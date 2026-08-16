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UP का दिखेगा दबदबा, युवाओं व SC/ST/OBC को तरजीह, ऐसी हो सकती है BJP की नई राष्ट्रीय टीम; नितिन नवीन आज करेंगे एलान

BJP New National Executive: बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सोमवार को एलान होने वाला है. पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सोमवार को इसका एलान करेंगे. माना जा रहा है कि इस घोषणा में यूपी का दबदबा नजर आ सकता है. इसके साथ ही युवाओं और SC, ST व OBC को तरजीह मिल सकती है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Aug 16, 2026, 11:34 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 11:42 PM IST
UP का दिखेगा दबदबा, युवाओं व SC/ST/OBC को तरजीह, ऐसी हो सकती है BJP की नई राष्ट्रीय टीम; नितिन नवीन आज करेंगे एलान

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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