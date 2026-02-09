Advertisement
trendingNow13103404
Hindi Newsदेशकिसकी सिफारिश पर मिलता है भारत रत्न? सावरकर से सम्मान बढ़ने की बात सुन भागवत से तिलमिलाया विपक्ष

किसकी सिफारिश पर मिलता है भारत रत्न? सावरकर से सम्मान बढ़ने की बात सुन भागवत से तिलमिलाया विपक्ष

क्या आप जानते हैं किसी को भारत रत्न कैसे दिया जाता है यानी कौन दिलवा सकता है? जब से आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने सावरकर को सम्मानित करने से भारत रत्न की गरिमा बढ़ने वाली बात कही है, काफी चर्चा है कि कौन दिलवाएगा?

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Feb 09, 2026, 02:17 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

किसकी सिफारिश पर मिलता है भारत रत्न? सावरकर से सम्मान बढ़ने की बात सुन भागवत से तिलमिलाया विपक्ष

मुंबई में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक कार्यक्रम में मोहन भागवत से पूछा गया कि वीर सावरकर को भारत रत्न देने में देरी क्यों हो रही है? संघ प्रमुख ने कहा कि उस समिति में मैं नहीं हूं लेकिन कोई मिला तो मैं पूछूंगा. लोग भी कन्फ्यूज हैं कि 11 साल से भाजपा सत्ता में है, दो बार पूर्ण बहुमत मिला था तो संघ की इच्छा पूरी क्यों नहीं हो पाई? आखिर भारत रत्न देने की सिफारिश कौन करता है? भागवत ने कहा है कि स्वातंत्र्य वीर सावरकर को भारत रत्न मिला तो उस सम्मान का गौरव बढ़ेगा. इस पर खूब तालियां बजीं. भागवत ने कहा कि बिना उस सम्मान के ही वो लाखों-करोड़ों हृदयों के सम्राट बने हैं. इस पर विपक्ष के नेताओं ने तंज कसा है. RJD सांसद मनोज झा ने कहा कि तो भारत रत्न का गौरव आज तक किसी के लिए प्रतीक्षा कर रहा है क्या? 

कौन दिलवा सकता है भारत रत्न: गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के अनुसार 1954 से दिया जा रहा देश का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान किसी को भी दिया जा सकता है. एक साल में अधिकतम तीन लोगों को दिया जा सकता है. जहां तक सिफारिश की बात है तो भारत रत्न के लिए सिफारिश प्रधानमंत्री खुद राष्ट्रपति से करते हैं. इसके लिए कोई औपचारिक सिफारिश की जरूरत नहीं होती है. आधिकारिक पेज देखिए.

मनोज झा बोले, सरकार तो आप ही चला रहे

Add Zee News as a Preferred Source

हां, आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मोहन भागवत कैसे बयान देते हैं... विसंगतियों पर बात करिए, सरकार तो आप ही चला रहे हैं, बाकी सब तो कठपुतली हैं. यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि अब ये मोहन भागवत को दे दें या सावरकर को भारत रत्न दे दें. ये (भाजपा) किसी को भी भारत रत्न दे सकते हैं पर ये महापुरुषों का अपमान है. 

ओवैसी बोले, गोडसे को भी दे सकते हैं

AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर एक दिन भाजपा महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को भी भारत रत्न देने की घोषणा कर दे तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए. 

शिवसेना (यूबीटी) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि 2014 और 2019 में भाजपा की बहुमत की सरकार थी, 2024 में मिली जुली सरकार है फिर भी कोई विरोध नहीं करेगा लेकिन इन्होंने नाम का इस्तेमाल किया, अभी तक भारत रत्न नहीं दिया. 

जहां चुनाव वहां पुरस्कार देती है भाजपा: प्रमोद तिवारी 

कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने RSS प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर कहा, 'भारत रत्न चुनिंदा लोगों को दिया जाता था लेकिन बीजेपी ने इसे राजनैतिक कर दिया है. जहां चुनाव होता है आप लिस्ट निकालकर देख लीजिए वहीं पद्म पुस्कार चले जाते हैं तो इसका एक तरह से राजनीतिकरण हो गया है. ये ठीक नहीं है जहां तक वीर सवारकर साहब का है तो हो सकता है कि उनके जानने और मानने वाले RSS के लोग उनकी अलोचना भी करते हो..ये उनके विचार है हमारे नहीं.'

उधर, सावरकर के पोते रंजीत सावरकर ने कहा कि अगर सावरकर जी को भारत रत्न दिया जाए तो इससे पुरस्कार की गरिमा बढ़ेगी. सावरकर जी की गरिमा बढ़ाने के लिए पुरस्कृत करने की आवश्यकता नहीं है. जनता ने जो उपाधि दी है, उसे हम महत्वपूर्ण मानते हैं. 

सावरकर भारत रत्न से ऊपर: कंगना

भाजपा सांसद कंगना रनौत ने RSS प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर कहा कि उन्होंने वीर सावरकर के लिए जो भावना जताई है, मुझे लगता है कि हर भारतीय वही भाव रखता है. वे (वीर सावरकर) भारत रत्न से बहुत ऊपर हैं लेकिन अगर उन्हें भारत रत्न मिलता है तो हर देशवासी के लिए यह गर्व की बात होगी.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

TAGS

mohan bhagwat news

Trending news

मिड-डे मील का 25% भी नहीं खर्च पाई ममता सरकार, पिछले 3 सालों के आंकड़ो ने उड़ाई नींद
CM Mamta
मिड-डे मील का 25% भी नहीं खर्च पाई ममता सरकार, पिछले 3 सालों के आंकड़ो ने उड़ाई नींद
असम में सियासी तूफान: सीएम हिमंता के परिवार पर 12,000 बीघा जमीन कब्जे का बड़ा आरोप
Assam CM Himanta Biswa Sarma
असम में सियासी तूफान: सीएम हिमंता के परिवार पर 12,000 बीघा जमीन कब्जे का बड़ा आरोप
महाराष्ट्र के स्कूल में पाकिस्तानी धुन पर डांस! रिपब्लिक डे पर बजा 'मर्द-ए-मुजाहिद'
umarkhed maharashtra school
महाराष्ट्र के स्कूल में पाकिस्तानी धुन पर डांस! रिपब्लिक डे पर बजा 'मर्द-ए-मुजाहिद'
क्लासरूम बना कत्लगाह! तरनतारन में इश्क का खूनी अंजाम; पहले सहपाठी को, फिर खुद को...
Tarn Taran
क्लासरूम बना कत्लगाह! तरनतारन में इश्क का खूनी अंजाम; पहले सहपाठी को, फिर खुद को...
कौन दिला सकता है भारत रत्न? सावरकर से सम्मान बढ़ने की बात सुन भागवत से भड़का विपक्ष
mohan bhagwat news
कौन दिला सकता है भारत रत्न? सावरकर से सम्मान बढ़ने की बात सुन भागवत से भड़का विपक्ष
जिस भाषण पर बजती रही ताली, उससे पहले डर गए थे विवेकानंद- PM मोदी ने सुनाया किस्सा
Pariksha Pe Charcha 2026
जिस भाषण पर बजती रही ताली, उससे पहले डर गए थे विवेकानंद- PM मोदी ने सुनाया किस्सा
बजट सत्र में गिरेगी स्पीकर की कुर्सी? बवाल के बीच कर ली अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी
om birla
बजट सत्र में गिरेगी स्पीकर की कुर्सी? बवाल के बीच कर ली अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी
चूहे मारने की दवा, बेहोशी और 'सरहद' पार! 8 महीने बाद PAK की कैद से लौटेगा देश का लाल
amritpal
चूहे मारने की दवा, बेहोशी और 'सरहद' पार! 8 महीने बाद PAK की कैद से लौटेगा देश का लाल
Parliament session Live: स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगा विपक्ष! बजट सत्र के दूसरे हिस्से में होगा बड़ा 'धमाका'
parliament session live
Parliament session Live: स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगा विपक्ष! बजट सत्र के दूसरे हिस्से में होगा बड़ा 'धमाका'
मंदिर की चौखट पर नहीं, संविधान की आत्मा पर फैसला; ईसाई पादरियों की एंट्री पर केरल...
Kerala
मंदिर की चौखट पर नहीं, संविधान की आत्मा पर फैसला; ईसाई पादरियों की एंट्री पर केरल...