UP का दिखेगा दबदबा, युवाओं व SC/ST/OBC को तरजीह, ऐसी हो सकती है BJP की नई राष्ट्रीय टीम; नितिन नवीन आज करेंगे एलान

Who will be in BJP New National Executive? नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सोमवार को एलान होने वाला है. इसे लेकर पार्टी के तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं की उत्सुकता बनी हुई है. वजह ये है कि जो भी टीम बनेगी, उसे अगले साल 7 राज्यों में होने वाले असेंबली चुनाव से लेकर 2029 के लोकसभा चुनावों में जीत हासिल करवाने की जिम्मेदारी निभानी होगी. अब इस टीम में किस-किसको मौका मिलेगा, यह तो सोमवार को ही स्पष्ट होगा. लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे अहम संकेत देने जा रहे हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी कैसी हो सकती है.
हाल में दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए प्रोटेस्ट में जिस तरह युवाओं की भीड़ उमड़ी, उसने पार्टी को यह बता दिया कि अब देश के मुद्दे तय करने में युवाओं की भागीदारी कितनी अहम हो गई है. सोशल मीडिया पर निर्भर रहने वाली यह पीढ़ी किसी का भी खेल बना और बिगाड़ सकती है. यह युवा मतदाता सोशल मीडिया, रोजगार और आधुनिक मुद्दों से ज्यादा प्रभावित होते हैं. वे टेक सेवी हैं और पुराने ढर्रों में नहीं चलना चाहते.
लिहाजा इस तबके को साधने के लिए नई कार्यकारिणी में जेन-जेड से जुड़े युवा नेताओं को पार्टी में आगे बढ़ाया जा सकता है. उन्हें बीजेपी युवा मोर्चा (BJYM) और आईटी सेल में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है.इसके साथ ही अगर उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारिणी में अहम जिम्मेदारी मिल जाए तो ताज्जुब नहीं होगा.
यही नहीं, पार्टी में पीढ़ियों के बदलाव को गति देने के लिए 30 से 45 वर्ष की आयु के नेताओं की भागीदारी बढ़ाई जा सकती है, जिससे संगठन में नई ऊर्जा का संचार होगा. इससे जहां युवा आबादी पार्टी के साथ जुड़ेगी, बल्कि इसकी सोच और तेवर में भी बदलाव आएगा.
'सामाजिक समावेशी' मॉडल को मजबूती देने के लिए बीजेपी की नई कार्यकारिणी में सामाजिक समीकरणों का विशेष ध्यान रखा जाना तय है. इसमें OBC तबके की बड़ी भागीदारी देखने को मिल सकती है. गैर-यादव ओबीसी और दूसरी पिछड़ी जातियों के अग्रणी नेताओं को केंद्रीय टीम में शामिल कर पार्टी अपने सामाजिक आधार का और विस्तार कर सकती है.
इसके साथ ही एससी-एसटी तबके को जोड़ने के लिए दलित और आदिवासी समुदायों से आने वाले युवा व प्रभावी नेताओं को कार्यकारिणी सदस्य बनाने के साथ ही विभिन्न मोर्चों और अग्रिम संगठनों में पद दिए जा सकते हैं. यह प्रतिनिधित्व केवल सांकेतिक नहीं होगा, बल्कि इसके जरिए क्षेत्रीय और जातीय असंतुलन को दूर करने की ठोस कोशिश होगी.
वर्ष 2027 में उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश और गुजरात जैसे 7 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं. लिहाजा इन राज्यों का असर केंद्रीय कार्यकारिणी के पुनर्गठन में स्पष्ट दिखेगा. इसमें सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश है, जहां का चुनावी रिजल्ट देशभर की राजनीति को प्रभावित करता है. लिहाजा नई कार्यकारिणी में उत्तर प्रदेश का दबदबा रहने की उम्मीद जताई जा रही है. यूपी से जुड़े कुछ नए नेताओं और प्रभावशाली चेहरों को राष्ट्रीय टीम में महासचिव, उपाध्यक्ष समेत प्रमुख जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं.
गुजरात और उत्तराखंड जैसे मजबूत गढ़ों में बीजेपी की सत्ता लगातार बरकरार रखने के लिए वहां से अनुभवी और जमीनी नेताओं को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बड़ा दायित्व दिया जा सकता है.
अगले साल पंजाब और मणिपुर में भी असेंबली चुनाव हैं. ऐसे में पंजाब में संगठन को मजबूत करने के लिए नए सिख नेताओं के साथ ही स्थानीय चेहरों को आगे बढ़ाया जा सकता है. हिंसा की मार सह रहे मणिपुर से भी कई नेताओं को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह मिलने के आसार हैं.
गोवा और हिमाचल प्रदेश से भी कई नेताओं को नितिन नबीन अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं. इन राज्यों में भी अगले साल विधानसभा चुनाव हैं. ऐसे में जिन नेताओं का अपने राज्यों में गहरा प्रभाव है, उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर लाकर संबंधित राज्यों के चुनावी समीकरणों को साधे जाने की रणनीति रहेगी.
नितिन नवीन अपनी नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पार्टी की ओर विभिन्न राज्यों के प्रभारी और सह-प्रभारियों की भी घोषणा करेंगे. ये प्रभारी अपने राज्यों में होने वाले असेंबली चुनावों में जीत सुनिश्ति करने के साथ ही 2029 के लोकसभा चुनावों के लिए भी जीत का आधार तय करेंगे. वे अपने लिए आवंटित राज्यों में अगले 3-4 सालों तक काम करके बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे, जिससे हरेक सीट पर जीत सुनिश्चित की जा सके.