किसकी सिफारिश पर मिलता है भारत रत्न? सावरकर से सम्मान बढ़ने की बात सुन भागवत से तिलमिलाया विपक्ष

क्या आप जानते हैं किसी को भारत रत्न कैसे दिया जाता है यानी कौन दिलवा सकता है? जब से आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने सावरकर को सम्मानित करने से भारत रत्न की गरिमा बढ़ने वाली बात कही है, काफी चर्चा है कि कौन दिलवाएगा?
Trending Photos
मुंबई में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक कार्यक्रम में मोहन भागवत से पूछा गया कि वीर सावरकर को भारत रत्न देने में देरी क्यों हो रही है? संघ प्रमुख ने कहा कि उस समिति में मैं नहीं हूं लेकिन कोई मिला तो मैं पूछूंगा. लोग भी कन्फ्यूज हैं कि 11 साल से भाजपा सत्ता में है, दो बार पूर्ण बहुमत मिला था तो संघ की इच्छा पूरी क्यों नहीं हो पाई? आखिर भारत रत्न देने की सिफारिश कौन करता है? भागवत ने कहा है कि स्वातंत्र्य वीर सावरकर को भारत रत्न मिला तो उस सम्मान का गौरव बढ़ेगा. इस पर खूब तालियां बजीं. भागवत ने कहा कि बिना उस सम्मान के ही वो लाखों-करोड़ों हृदयों के सम्राट बने हैं. इस पर विपक्ष के नेताओं ने तंज कसा है. RJD सांसद मनोज झा ने कहा कि तो भारत रत्न का गौरव आज तक किसी के लिए प्रतीक्षा कर रहा है क्या?
कौन दिलवा सकता है भारत रत्न: गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के अनुसार 1954 से दिया जा रहा देश का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान किसी को भी दिया जा सकता है. एक साल में अधिकतम तीन लोगों को दिया जा सकता है. जहां तक सिफारिश की बात है तो भारत रत्न के लिए सिफारिश प्रधानमंत्री खुद राष्ट्रपति से करते हैं. इसके लिए कोई औपचारिक सिफारिश की जरूरत नहीं होती है. आधिकारिक पेज देखिए.
मनोज झा बोले, सरकार तो आप ही चला रहे
हां, आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मोहन भागवत कैसे बयान देते हैं... विसंगतियों पर बात करिए, सरकार तो आप ही चला रहे हैं, बाकी सब तो कठपुतली हैं. यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि अब ये मोहन भागवत को दे दें या सावरकर को भारत रत्न दे दें. ये (भाजपा) किसी को भी भारत रत्न दे सकते हैं पर ये महापुरुषों का अपमान है.
ओवैसी बोले, गोडसे को भी दे सकते हैं
AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर एक दिन भाजपा महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को भी भारत रत्न देने की घोषणा कर दे तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए.
#WATCH | Mumbai, Maharashtra: On being asked why there is a delay in conferring Bharat Ratna to Veer Savarkar, RSS Chief Mohan Bhagwat says, "... If Swatantra Veer Savarkar is given Bharat Ratna, the prestige of Bharat Ratna will increase..."
(Source: RSS) pic.twitter.com/mciiyZDHq9
— ANI (@ANI) February 8, 2026
शिवसेना (यूबीटी) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि 2014 और 2019 में भाजपा की बहुमत की सरकार थी, 2024 में मिली जुली सरकार है फिर भी कोई विरोध नहीं करेगा लेकिन इन्होंने नाम का इस्तेमाल किया, अभी तक भारत रत्न नहीं दिया.
#WATCH दिल्ली: शिवसेना (UBT) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने RSS प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर कहा, "वीर सावरकर को भारत रत्न की बात भाजपा ने भी बहुत बार की है। 2014 से इनकी सरकार है, वोट बटोरने के लिए उनके नाम का इस्तेमाल किया है लेकिन जब भारत रत्न की बात आती है तो उसे दरकिनार किया… pic.twitter.com/lAxWQoS5hs
— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 9, 2026
जहां चुनाव वहां पुरस्कार देती है भाजपा: प्रमोद तिवारी
कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने RSS प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर कहा, 'भारत रत्न चुनिंदा लोगों को दिया जाता था लेकिन बीजेपी ने इसे राजनैतिक कर दिया है. जहां चुनाव होता है आप लिस्ट निकालकर देख लीजिए वहीं पद्म पुस्कार चले जाते हैं तो इसका एक तरह से राजनीतिकरण हो गया है. ये ठीक नहीं है जहां तक वीर सवारकर साहब का है तो हो सकता है कि उनके जानने और मानने वाले RSS के लोग उनकी अलोचना भी करते हो..ये उनके विचार है हमारे नहीं.'
उधर, सावरकर के पोते रंजीत सावरकर ने कहा कि अगर सावरकर जी को भारत रत्न दिया जाए तो इससे पुरस्कार की गरिमा बढ़ेगी. सावरकर जी की गरिमा बढ़ाने के लिए पुरस्कृत करने की आवश्यकता नहीं है. जनता ने जो उपाधि दी है, उसे हम महत्वपूर्ण मानते हैं.
सावरकर भारत रत्न से ऊपर: कंगना
भाजपा सांसद कंगना रनौत ने RSS प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर कहा कि उन्होंने वीर सावरकर के लिए जो भावना जताई है, मुझे लगता है कि हर भारतीय वही भाव रखता है. वे (वीर सावरकर) भारत रत्न से बहुत ऊपर हैं लेकिन अगर उन्हें भारत रत्न मिलता है तो हर देशवासी के लिए यह गर्व की बात होगी.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.