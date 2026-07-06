कौन बनाता है वो पाकिस्तानी क्रीम, जिसमें निकला 'जहर', धड़ल्ले से बिक रही भारतीय बाजारों में

Goree Beauty Cream: महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) द्वारा फेयरनेस क्रीम्स पर की गई बड़ी कार्रवाई के बाद अब एक बड़ा खुलासा हुआ है. जिस 'गोरी ब्यूटी क्रीम' (Goree Beauty Cream) के अंदर लैब टेस्ट में बेहद खतरनाक और जहरीला मरकरी व लेड मिला है, उसका सीधा कनेक्शन सरहद पार पाकिस्तान से है. केंद्र सरकार द्वारा पाकिस्तानी सामानों के आयात पर सख्त प्रतिबंध होने के बावजूद, यह क्रीम भारतीय बाजारों और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर धड़ल्ले से बेची जा रही थी. आइए जानते हैं कि आखिर इस खतरनाक क्रीम को बनाने वाली कंपनी कौन है और इसका मालिक कौन है.
जांच और कंपनी के आधिकारिक रिकॉर्ड्स के मुताबिक, गोरी ब्यूटी क्रीम का निर्माण 'गोरी कॉस्मेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड' (Goree Cosmetics Pvt. Ltd.) नाम की कंपनी करती है. इस कंपनी का मुख्य हेडक्वार्टर पाकिस्तान के लाहौर शहर में स्थित है. कंपनी का पूरा मालिकाना हक शाहरुख इसहाक (Sharukh Ishaq) के पास है, जो इसके संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) हैं. यह कंपनी साल 2007 से पाकिस्तान में अलग-अलग तरह के स्किनकेयर प्रोडक्ट्स और फेयरनेस क्रीम्स बना रही है और इसे कई देशों में अवैध या वैध रास्तों से एक्सपोर्ट किया जाता है.
भारत सरकार ने पाकिस्तान से आने वाले हर तरह के कमर्शियल प्रोडक्ट्स पर पूरी तरह बैन लगा रखा है. इसके बावजूद मुंबई और महाराष्ट्र के कई इलाकों में यह क्रीम धड़ल्ले से काउंटर पर बिक रही थी. हाल ही में मुंबई पुलिस ने चेंबूर के एक बड़े दुकानदार के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज किया था, जिसके पास से भारी मात्रा में इस पाकिस्तानी क्रीम का अवैध स्टॉक मिला था. ब्लैक मार्केट और ग्रे-मार्केट के जरिए इस क्रीम को भारत में खपाया जा रहा था.
महाराष्ट्र FDA के कमिश्नर तुकाराम मुंडे की अगुवाई में जब इस क्रीम का सरकारी लैब में टेस्ट किया गया, तो नतीजे चौंकाने वाले थे. क्रीम में मरकरी (पारा) और लेड (सीसा) की मात्रा सामान्य और सुरक्षित सीमा से कहीं ज्यादा पाई गई. नियमों के मुताबिक कॉस्मेटिक पैकेट पर मैन्युफैक्चरर का पूरा पता, बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट होनी चाहिए, लेकिन इस पाकिस्तानी क्रीम पर ऐसी कोई जानकारी नहीं थी ताकि पकड़े जाने पर कंपनी तक न पहुंचा जा सके. मरकरी एक ऐसा धीमा जहर है जो स्किन के रास्ते शरीर के भीतर प्रवेश कर जाता है. इसके लगातार इस्तेमाल से चेहरा हमेशा के लिए खराब हो सकता है, त्वचा का कैंसर हो सकता है और साथ ही यह किडनी और नर्वस सिस्टम को भी पूरी तरह डैमेज कर सकता है.
महाराष्ट्र FDA ने आम जनता के लिए सख्त एडवायजरी जारी की है कि अगर आपके घर में या ड्रेसिंग टेबल पर 'गोरी ब्यूटी क्रीम' रखी है, तो अपनी सेहत की खातिर उसे तुरंत कूड़ेदान में फेंक दें. विभाग ने सभी थोक और खुदरा व्यापारियों को चेतावनी दी है कि यदि किसी के पास भी इस पाकिस्तानी कंपनी का माल मिला, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई और गिरफ्तारी की जाएगी.