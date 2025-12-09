Janaki Ammal: बम गिरे तो बेड के नीचे सोईं, नहीं मिला काम का क्रेडिट, गन्ने से क्रांति लाने वाली भारत की पहली बॉटनी वैज्ञानिक की कहानी

Janaki Ammal Biography: आजादी के बाद भारत के आगे कई तरह की चुनौतियां थीं. भुखमरी, बीमारियां, अकाल इत्यादि-इत्यादि. धीरे-धीरे भारत ने प्रगति की और आज वह दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है. आपको हरित क्रांति, सफेद क्रांति याद होगी. लेकिन क्या आप जानते हैं कि गन्ने की पैदावार में भारत को दूसरे नंबर तक पहुंचाने का श्रेय किसे जाता है. आपने शायद ही कभी उस महिला का नाम सुना होगा. शायद ही कहीं किताबों में उनका जिक्र होगा. लेकिन उन्होंने बिना किसी स्वार्थ के अपना पूरा जीवन विज्ञान को समर्पित कर दिया. उस महान वैज्ञानिक का नाम है- डॉक्टर जानकी अम्माल. मशहूर उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने उनका जिक्र अपने एक्स पोस्ट में किया है. चलिए जानते हैं जानकी अम्माल की कहानी.

केरल में हुआ था जन्म

1897 में केरल के तेल्लीचेरी (अब थालास्सेरी) में जानकी का जन्म हुआ. उनके पिता ई.के. कृष्णन, ब्रिटिश भारत के मद्रास प्रेसीडेंसी में हाईकोर्ट के सब-जज थे. जानकी केरल के थिय्या समुदाय से थीं, जिसे हिंदू जाति व्यवस्था के तहत सामाजिक रूप से पिछड़ा माना जाता है.

हालांकि जानकी का बचपन शानो-शौकत में बीता. उनका परिवार काफी बड़ा था और इडम में उनका दो मंजिला घर था, जिसमें एक बड़ा पियानो, लंबी-चौड़ी लाइब्रेरी और आलीशान हॉल थे. बड़ी-बड़ी खिड़कियों से खूबसूरत गार्डन दिखता था.

ऐसा नहीं है कि बचपन में हर सुविधा मिलने के बावजूद जानकी को कभी भेदभाव का शिकार नहीं होना पड़ा. लेकिन उन्होंने कभी उसे अपनी सफलता के आड़े नहीं आने दिया.

पहली महिला, जिनको मिली बॉटनी डॉक्टरेट की उपाधि

स्कूल खत्म होने के बाद जानकी हायर एजुकेशन के लिए मद्रास (अब चेन्नई) चली गईं. साल 1924 तक आते-आते वह महिला कॉलेज में पढ़ाने लगीं, जहां उनको अमेरिका की प्रतिष्ठित मिशिगन यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप मिली. 8 साल बाद वह भारत की पहली महिला बनीं, जिनको बोटेनिकल साइंस में डॉक्टरेट की उपाधि मिली.

वह कुछ समय बाद भारत लौट आईं, और कोयंबटूर में गन्ना ब्रीडिंग स्टेशन जॉइन करने से पहले अपने होम स्टेट में स्टूडेंट्स को बॉटनी पढ़ाने लगीं. यहीं पर जानकी ने गन्ने और दूसरे पौधों के साथ क्रॉस-ब्रीडिंग पर काम किया ताकि फसल की ज्यादा पैदावार वाली वैरायटी बनाई जा सके जो भारत में फल-फूल सके.

गन्ने-मक्के की क्रॉस ब्रीडिंग करने वाली पहली इंसान

वह गन्ने और मक्के को सफलतापूर्वक क्रॉस ब्रीडिंग करने वाली पहली इंसान थीं, जिससे गन्ने की शुरुआत और विकास को समझने में मदद मिली.

जानकी ने एक खास हाइब्रिड बनाया था, जिससे इंस्टीट्यूट के लिए कई कमर्शियल क्रॉस बनाए गए, लेकिन उन्हें इसका क्रेडिट नहीं मिला.

साल 1940 में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू होने के बाद वह लंदन चली गईं और आगे रिसर्च के लिए जॉन इन्नेस हॉर्टिकल्चर इंस्टिट्यूशन जॉइन कर लिया. यहां से उनका करियर पूरी तरह बदल गया. 5 साल बाद वह विस्ले में रॉयल हॉर्टिकल्चरल सोसाइटी गार्डन में काम करने वाली पहली महिला साइंटिस्ट बनीं.

बेड के नीचे सोईं, लेकिन काम नहीं छोड़ा

लेकिन उसी दौरान उनको काफी परेशानियां भी झेलनी पड़ीं क्योंकि वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटेन की हालत काफी बुरी हो चुकी थी और राशन की किल्लत हो गई थी. लेकिन जानकी पर इसका कोई असर नहीं पड़ा. जब आसमान से बम गिरते तो वह टेबल के नीचे छिप जाती थीं और अपने बेड के नीचे सोती थीं.

भारतीयों ने दिया सबसे बड़ा दर्द

साल 1951 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने उनको भारत लौटकर बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया (बीएसआई) को पुनर्गठित करने को कहा. वह तुरंत भारत आ गईं. लेकिन उनके पुरुष सहकर्मियों ने उनका आदेश मानने से इनकार कर दिया. वह एक महिला से आदेश लेना नहीं चाहते थे. इतना ही नहीं बीआरआई को पुनर्गठित करने की उनकी कोशिशें भी बेकार हो गईं. इससे जानकी को बहुत दुख पहुंचा और वह इससे कभी उबर नहीं पाईं.

जब वह 80 साल की हुईं तब भारत सरकार ने उनको पद्मश्री ने नवाजा. 7 साल बाद 1984 में उनका निधन हो गया. भले ही उनको उनके काम का क्रेडिट कभी ना मिला हो, उनका नाम देश ना जानता हो लेकिन भारत के लिए उन्होंने जो किया, उसे कभी भुलाया नहीं जाना चाहिए.