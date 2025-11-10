Advertisement
trendingNow12996291
Hindi Newsदेश

आतंकी हमेशा मुस्लिम ही क्यों होते हैं? गिरिराज के सवाल पर महबूबा का जवाब, कहा- गांधी और इंदिरा को किसने मारा?

Mehbuba Attack on Giriraj Singh: जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा, 'गांधी जी को किसने मारा? इंदिरा जी को किसने मारा? राजीव गांधी जी को किसने मारा? गिरिराज जी इस पर जवाब देने के बाद हम बात करेंगे.' 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Nov 10, 2025, 04:48 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

आतंकी हमेशा मुस्लिम ही क्यों होते हैं? गिरिराज के सवाल पर महबूबा का जवाब, कहा- गांधी और इंदिरा को किसने मारा?

जम्मू और कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (JKDPDP) की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने फरीदाबाद में 360 किलोग्राम विस्फोटकों की बरामदगी के बाद दो आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के विवादास्पद बयानों पर जोरदार पलटवार किया. गिरिराज सिंह ने कहा कि आरोपी हमेशा एक ही समुदाय से होते हैं. इस पर महबूबा मुफ्ती ने ये इंगित करते हुए गिरिराज सिंह से महात्मा गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के हत्यारों के बारे में पूछ लिया. 

जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा, 'गांधी जी को किसने मारा? इंदिरा जी को किसने मारा? राजीव गांधी जी को किसने मारा? गिरिराज जी इस पर जवाब देने के बाद हम बात करेंगे.' इसके पहले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मुस्लिम समुदाय के प्रति विवादास्पद बयान देते हुए पूछा कि आरोपी हमेशा एक ही समुदाय से क्यों होते हैं? एएनआई से बातचीत में, सिंह ने इस मामले की तुलना 1993 के मुंबई विस्फोटों से की और केंद्र सरकार की विस्फोटकों की जब्ती की सराहना की.

विपक्ष पर लगाया चुप्पी साधने का आरोप
गिरिराज सिंह ने कहा,'मोदी सरकार और राज्य सरकार ने इसे पकड़ा. हालांकि, यह मुंबई विस्फोटों से भी ज्यादा खतरनाक था. बाबा बागेश्वर की यात्रा चल रही थी, और लोग बड़ी संख्या में उनके साथ थे. अगर वे हमला होता तो क्या होता? लेकिन जब भी वे पकड़े जाते हैं तो हमेशा एक ही समुदाय का व्यक्ति सामने आता है.' दरअसल विस्फोटकों के साथ एक मुस्लिम डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया है. जिसके बाद गिरिराज सिंह ने विपक्षी नेताओं पर ऐसी घटनाओं पर चुप्पी साधने का आरोप लगाया.

Add Zee News as a Preferred Source

राहुल, लालू, अखिलेश या ओवैसी ऐसी घटनाओं पर नहीं बोलेंगे
गिरिराज सिंह ने कहा, 'चाहे राहुल गांधी हों, लालू प्रसाद यादव, अखिलेश यादव या असदुद्दीन ओवैसी, वे इस पर कोई बयान नहीं देंगे. यह निंदनीय है और लोगों को इसकी चिंता करनी चाहिए. यह राष्ट्र के लिए एक झकझोर देने वाली घटना है. जो लोग कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि पकड़े गए सभी आतंकवादी मुस्लिम धर्म से ही क्यों होते हैं? यह हमेशा धर्म से जुड़ा होता है, जैसे पहलगाम (आतंकवादी हमला) में.' यह घटना उस समय आई है जब जम्मू और कश्मीर पुलिस ने हरियाणा के फरीदाबाद से लगभग 360 किलोग्राम ज्वलनशील सामग्री और गोला-बारूद बरामद किया और दो आरोपीयों, डॉ. मुजम्मिल और आदिल रादर को गिरफ्तार किया.

यह भी पढ़ेंः J&K: 11 जिले, 59 सर्च ऑपरेशन और 10 गिरफ्तारियां, 48 घंटे तक चली रेड की इनसाइड स्टोरी

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Ravindra Singh

देश-विदेश की खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर पैनी नजर, एक दशक से भी ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में सक्रिय.

...और पढ़ें

TAGS

Giriraj SinghMehbuba Mufti

Trending news

आतंकी साजिश में शामिल महिला डॉक्टर गिरफ्तार, दिहाड़ी मजदूरों के घर रखा था सामान
Jammu Kashmir
आतंकी साजिश में शामिल महिला डॉक्टर गिरफ्तार, दिहाड़ी मजदूरों के घर रखा था सामान
'जेल नाइट क्लब बन चुके हैं', सलाखों में मौज उड़ाते कैदियों के वीडियो पर गरमाई सियासत
bengaluru Jail Viral video
'जेल नाइट क्लब बन चुके हैं', सलाखों में मौज उड़ाते कैदियों के वीडियो पर गरमाई सियासत
2 डॉक्टर, 5 आतंकी हमदर्द और 2900 Kg IED... कश्मीर में पुलिस को मिली कामयाबी की कहानी
Jammu Kashmir
2 डॉक्टर, 5 आतंकी हमदर्द और 2900 Kg IED... कश्मीर में पुलिस को मिली कामयाबी की कहानी
NSA पर अमृतपाल सिंह को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, डिब्रूगढ़ जेल में रहेगा बंद
Amritpal Singh
NSA पर अमृतपाल सिंह को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, डिब्रूगढ़ जेल में रहेगा बंद
पुलिस के बाद आतंकी साजिश की जांच में NIA की एंट्री? एक क्लिक में पढ़ें क्राइम कुंडली
Terror
पुलिस के बाद आतंकी साजिश की जांच में NIA की एंट्री? एक क्लिक में पढ़ें क्राइम कुंडली
पाटोले का बड़ा आरोप- शरद पवार ने कांग्रेस को कमजोर करने की साजिश रची, कैसे खुली पोल?
sharad pawar
पाटोले का बड़ा आरोप- शरद पवार ने कांग्रेस को कमजोर करने की साजिश रची, कैसे खुली पोल?
पश्चिम बंगाल में SIR पर गरमाई सियासत, कांग्रेस ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा
Sir
पश्चिम बंगाल में SIR पर गरमाई सियासत, कांग्रेस ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा
सीनेट-सिंटीकेट पर केंद्र को झुकाने वाले अब चुनाव के ऐलान पर अड़े, PU में तनाव जारी
PU
सीनेट-सिंटीकेट पर केंद्र को झुकाने वाले अब चुनाव के ऐलान पर अड़े, PU में तनाव जारी
घाव पर नमक डालने का इरादा नहीं पर मोदी-ट्रंप की दोस्ती कहां गई? रघुराम राजन का तंज
Former RBI governor Raghuram Rajan
घाव पर नमक डालने का इरादा नहीं पर मोदी-ट्रंप की दोस्ती कहां गई? रघुराम राजन का तंज
J&K: 11 जिले, 59 सर्च ऑपरेशन और 10 गिरफ्तारियां, 48 घंटे तक चली रेड की इनसाइड स्टोरी
Terrorist
J&K: 11 जिले, 59 सर्च ऑपरेशन और 10 गिरफ्तारियां, 48 घंटे तक चली रेड की इनसाइड स्टोरी