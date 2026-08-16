UP का दिखेगा दबदबा, युवाओं व SC/ST/OBC को तरजीह, ऐसी हो सकती है BJP की नई राष्ट्रीय टीम; नितिन नवीन आज करेंगे एलान

Who will be in BJP New National Executive? नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सोमवार को एलान होने वाला है. इसे लेकर पार्टी के तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं की उत्सुकता बनी हुई है. वजह ये है कि जो भी टीम बनेगी, उसे अगले साल 7 राज्यों में होने वाले असेंबली चुनाव से लेकर 2029 के लोकसभा चुनावों में जीत हासिल करवाने की जिम्मेदारी निभानी होगी. अब इस टीम में किस-किसको मौका मिलेगा, यह तो सोमवार को ही स्पष्ट होगा. लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे अहम संकेत देने जा रहे हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी कैसी हो सकती है.