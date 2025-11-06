'बड़े दुख के साथ हम आपको...', फेमस ट्रैवल इन्फ्लुएंसर अनुनय सूद का निधन, लास वेगास में कल्पनाओं वाली जी रहे थे दुनिया, अचानक...

Anunay Sood Death At 32: दुबई के मशहूर ट्रैवल इन्फ्लुएंसर और फोटोग्राफर अनुनय सूद का निधन हो गया. 32 साल के अनुनय के इंस्टाग्राम पर 14 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स थे. परिवार ने इंस्टाग्राम पर शोक संदेश पोस्ट किया, लेकिन मौत का कारण अज्ञात है. वे लास वेगास में थे. फोर्ब्स की टॉप 100 डिजिटल स्टार्स लिस्ट में तीन साल फीचर हुए. परिवार ने प्राइवेसी की अपील की. दुबई के रहने वाले अनुनय सूद सोशल मीडिया पर ट्रैवल की दुनिया के सुपरस्टार थे. गुरुवार सुबह उनके परिवार ने उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक दुखद पोस्ट शेयर की, जिसमें बताया कि अनुनय अब हमारे बीच नहीं हैं. 32 साल की उम्र में उनका जाना हर किसी को सदमे में डाल गया. अनुनय की आखिरी पोस्ट लास वेगास से थी, जहां वे स्पोर्ट्स कारों के बीच घूमते दिखे. लेकिन मौत का कारण अभी तक सामने नहीं आया है.

परिवार का शोक संदेश, प्राइवेसी की अपील

परिवार ने इंस्टाग्राम पर लिखा, “हमारे प्रिय अनुनय सूद के निधन की खबर साझा करते हुए गहरा दुख हो रहा है.” पोस्ट में आगे कहा गया, “इस मुश्किल वक्त में हम आपकी समझ और प्राइवेसी का अनुरोध करते हैं. कृपया निजी संपत्ति के पास भीड़ न लगाएं. अनुनय के परिवार और प्रियजनों के लिए प्रार्थना करें. उनकी आत्मा को शांति मिले.” यह संदेश लाखों फॉलोअर्स के दिल को छू गया.अनुनय के दोस्तों और फैमिली ने भी कहा कि वे अकेले इस दर्द से गुजरना चाहते हैं.

कौन थे अनुनय सूद? ट्रैवल की दुनिया के सितारे

अनुनय सूद कोई साधारण इन्फ्लुएंसर नहीं थे. वे फोटोग्राफर भी थे, जिनके इंस्टाग्राम पर 14 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स थे. यूट्यूब पर उनके 3.8 लाख सब्सक्राइबर्स थे.उनकी रील्स, व्लॉग्स और ट्रैवल फोटोज लाखों लोगों को दुनिया घूमने की प्रेरणा देते थे. 2022, 2023 और 2024 में फोर्ब्स इंडिया की टॉप 100 डिजिटल स्टार्स लिस्ट में उनका नाम शुमार रहा. फोर्ब्स बायो में लिखा है, “दुबई बेस्ड फोटोग्राफर, जो अपनी ट्रैवल्स को इंस्टाग्राम पर डॉक्यूमेंट करते शुरू हुए. वे एक मार्केटिंग फर्म भी चलाते थे.”अनुनय की जर्नी सिंपल थी. वे अपनी यात्राओं को कैमरे में कैद करते और शेयर करते. स्विट्जरलैंड के छिपे हुए कोनों से लेकर लास वेगास की चमक तक, उनकी पोस्ट्स में जिंदगी का मजा झलकता था. उनकी आखिरी इंस्टा पोस्ट दो दिन पहले की थी, जिसमें लास वेगास के स्पोर्ट्स कार इवेंट की झलकियां थीं.कैप्शन था, “Still can't believe I spent the weekend surrounded by legends and dream machines.” यूट्यूब पर 3 नवंबर को उन्होंने आखिरी वीडियो अपलोड किया था.

सोशल मीडिया पर शोक की लहर, फैंस की यादें

अनुनय के निधन की खबर फैलते ही ट्विटर (अब X) और इंस्टाग्राम पर ट्रेंडिंग हो गया. फैंस लिख रहे हैं, “तुम्हारी ट्रैवल स्टोरीज ने हमें हिम्मत दी दुनिया देखने की.RIP अनुनय भाई.” कई सेलेब्स ने भी श्रद्धांजलि दी है.