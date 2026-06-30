/नजर में नफरत, शगल खून बहाना... कश्मीर के इस खूंखार आतंकी की कहानी रूह कंपा देगी!

JKLF Chief Yasin Malik: जम्मू-कश्मीर में स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी SIA ने कल श्रीनगर की टाडा कोर्ट में एक 36 साल पुराने केस में चार्ज शीट दाखिल की. 737 पेज की इस चार्ज शीट ने ऐसे जख्म कुरेद दिए, जिन्हें वक्त की मोटी परत ने दबा दिया था. 18 अप्रैल 1990 के दिन श्रीनगर में स्टाफ नर्स सरला भट्ट का अपहरण कर उनके साथ दुष्कर्म किया गया. बाद में ओमर कालोनी के पास उन्हें गोलियों से भून दिया गया. ये कश्मीर में आतंकवाद का शुरुआती दौर था. इस वारदात ने पूरी घाटी को दहला दिया. कश्मीरी पंडितों पर जुल्म की ये शुरुआत थी. इस जघन्य वारदात का मास्टरमाइंड JKLF का कमांडर खूंखार आतंकी यासीन मलिक था, जो इन दिनों तिहाड़ जेल में बंद है. यासीन मलिक का इतिहास खंगालेंगे तो आपका खून खौल उठेगा. पहले सरला भट्ट हत्याकांड के बारे में जानिए, जिसकी वजह से ये दुर्दांत आतंकी फिर से सुर्खियों में आ गया है.
श्रीनगर के Sher-i-Kashmir Institute of Medical Sciences (SKIMS) में स्टाफ नर्स कश्मीरी पंडित सरला भट्ट आम दिनों की तरह ही 18 अप्रैल 1990 को भी अपने घर की ओर जा रही थीं. तभी अस्पताल के पास से ही आतंकियों ने उन्हें किडनैप कर लिया. आतंकियों को शक था कि वे उनकी खुफिया जानकारी लीक करती हैं. किडनैप करने के बाद आतंकियों ने उनके साथ दुष्कर्म किया और फिर गोली मार उनकी हत्या कर दी. इस वारदात के पीछे जेकेएलएफ के कमांडर यासीन मलिक का नाम सामने आया. उसने 4 और आतंकियों खुर्शीद अहमद चालकू, अब्दुल हमीद शेख, मोहम्मद यूसुफ सोफी उर्फ इदरीस और गुलाम मोहम्मद टपलू के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था. इसमें अब्दुल, सोफी और टपलू मारे जा चुके हैं. वहीं खुर्शीद के बारे में रिपोर्ट है कि वो पीओके फरार हो गया.
अब यासीन मलिक के बारे में जानिए. यासीन मलिक के खिलाफ आतंकवाद, अपहरण, हत्या, साजिश और टेरर फंडिंग से जुड़े कई केस दर्ज हैं. 2022 में उसे टेरर फंडिंग के केस में उम्रकैद की सजा सुनाई जा चुकी है. तब से वो दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है. श्रीनगर के मैसूमा इलाके में जन्मे यासीन की फितरत शुरू से ही आतंकी थी. शुरुआती पढ़ाई श्रीनगर में करने के बाद वो आतंकी वारदातों में शामिल हो गया. उसने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर 'तला पार्टी' नाम का एक समूह बनाया जो बाद में इस्लामिक स्टूडेंट्स लीग (ISL) में बदल गया और मलिक इसका महासचिव बन गया.
पहली बार यासीन तब सुर्खियों में आया जब उसने 1983 में श्रीनगर के शेरे कश्मीर स्टेडियम में भारत-वेस्टइंडीज के मैच से ठीक पहले पिच खोद दी. इस घटना ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी. कश्मीर में भारत के विरोध की ये मुनादी थी. इस घटना के बाद यासीन का हिमाकत बढ़ती गई. इसके बाद यासीन और आतंकी साजिशें रचने लगा. इसी साजिश के तहत 1987 में उसमें विधानसभा चुनाव में मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट (MUF) की तरफ से एक्टिव हो गया. यहां उसे साथ मिला हिजबुल मुजाहिदीन के सरगना सैयद सलाहुद्दीन का. इस चुनाव में धांधली के आरोप लगा यासीन कश्मीरी लोगों को भड़काने लगा. उसने युवाओं को भड़काकर उन्हें हथियार उठाने को उकसाया. आतंक की इस आग को सीमा पार से भी हवा दी जाने लगी.
कश्मीर में खौफ फैलाने के मकसद से यासीन समेत कुछ और लोग हथियार चलाने की ट्रेनिंग लेने के लिए पीओके चले गए. माना जाता है कि सीमा पार जाकर हथियार चलाने की ट्रेनिंग लेने वाला ये पहला दल था, जिसे 'हाजी ग्रुप' भी कहा जाता था. इसमें यासीन के अलावा अश्फाक मजीद वानी, अब्दुल हमीद शेख, जावेद मीर शामिल थे. पीओके से लौटते ही यासीन कश्मीर में हिंदुओं पर अत्याचार करने लगा. जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (JKLF) बनाकर यासीन आतंकी वारदात अंजाम देने के साथ-साथ वो कश्मीरी मुसलमानों को भड़काने लगा.
इसी बीच कश्मीर में किडनैप का एक ऐसा केस आया, जिसने पूरे देश को सकते में डाल दिया. आतंकियों ने तत्कालीन देश के गृहमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रूबिया सईद का अपहरण कर लिया औ 5 आतंकियों की रिहाई की सौदेबाजी करने लगे. बाद में सरकार को मजबूर होकर आतंकियों को रिहा करना पड़ा. यही आतंकी बाद में नासूर बने. इस वारदात में भी यासीन का नाम सामने आया. इस मामले में भी यासीन पर मुकदमा चल रहा है.
आतंकियों की रिहाई से कश्मीर में दहशतगर्दों की हिमाकत और बढ़ गई. इसी दौरान सरला भट्ट का अपहरण और हत्या की गई. गिरिजा टिक्कू को तो जिंदा ही आरी से काट दिया गया. 'कश्मीर फाइल्स' इन्हीं पर बनी. इन वारदातों के बाद कश्मीर से पंडितों का पलायन हुआ.
1990 में वायुसेना के 4 जवानों की दिन-दहाड़े हत्या कर दी गई. इसके बाद यासीन मलिक को दिल्ली से दबाव पड़ने पर गिरफ्तार किया गया. 1994 में जेल से रिहाई होने पर यासीन ने कहा कि वो अब हथियार नहीं उठाएगा और राजनीतिक तरीके से कश्मीर की आजादी की बात करेगा, लेकिन उसकी फितरत नहीं बदली. वो कश्मीर में अलगाववादी आंदोलनों को हवा देता रहा. बाद के कई सालों तक वो कश्मीर में आतंकियों का रहनुमा और विरोध प्रदर्शनों का प्रमुख चेहरा बना रहा. उसे कई बार हिरासत में लिया गया.
यासीन ने 2009 में पाकिस्तानी महिला मुशाल मलिक से शादी की. मुशाल मलिक पेंटर और सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर जानी जाती है. यासीन 2012 में पिता बना. उसकी बेटी का नाम रजिया सुल्तान है. यासीन की पत्नी अक्सर पति की रिहाई के लिए अलग-अलग मंचों पर दुहाई देती है
इधर, दिल्ली में सरकार बदली तो आतंकियों पर सख्ती और बढ़ी. 2017 में टेरर फंडिंग मामले की जांच शुरू हुई. घाटी में पत्थरबाजी की घटनाएं बढ़ने के बाद सरकार ने इस पर नकेल कसनी शुरू की. आखिरकार 2022 में एनआई के विशेष अदालत में यासीन मलिक को टेरर फंडिंग में दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई गई.