां आतंकियों पर शुरुआत में की गई ढिलाई अगले कई दशकों तक नासूर बनकर रिसता रहा. आतंकी यासीन मलिक ने कई दशक तक कश्मीर को लहूलुहान किया.

Written ByRahul Vishwakarma
Published: Jun 30, 2026, 12:55 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 02:12 PM IST
नजर में नफरत, शगल खून बहाना... कश्मीर के इस खूंखार आतंकी की कहानी रूह कंपा देगी!
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Rahul Vishwakarma

Rahul Vishwakarma

इलाहाबाद विश्व विद्यालय से ग्रेजुएशन के बाद जर्नलिज्म में मास्टर की डिग्री ली. 'अमर उजाला', 'दैनिक भास्कर' और फिर 'हिंदुस्तान' में 10 साल काम करते हुए जम्मू-कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई शहरों में रहकर वहां की सियासी और सामाजिक नब्ज को समझने का मौका मिला. 2015 में डिजिटल मीडिया का रुख करते हुए 'Network18', 'आजतक' होते हुए अब 'जी न्यूज' का हिस्सा हैं. गुजरे 20 वर्षों में सभी संस्थानों में कई पुरस्कारों से नवाजा गया है. rahul.vishwakarma@india.com पर इनसे संपर्क किया जा सकता है. नई विधाओं को सीखने की प्रक्रिया अनवरत जारी है...

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